Почему власти ополчились на Красный костел в Минске?

Красный костел в Минске Фото: Vadim Rymakov/ITAR TASS/dpa/picture-alliance

Красный костел в Минске забирают у верующих, сообщил на прошлой неделе телеграм-канал "Христианская визия" , после информацию подтвердил пресс-секретарь Римско-католической церкви в Беларуси Юрий Санько. Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" теолог и политолог Наталля Василевич написала комментарий о том, что даже на фоне двух лет репрессий со стороны режима Лукашенко, такие действия властей выходят за горизонт ожиданий. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь" .

Альтернатива советскому и символ сопротивления

Красный костел в Минске - не просто один из самых заметных архитектурных памятников белорусской столицы. Построенный в 1910 году в неороманском стиле, красно-бардовый храм в честь св. Симеона и Елены, стоящий на площади Независимости справа от Дома правительства, даже визуально создает контраст с советским наследием Беларуси.

В 1990-е годы воскресная месса из Красного костела транслировалась по радиоточке на белорусском языке, и для нескольких поколений белорусский детей, которые росли при включенном радио, стала своеобразной прививкой от всего советского.

Красный костел стал местом рождения различных инициатив. В 1988 году в Доме кино - а именно такую роль исполнял Красный костел в позднесоветское время - состоялось Всебелоруское учредительное собрание организации "Мартиролог Беларуси", задачей которой было изучение политических репрессий в БССР и увековечение памяти жертв. Тогда же там был создан организационный комитет Белорусского народного фронта "Адраджэнне". В Красном костеле прошел и сейм БНФ а августе 1989 года, на котором была объявлена цель добиваться суверенитета и независимости Беларуси.

Красный костел, 29 мая 2022 года Фото: AA/picture alliance

В 2000-х годах Красный костел на некоторое время стал прибежищем для изгнанного из своего здания и ликвидированного властями Национального гуманитарного лицея им. Якуба Коласа - в помещениях костела проводились уроки.

Во время массовых демонстраций у Дома правительства, Красный костел не раз становился убежищем для протестующих. 26 августа 2020 года во время разгона протестующих на площади Независимости силовые структуры заблокировали вход и выход из Красного костела . В связи с этим инцидентом руководитель Римско-католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич выступил с заявлением, в котором выразил "решительный протест" и назвал такие действия силовых структур "неадекватными" и "противоправными".

Конфликт между властями и костелом

31 августа 2020 года власти заменили замки в костеле, а самого архиепископа Кондрусевича не пустили в страну, когда он возвращался из Польши. Тогда фокус внимания с событий вокруг Красного костела перетянула судьба самого митрополита Кондрусевича. В результате этого скандала режим, с одной стороны, показал себя как репрессивный и враждебный по отношению к католической церкви, но с другой стороны, добился визита нескольких ватиканских делегаций и постоянных переговоров со Святым престолом, закончившихся устранением митрополита Кондрусевича с должности руководителя католической церкви в Беларуси.

Однако и про Красный костел власти не забывали, и теперь именно он становится главной точкой напряжения.

В июле 2020 года начал назревать скандал, связанный с неуплатой долга за расходы на амортизацию, земельный налог, коммунальные услуги. Речь шла о сумме около 156 тыс. белорусских рублей (примерно 63,5 тысяч евро по нынешнему курсу). Дело в том, что здание храма и плебании, которым пользовалась община римско-католической церкви, после распада Советского союза не было передано в собственность костела. Община получила право безвозмездного пользования зданиями. В 2013 году комплекс зданий был переведен в коммунальную собственность Минска - в оперативное управление КУП "Мінская спадчына", и на время реконструкции община была освобождена от уплаты земельного налога. Однако после введения здания в эксплуатацию община была обязана возмещать расходы, ее долг накапливался. Именно неуплатой долга официально власти аргументировали самовольную смену замков в конце августа 2020 года, хотя связь с "политическим" конфликтом была очевидна.

Подобным образом действуют власти и сейчас - пытаются найти политически нейтральный повод для того, чтобы отобрать костел у верующих, действуя руками КУП "Минская спадчына" - именно эта организация уведомила общину верующих о расторжении договора пользования и потребовала в течение нескольких дней забрать имущество из храма, аргументируя это тем, что костел находится в аварийном состоянии и ему необходима реконструкция.

Тадеушу Кондрусевичу пришлось покинуть пост главы католическоской церкви Беларуси Фото: Sergei Grits/AP/picture alliance

Событиям предшествовал странный ночной пожар 26 сентября , после которого не только верующих, но и священников перестали пускать внутрь здания, все мессы были отменены, и храм был закрыт "до полного восстановления". Власти утверждают, что в костеле якобы загорелась проводка, и произошло возгорание на площади 20 кв.м. При тушении пожара костел был затоплен. Однако никаких точных сведений о масштабах повреждений не было.

Молчание как стратегия

Официальное заявление по этому поводу со стороны Римско-католической церкви было сделано только через сутки - 7 октября. В нем курия Минско-Могилевской архиепархии объясняла, что комитет прихода св. Симеона и Елены "старается вести конструктивный диалог" с собственником комплекса зданий Красного костела "для скорейшей ликвидации последствий возгорания". Основной мотив послания - надежда и вера. Надежда на "плодотворное сотрудничество с государственными структурами" по поводу дальнейшей эксплуатации здания. И вера в то, что храм, построенный верующими Католической церкви, будет и далее им служить. Но надежда и вера на положительное разрешение ситуации довольно слабые - руководство Католической церкви уже занимается "изысканием альтернативных условий деятельности приходской общины".

А в это время в самом Красном костеле люди не готовы мириться с ситуацией. Ксендз-магистр Владислав Завальнюк, настоятель Красного костела, уже неделю соблюдает "чистый пост" , т.е. фактически голодает. Верующие общины просят всех неравнодушных людей подписать петицию в адрес властей с просьбой возобновить богослужения. Но никакой публичной поддержки от церковной власти они не получают.

Это объяснимо. Во-первых, предпринимаются попытки решить проблему в правовом и дипломатическом поле, не вступая в открытую публичную конфронтацию с властями. Во-вторых, за последние два года в лобовом противостоянии между режимом и Костелом, последний получил недостаточную поддержку со стороны Ватикана.

В третьих, в результате прошлых витков конфронтации положение Костела и его отношения с властями только ухудшились, а руководство Костела было заменено на более лояльное для режима, с гораздо более высоким порогом терпения и нежеланием идти на конфликт с властями.

Рубрика DW "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW Фото: DW

Нынешняя ситуация вокруг Красного костела может развиваться по той модели, по которой развивались и прошлые конфликты. Во-первых, власти продемонстрируют свою волю к насилию, способность оказывать давление на любые сообщества в Беларуси, не получая сопротивления. Во-вторых, этот конфликт снова сможет стать инструментом принуждения Ватикана к диалогу и переговорам - по-хорошему власти действовать разучились. В-третьих, если у режима получится тихо и без сопротивления забрать Красный костел, это сработает на устрашение римско-католического сообщества в Беларуси.

Однако все может пойти не по сценарию властей, и отобрание костела у верующих может стать тем решающим триггером, который запустит новую протестную волну. Красный костел может стать точкой сбора для протеста не только католического сообщества, но и гражданского общества в Беларуси в целом.

Автор: Наталля Василевич, теолог, политолог, специалист по конституционному праву, модератор группы "Христианское видение" Координационного Совета

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