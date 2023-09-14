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Лукашенко хочет лишить своих критиков полноценной жизни

Екатерина Дейкало
Екатерина Дейкало
Комментарий
14 сентября 2023 г.

Указом о паспортах Александр Лукашенко одним махом создал проблемы и своим противникам, уехавшим за рубеж, и государствам, в которых они теперь находятся.

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Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоФото: Mikhail Klimentyev/Kremlin/Sputnik/REUTERS

Лукашенко издал указ, по которому белорусы больше не смогут менять или продлевать паспорта, оформлять доверенности за рубежом. Колонку о том, как этот документ нарушает сразу множество прав человека, для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" написала специалистка по международному праву Екатерина Дейкало. Обсудить ее мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь".

После революции 1917 года российская белая эмиграция оказалась за границей с недействительными паспортами: выдавшего их государства больше не существовало. Решением стал "паспорт Нансена", который выдавала Лига Наций - с него началась система международной защиты беженцев. Можно вспомнить и паспорт Белорусской народной республики, который БНР продолжила выдавать за границей уже как правительство в изгнании, - его признавали еще некоторое время. В обоих случаях страны, выдавшие паспорта, юридически переставали существовать, а их граждане не хотели или не могли получить документы государств, возникших на их месте.

Екатерина Дейкало
Екатерина ДейкалоФото: Belarusian Helsinki Committe

В современной же Беларуси ситуация поинтереснее: признанное и действующее государство никуда не делось, а просто отказалось от защиты части своих граждан.

Без паспорта: что говорит международное право

Паспорт - одно из свидетельств юрисдикции государства, следствие его суверенитета. В чужой стране приезжие находятся в более уязвимом положении, чем ее граждане - и юридически, и психологически. И суть института гражданства как раз в том, что наше государство нас защищает, где бы мы ни находились, - это даже написано в белорусском паспорте на первом развороте.

Отсюда выросли и консульские функции - они прописаны в Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, которую подписала Беларусь. Но ряд важных функций белорусских загранучреждений теперь либо полностью упразднен, либо невозможен в полной мере.

Консульские функции не зря согласованы на межгосударственном уровне - таким образом страны договорились не создавать друг другу проблем. Потому что, когда государство не хочет решать проблемы своего гражданина за рубежом (и, тем более, само ему их и создает), это становится проблемой страны его пребывания. Это как два сообщающихся сосуда - чем меньше в одном, тем больше в другом.

Понятно, что у белорусов зарубежья разные сроки действия паспорта, и кому-то они вполне могут позволить пережить режим. Но если ничего не изменится, то постепенно в регионах с наибольшей концентрацией политических эмигрантов из Беларуси окажется огромное количество людей с недействительными документами. И разбираться с этим придется странам их пребывания. Ну а там, где таких белорусов немного, - будет меньше проблем у государств, но не у этих людей.

Дискриминация части белорусов как отдельное нарушение прав человека

Перечислить все нарушения прав человека в отношении граждан Беларуси, которые повлечет за собой указ Лукашенко, невозможно. Многое будет зависеть от практики применения и от того, насколько страны пребывания белорусов смогут решить их проблемы. Какие-то государства будут выдавать "паспорт иностранца", с которым можно пересекать границу, или признавать нелегализованные оригиналы документов для поступления в университет. Но, к примеру, не требовать при заключении брака справку, что человек не женат или не замужем, они вряд ли смогут.

Сам факт необоснованного неравного обращения с частью белорусов - само по себе нарушение, тем более когда речь идет о закрепленной в законодательстве дискриминации.

Под каток попали не только "политические", но и вообще все граждане Беларуси, живущие за границей. При этом, в отличие от остальных, политэмигранты не смогут поменять паспорт и другие документы в Беларуси. Аргумент государства "все доступно в стране - приезжайте и пользуйтесь" не релевантен. Ситуация, когда человек может сделать это только с риском быть посаженным в тюрьму, не может описываться словом "доступно".

Изменения в принципе исключили людей, временно проживающих в другой стране, из законодательства о документах и административных процедурах. Убраны все формулировки, которые таких людей учитывали. Они теперь для Минска в серой зоне, не видны.

Право на свободу передвижения и другие

Частью свободы передвижения является право человека свободно покидать страну, где он находится. Комитет ООН по правам человека трактует как нарушение этого права и отказ государства выдавать или продлевать паспорт своим гражданам, живущим за границей. Подобный случай уже был: в 1979 году уругвайская журналистка запрещенной там газеты Софи Видаль Мартинс, проживавшая в Мексике, подала в Комитет жалобу на Уругвай из-за отказа выдавать ей паспорт. Комитет признал, что право свободно покидать страну возлагает обязательства как на государство проживания, так и на государство гражданства. Оно не может применяться только к гражданам, проживающими в Уругвае.

логотип рубрики "Беларусь. Перспективы" - в одной руке букет цветов, перевязанный лентой с традиционным орнаментом, к ней тянется другая рука
В рубрике "Беларусь. Перспективы" белорусы могут поделиться своим мнениемФото: DW

Недоступные теперь белорусам за границей консульские услуги тесно связаны с бытовыми вопросами - имуществом, образованием, браком. И создание помех людям в этом - тоже нарушение их прав.

Указ Лукашенко препятствует реализации права на создание семьи, потенциально может ограничить в праве на образование и труд. Встает вопрос и о случаях уголовного преследования белорусских граждан за рубежом: будет ли государство оказывать консульскую помощь? А ведь это - часть права на справедливый суд.

Дети белорусских политэмигрантов как особо уязвимая группа

Государство оставляет без защиты и своих несовершеннолетних граждан. Особо уязвимая группа - новорожденные дети политических эмигрантов, которые больше не смогут получить паспорт. Это отдельное нарушение, потому что регистрация новорожденных детей и приобретение ими гражданства - отдельное обязательство государства. Хотя ребенок граждан Беларуси де факто - тоже гражданин Беларуси, юридическим доказательством его гражданства является только действующий белорусский паспорт.

При этом Конвенция о правах детей - также подписанная Беларусью - обязывает государства не допускать дискриминации детей на основе взглядов их родителей. А в этой ситуации именно так и получается.

Несмотря на то, что человек не лишается гражданства из-за истечения срока действия паспорта и может требовать защиты у своего государства, белорусский кейс демонстрирует, что гражданство - это не просто слово из учебников политологии и права, а государство - не просто территория. И то, и другое - функция, сервис, который должен обеспечивать людям возможность жить полноценной жизнью. И именно полноценной жизни режим Лукашенко хочет лишить всех, кто выступил против него.

Автор: Екатерина Дейкало, кандидатка юридических навук, экспертка Белорусского Хельсинкского комитета

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: 

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