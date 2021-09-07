Карикатура, которая будет дорого стоить: как белорусский режим делает из католиков врагов. Мнение

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" Наталля Василевич написала комментарий о том, что происходит с Костелом в Беларуси. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь"

Вчера газета Минского облисполкома "Мінская праўда" выступила с оскорбительной для римско-католического меньшинства Беларуси карикатурой. Автор Антон Островский изобразил четырех священников с характерными для католического клира элементами облачения и молитвенными жестами. У одного из священников, у которого под мышкой находится бело-красно-белый национальный флаг Беларуси, а в речевом пузыре изображено исполнение гимна "Магутны Божа", священнический крест изображен в виде свастики.

Наталля Василевич

Церкви, костелы – не для политики?

Начиная с августа 2020 года католическое духовенство стало постоянным объектом нападок со стороны режима. 22 августа, выступая в Гродно, Лукашенко высказал угрозы в адрес церквей: "Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы – не для политики… Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет". Уже на следующий день якобы по техническим причинам на белорусском радио была отменена традиционная утренняя трансляция мессы и архикафедрального костела, 26 августа ОМОН заблокировал вход и выход из Минского Красного костела на пл. Независимости, а 31 августа архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь, когда он возвращался из поездки в Польшу.

1 сентября Лукашенко, комментируя беспрецедентный враждебный шаг белорусских властей по отношению к религиозному лидеру такого высокого ранга, прямо обвинил Кондрусевича и Католическую церковь в Беларуси в целом в антигосударственной деятельности и заявил: "Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность".

Штраф за молитву

С враждебными действиями со стороны режима среди католиков столкнулся не только архиепископ Кондрусевич. В октябре активную католическую верующую из Лиды Ирену Бернацкую оштрафовали за организацию молитвы на розарии перед Фарным костелом. В ноябре вспомогательного епископа Минско-Могилевской архиепархии Юрия Кособуцкого, в проповедях которого осуждалось насилие и беззаконие и восхвалялись мирные женские марши за мир и справедливость, вместе с пресс-секретарем Белорусской православной церкви протоиереем Сергием Лепиным вызвали в Генеральную прокуратуру. Там им вынесли официальное предупреждение за якобы возбуждение вражды в отношении представителей власти. Это случилось после того, как священнослужители в Facebook эмоционально критически прокомментировали вандализм милиции в отношении мемориала памяти Романа Бондаренко.

Вячеслав Барок во време задержания в декабре 2020 года. Фото из личного архива

В ноябре-декабре также против ксендза Вячеслава Барка, который открыто высказывался по различным общественным проблемам, в том числе критиковал насилие и беззаконие, был начат целый ряд проверок, его записи в Instagram и видеоблоге на Youtube были отправлены на экспертизу на предмет выявления экстремизма. 3 декабря за одну из записей с картиной известного белорусского плакатиста Владимир Цеслера "Стоп Лукашизм!", на Барка был наложен административный арест, и он десять суток провел в заключении якобы за пропаганду "нацистской символики".

А что Ватикан?

Ватикан предпринял целый ряд дипломатических мер, чтобы разрешить кризис в отношениях с белорусскими властями. В сентябре состоялся визит в Беларусь делегации, которую возглавил секретарь по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола архиепископ Пол Ричард Галлахер. После в страну в срочном порядке приехал и вручил верительные грамоты на тот момент международному изгою Лукашенко нунций Ватикана Анте Йозич, запомнившийся проявлением доброжелательного отношения к белорусскому правителю, чокнувшись с ним шампанским.

Инцидент с Кондрусевичем был для режима исчерпан, когда, после приезда специального посланника Папы архиепископа Клаудио Гуджеротти в декабре, удалось добиться возвращения митрополита Кондрусевича в Беларусь в канун Рождества. Уже 3 января 2021 года, в день рождения Тадеуша Кондрусевича, его отправили в отставку в связи достижением 75-летнего возраста, временно назначив на его должность еще более старого иерарха, удобного режиму епископа Казимира Великосельца, который принимал участие в инициативах Лукашенко, будь то Всебелорусское собрание или молитва в Хатыни. Уже на следующий день после отставки Кондрусевича была приостановлена начатая ранее проверка, связанная с проведением экспертизы социальных сетей ксендза Вячеслава Барка.

Однако перемирие продолжалось недолго. В конце января новые экспертизы были назначены по записям из блога ксендза Вячеслава, летом он подвергся новому административному процессу, прокурорскому предупреждению, в результате чего был вынужден в срочном порядке покинуть территорию Беларуси, скрываясь от преследования. Принудительная эмиграция в Польшу коснулась и Ирену Бернацкую, которая с марта по июнь находилась в следственном изоляторе по уголовному делу якобы за разжигание ненависти (ст. 130 УК).

С марта 2021 года в католических приходах по всей Беларуси отмечались проверки, связанные с уголовным преследованием участников "Союза поляков", в ходе которых от священнослужителей требовали отчеты, планы катехизации и другую внутреннюю информацию.

"Магутны Божа" под запретом

Католики, в приходскую жизнь которых давно и прочно вошел белорусский духовный гимн "Магутны Божа" (он стал также и одним из гимнов мирного протеста), испытали колоссальное давление со стороны режима - гимн запрещают исполнять. В своем выступлении перед Днем Республики Лукашенко открыто угрожал: "В костелах хотят помолиться под "Магутны Божа". Смотрите, нарветесь". Впервые с 1990-х без открытого исполнения этого гимна прошло паломничество в Будслав. После того, как в интернете появилась видеозапись с этим песнопением из католического кафедрального костела 4 июля, туда после службы нагрянула милиция.

Ватикан, который долгие месяцы воздерживался от комментариев по белорусской ситуации, в июне сделал заявление: "Святой Престол следит за шагами, предпринятыми различными субъектами, которые вовлечены в происходящие в стране события. При этом Ватикан остается верным своему обязательству содействовать достижению демократических и мирных решений в ответ на законные требования белорусского народа".

"Мінская праўда", действующая в русле политики режима, спровоцировала новый скандал. Более того, если долгие месяцы это власти высказывали недовольство католиками, то сейчас у католиков появился очень удачный шанс использовать инцидент, созданный карикатуристом, и отыграться за все обиды прошлого года. Теперь у самих католиков есть повод высказать недовольство режимом, переведя прямую критику на достаточно безопасный объект - небольшое государственное СМИ.

Руководство Костела воспользовалось этой ситуацией и выступило с молниеносной реакцией с позиции сильного: "Римско-Католическая Церковь в Беларуси однозначно осуждает упомянутую публикацию в газете "Мінская праўда" и расценивает ее как разжигание вражды в белорусском обществе по отношению к Римско-Католической Церкви в Беларуси, особенно к ее иерархам и пресвитерам. Данная публикация глубоко оскорбляет религиозные чувства верующих Католической Церкви".

Возможно, что и Ватикан, который избегает прямой конфронтации с властями, включится в этот инцидент - и в непрямую конфронтацию. Гнев в данном случае будет праведным.

Автор: Наталля Василевич, политолог, теолог, модератор группы "Христианское видение" Координационного Совета

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: