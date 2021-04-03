 Художник Владимир Цеслер: Молодежь в Беларуси не запугаешь тюрьмой | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 04.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Художник Владимир Цеслер: Молодежь в Беларуси не запугаешь тюрьмой

Владимир Цеслер, художник, работы которого стали одним из символов протестного искусства в Беларуси, поговорил с DW об оппозиции, своем отъезде из страны и о том, почему не верит в быстрые перемены в ней.

Скриншот из инстаграма Владимира Цеслера

Скриншот из инстаграма Владимира Цеслера

Владимир Цеслер - один из самых известных современных художников и дизайнеров Беларуси. Его работы входят в коллекции мировых музеев. Начиная с августа 2020 года большинство работ Цеслера, которые собирают тысячи лайков в соцсетях, посвящены политической ситуации в стране. Художник стал культовой фигурой протестного искусства Беларуси.

В конце августа вынужден он был уехать из страны и сейчас живет на Кипре. 1 апреля в Москве в Центре цифрового искусства Artplay Media открылась его выставка, название проекта "Оптика Цеслера".

DW: Владимир, вы не любите переезды. Как привыкали к новому месту?

Владимир Цеслер: Никак не привыкаешь, просто оказываешься в другой реальности и начинаешь воспринимать это как данное.

- А почему Кипр?

- Это дело случая. Друзья там оказались.

- Никакого знака от властей не поступало, что нужно уехать?

 - Знакомые, которые посоветовали уехать, тоже находятся около власти. Вы думаете, провластные структуры его обожают? Просто боятся. Все же держится на страхе, это понятно.

- Есть надежда, что этот страх уйдет?

Владимир Цеслер

Владимир Цеслер

- Кончатся деньги, и люди перестанут молчать.

- Вы не в Беларуси уже больше полугода. Когда уезжали, предполагали, что это может так надолго затянуться?

- Нет, не думал. Так что зимнюю одежду пришлось покупать уже здесь. Ну зима тут такая - апельсины на деревьях висят, вот и зима. Мы даже ездили на гору Олимпос посмотреть на снег.

- Есть в этой вынужденной эмиграции какие-нибудь позитивные моменты?

- Тут климат хороший. С возрастом накапливаются разные болячки. Я помню дома осенью это все отзывалось, а здесь у меня ни разу не было какого-то физического недомогания. Видимо, это все здешний климат.

- Чем теперь ваш день отличается от обычного дня в Минске?

- Ничем. Встал, подошел к компьютеру и работаешь. Только скучаю сильно по всему. Но я понимаю, что изменений, видимо, не будет. Я уже в них не верю. Придется, наверное, подстраиваться под другую жизнь. Это раньше я думал, что через две недели все закончится. Сейчас я понял, что он (Александр Лукашенко. - Ред.) никогда не уйдет. "Делайте что хотите, только дайте порулить". А многие думают: "Может, так и надо?"

- Что произошло с белорусами в последние месяцы? Что репрессии сделали с белорусами?

- Был посеян страх, чтобы этим страхом удержать власть. Это абсолютно сталинская позиция. Но это уже не проходит, растет новое поколение, они не жили при этом, они не знают, что это, и они никогда не будут бояться. Надо, чтобы все поняли, что эта молодежь бояться не будет. Их не запугаешь тюрьмой.

Скриншот из инстаграма Владимира Цеслера

Из инстаграма Цеслера. Ст. 23.34. КоАП Беларуси - "нарушение порядка проведения массовых акций"

- Белорусы проснулись как нация?

- Да, конечно. Сначала вышла молодежь. Начали бить молодежь - вышли их родители. Начали бить родителей - вышли бабушки и дедушки, потом люди с инвалидностью. Я медаль Лукашенко сделал как раз об этом - награждается за содействие в объединении нации.

- Сейчас у тех, кто уехал, присутствует чувство вины. У вас тоже?

- Есть такое чувство. Но я подумал, что здесь больше пригожусь, чем там.

- Как получается заряжать свои работы таким оптимизмом?

- Я получал по поводу этого очень много писем. Трогает, когда моих работ ждут и живут ими. И я не должен останавливаться. Это какая-то святая обязанность, хоть это и громко сказано.

Скриншот из инстаграма Владимира Цеслера

Из инстаграма Цеслера. Медаль для Лукашенко за личный вклад в сплочение белорусской нации

- Как вам вообще работается в такие времена?

- Когда существует какой-то такой душевный надлом, когда человек находится в переживаниях, это всегда на творческого человека, как мне кажется, действует очень положительно. Даже те, кто никогда не творил, начинают писать музыку, стихи, всех пробивает на творчество. Просто людей распирает, и они начинают творить. Это, наверное, важный момент. Мне кажется, у нас очень много креативных, интересных людей.

- Кто вам импонирует из лидеров оппозиции?

- Я знаком с Павлом Латушко (бывший министр культуры, который поддержал протесты и был вынужден уехать в Польшу. - Ред.). Я считаю, он совершил довольно мужественный поступок, что перешел из аппарата на другую сторону. Вообще, мне грустно от того, что у нас слабая оппозиция. Почему-то мне так кажется.

Скриншот из инстаграма Владимира Цеслера

Из инстаграма Цеслера. Политзаключенная Мария Колесникова поздравляет белорусок с 8 марта

- А что думаете о Марии Колесниковой?

- С Колесниковой мы были знакомы, еще когда она в Штутгарте училась. Мы даже думали какую-то выставку делать в ОК16. Она очень креативный человек. То, что она устроила, войдет в историю. Она молодец, ее никто не сломает. Я знаю, что она на своем месте.

- Выбрали бы ее президентом?

- Да, почему нет.

Смотрите также:

  • Мусорные баки, на которых написано слово: Уходи

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Послание для Лукашенко

    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

  • Бело-красно-белый флаг на балконе в многоэтажном доме

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Бело-красно-белый флаг как символ протестов

    С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

  • Человек с бело-красно-белым флагом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Как используют главный символ протеста в Беларуси

    Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Мирная революция в каждом дворе

    Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Минские "диджеи перемен"

    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 08:07

Активистка из Беларуси – о протестах, репрессиях, солидарности и эмиграции

Аудио- и видеофайлы по теме

В Германии призвали освободить белорусского музыканта Игоря Банцера  

Фильм о протестах в Беларуси показали на Берлинале  

Реклама

Самые читаемые сегодня

ФРГ и Франция обеспокоены ростом числа военных РФ у границ Украины  

Тихановская и Алексиевич попросили о международной поддержке белорусской оппозиции  

Войска РФ у границы с Украиной: что происходит и какие могут быть последствия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно