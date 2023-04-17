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Каким будет белорусское православие в эмиграции?

Наталля Василевич, политолог, теолог, модератор группы "Христианское видение" Координационного Совета
Наталля Василевич
Колонка
42 мин. назад

Мнение теолога о переходе белорусских православных священников под юрисдикцию Вселенского патриархата.

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Свято-Духов кафедральный собор в Минске
Свято-Духов кафедральный собор в МинскеФото: Ivan Tykhyi/Zoonar/picture alliance

В начале апреля 2023 года Вселенский патриарх принял в свою юрисдикцию двух белорусских православных священников Георгия Роя и Александра Кухту - на основании того, что последние "по соображениям совести" не могли больше оставаться в Московском патриархате. Это связано с позицией, которую руководство Московского патриархата заняло по отношению к российскому вторжению в Украину, поддерживая и оправдывая его.

Это не первый и не единственный случай, когда священники Русской православной церкви в связи с войной в Украине обращаются ко Вселенскому патриарху за канонической защитой. Но может ли это явление стать более массовым? Об этом рассуждает теолог и политолог Наталля Василевич в специальном комментарии для рубрики DW "Беларусь. Перспективы". Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

Прецедент в Амстердаме 

Еще в самом начале полномасштабной войны священники Свято-Никольского православного прихода в Амстердаме, одной из крупнейших православных общин в странах Бенилюкса, обратились к Вселенскому патриарху с просьбой принять их в свою юрисдикцию.12 марта 2023 года такое решение принял совет русского православного прихода. Приход был "русским" - в плане истории и юрисдикционной принадлежности, но по сути он был интернациональным. Богослужения проводились на разных языках, туда ходили люди разной этнической принадлежности, и долгое нахождение в Московском патриархате никак этому не мешало. 

Когда началось российское вторжение в Украину, Московский патриарх, чье имя верующие этого прихода произносили как имя своего духовного лидера, сначала молчал, а потом поддержал войну. Ни прихожане, ни священники не могли с этим мириться и попросили защиты у Вселенского патриарха.

Владимир Путин и патриарх Кирилл 16 апреля 2023 года
Владимир Путин и патриарх Кирилл 16 апреля 2023 годаФото: Oleg Varov/press-service of the Russian Orthodox Patriarch Kirill/AFP/Getty Images

В Православной церкви существуют правила - чтобы перейти в другую юрисдикцию священнику необходимо получить у своего прошлого епископа специальный документ, который называется "отпускная грамота". В нормальной ситуации епископ не может принять к себе священников без этого документа. Но Константинопольский патриархат считает, что имеет такое право в исключительных случаях - решение о применении этого права принимает Вселенский патриарх. Он посчитал, что случай как раз исключительный. Таким образом прецедент был создан.

Однако здесь было важное условие: священник должен был находиться на канонической территории Константинопольского патриархата. Так, например, в Польше, где действует автокефальная Польская православная церковь, на территории России и Беларуси, где действует автокефальная Русская православная церковь, подобный переход был невозможным.

Конфликт в Литве

Невозможным он был и в Литве - там тоже до февраля 2023 года действовала православная епархия только Московского патриархата. Весной-летом 2022 года внутри этой епархии произошел конфликт, связанный с отказом двух священников поминать патриарха Кирилла. В результате этого конфликта руководство епархии несправедливым и неканоническим образом обошлось с пятью священниками, лишив их сана. Чтобы восстановить справедливость, священники обратились ко Вселенскому патриарху как к высшей судебной апелляционной инстанции в Православной церкви. Дело пролежало долгие месяцы - во Вселенском патриархате искали оптимальное решение для сложившейся ситуации. 

К делу подключились также литовское государство и Католическая церковь в Литве, которые поддержали священников-диссидентов морально, а также пообещали, что, в случае восстановления их в сане, будут оказывать и материальную, и политическую поддержку, обеспечат оформление новой структуры в рамках действующего законодательства и предоставят им помещения и признание. Кроме того, в Константинополь обратились и ряд национальных общин Литвы, показав, что действующая структура будет востребована верующими. 

В результате долгих дипломатических переговоров 17 февраля 2023 года Вселенский патриархат восстановил пятерых литовских священников в сане, фактически заложив фундамент для новой церковной структуры в Литве, а марте 2023 года Константинопольский патриарх Варфоломей посетил Литву и заключил с литовским правительством соглашение. Состоялась и встреча патриарха с представителями белорусского сообщества в Литве.

Именно через эту новую структуру Вселенского патриархата в Литве, с поддержкой литовских собратьев двое белорусских священников и смогли обратиться к патриарху с просьбой принять их под свой омофор. Они последовали прецеденту Амстердамского прихода.

Есть ли будущее у белорусского православия в юрисдикции Вселенского патриархата?

Чтобы повторить шаг с переходом в юрисдикцию Вселенского патриархата, белорусскому священнику нужно как минимум находится вне территории Беларуси и иметь согласие руководства местной церкви, готовой его принять. А чтобы при этом проводить и белорусские богослужения, нужны еще хор, который может петь по-беларуски, тексты переводов, и конечно, прихожане, которым это все будет нужно, т.е. речь в первую очередь идет о больших городах тех стран, куда эмигрируют беларусы.

Вильнюс в этом смысле оказался очень удачной локацией - на Пасху богослужение по-белорусски смогло собрать 150 участников. Это может дать старт активной церковной жизни в среде белорусской диаспоры. 

Кроме Вильнюса православные богослужения по-белорусски раз в месяц проходят в Варшаве, а также с недавних пор - в Париже. Существование таких приходов помогает организовать вне Беларуси пастырскую, культурную и интеллектуальную деятельность - создавать инфраструктуру для развития белорусского православия и вводить его в контекст всемирного. Здесь важно не замыкаться в рамках только белорусских тем, нужно интегрироваться в общую православную жизнь, а белорусским приходам в разных странах - сотрудничать и поддерживать друг друга: делиться нотами, идеями, помогать в проведении богослужения.

Рисунок с бело-красными цветами
Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DWФото: DW

Белорусские приходы действуют также в США и Канаде, они находятся в юрисдикции в данный момент не признанной в рамках мирового православия Белорусской автокефальной православной церкви.

У православных белорусов, которые находятся зарубежом, появляются все новые и новые точки сбора, где можно делать то, что в Беларуси запрещается и преследуется, - свободно высказываться.

И для православных беларусов, которые сейчас находятся в условиях репрессий, такие приходы и их христианский контент, свободный от тоталитарной идеологии и пропаганды, становятся одной из точек опоры, альтернативным голосом, который помогает выживать в сложных церковных и политических условиях. Надеждой на пасхальное чудо.

Автор: Наталля Василевич, теолог, политолог, специалист по конституционному праву, модератор группы "Христианское видение".

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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