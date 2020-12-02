 Страна в коме: немцы о Беларуси и романе ″Бывший сын″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.03.2021

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Культура и стиль жизни

Страна в коме: немцы о Беларуси и романе "Бывший сын"

Роман Саши Филипенко "Бывший сын" вышел на немецком языке. Написанный в 2014 году, он может служить объяснением тому, что происходит в Беларуси сегодня, считают немецкие рецензенты.

Минск

Дебютный роман белорусского писателя Саши Филипенко  "Бывший сын" на русском языке был опубликован еще в 2014 году. Но он до сих пор остается остро актуальным. И на фоне нынешнего политического кризиса в Беларуси к его немецкоязычной версии, которая вышла на днях в издательстве Diogenes, рецензенты проявляют особое внимание.

Страна в коме

"Im Komaland" - "В стране, находящейся в коме", - такой заголовок у статьи Spiegel о "забавном, горьком, воинственном, грандиозном" романе, как выразился критик этого авторитетного немецкого журнала. Главный герой романа, подросток Франциск или просто Циск, впавший в кому в результате массовой давки в подземном переходе, по описанию напоминающей трагедию на Немиге в центре Минска в 1999 году, приходит в себя спустя десять лет. Лучшая страна для людей, вышедших из комы, шутят врачи в курилке, - это страна, в которой ничего не меняется. "Жизнь в застое. Возможно, это даже поможет, если самому прекратить движение. Тогда не придется ударятся о те же самые стены", - замечает журналист Spiegel.

Обложка романа Бывший сын на немецком

Обложка романа "Бывший сын" на немецком

То, что роману уже более шести лет, ничуть не делает его устаревшим. "Действие происходит в стране с вечным президентом Лукашенко, с вечными фальсификациями на выборах, с избивающими людей силовиками и отказом от прогресса", - пишет Spiegel. В этом случае помогают сатира и ирония, которые сам писатель использует как защитный экран. "В родной стране автора - систематизированный бред, - отмечает критик. - Тот, кто лишен чувства юмора, либо становится силовиком, либо сходит с ума, либо превращается в злодея". И хотя имя президента в романе ни разу не упоминается, знакомому с Беларусью читателю совершенно очевидно, о ком идет речь в анекдотах, которые рассказывают герои "Бывшего сына".

Угнетающий очерк новейшей истории Беларуси

Кома - не только субтильная метафора, но и литературный прием, указывает рецензент немецкой телерадиокомпании WDR. "Все, кто навещают спящего Циска в больнице, рассказывают ему о том, что происходит за пределами его палаты, пытаясь найти этому объяснение. Примерно так, как белорус объяснял бы иностранцам ситуацию в его стране", - отмечает журналист. По его мнению, Филипенко удалось создать угнетающий очерк новейшей истории Беларуси.

Правда, литературно элегантным он роман назвать не может. "Проза часто скатывается в журналистский очерк, и читатель задумывается над правдоподобностью героев и событий. Но одно очевидно: когда Франциск выходит из десятилетней комы, читатель подготовлен к тому, что его ждет снаружи", - указывает рецензент. "Бывший сын" - будто энциклопедический словарь причин для белорусов выйти из дома, роман тезисов, который пытается представить Беларусь и, может даже, встряхнуть ее жителей, говорится в радиопередаче WDR, посвященной книжному обзору.

Роман о сильной любви, способной пробудить страну от сна

Обозреватель швейцарского новостного портала Nau считает аллегорию летаргического сна, в котором пребывает один человек и одновременно все государство, тонким приемом. "Детально описывая положение дел в стране, автор рассказывает о событиях настоящего и прошлого, возвращаясь к белорусской истории 1918 года. При этом он не перегружает читателя историческим и политическим анализом, а закрепляет за отдельными героями различные эпизоды, - комментирует рецензент. - Это создает чувство доверительности и вовлеченности".

Акция протеста осенью 2020 года в Минске

Акция протеста осенью 2020 года в Минске

Однако он считает проблематичным то, что действующие лица изображены, "словно в гравюре на дереве", четко разделенными на сторонников и противников режима или на людей, смирившихся со своей судьбой, на жертв и сильных личностей. "При этом единственная по-настоящему сильная личность - бабушка Циска. Она - единственная, кто твердо верит в то, что Циск выйдет из комы, бесподкупно заступается за него", - говорится в статье на сайте Nau.сh. В предисловии к немецкому изданию романа отмечается, что книга повествует прежде всего о любви, способной вылечить человека и пробудить целую страну из глубокого сна. Писатель надеется, что книга может объяснить, почему белорусы в 2020 году больше не захотели спать глубоким сном.

"В "Бывшем сыне" Филипенко ведет за собой читателя внутрь диктатуры и позволяет ощутить, например, страх, который испытывают участники протестной акции, когда силовики в гражданском выбивают двери в их квартирах и задерживают их", - отмечает швейцарский критик. Но есть и другие узнаваемые параллели с днем сегодняшним. "Повсюду: возле ратуши и консерватории, возле дома офицеров и цирка, словно спущенные с цепи бешеные собаки бегали крысы в штатском. Несмотря на это, несмотря на новости об избитом кандидате в президенты, люди не испугались. Люди вышли. Впервые за долгие годы комы", - читаем в "Бывшем сыне".

Саша Филипенко

Саша Филипенко

Сам автор романа как-то отметил, что он хотел написать книгу о людях, которые чувствуют себя как бывший сын или дочь своей страны, о тех, кто вынужден был покинуть свой дом. Филипенко успешен в России. Зато в самой Беларуси талант писателя, книги которого читают во многих странах мира и который получил не одну литературную премию, официально не признан. Сейчас он находится в Швейцарии по литературной стипендии. Сможет ли он вернуться в Беларусь? Его критика белорусских властей, его поддержка протестов, одобрение отмены чемпионата по хоккею автоматически причисляют Филипенко к числу "неугодных". Но в отличие от своего героя Циска, который думал, что "мы никогда ничего не сможем изменить", писатель уверен, что протестующие в итоге победят. Перемен не предотвратить, иначе быть не может, цитирует его слова Spiegel.

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