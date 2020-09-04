 Протесты в Беларуси: Вован и Лексус прокомментировали ″переговоры Берлина и Варшавы″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.09.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: Вован и Лексус прокомментировали "переговоры Берлина и Варшавы"

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 5 сентября.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 5 сентября (время московское).

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили в интервью агентству РБК, что не имеют отношения к вышедшим в эфир белорусских гостелеканалов якобы перехваченным разведкой "переговорам Берлина и Варшавы". "Я думаю, что тут скорее нужны не наши комментарии, а врачей соответствующих, светил в области психиатрии, я думаю, что они тут больше соответствуют теме, чем наши комментарии", - заявил РБК Кузнецов.

Вечером в пятницу, 4 августа, были опубликованы аудиозапись, голоса в которой фактически заглушены русским переводом, и стенограмма беседы. Некий "Ник" из Берлина, отвечая на вопрос некоего "Майка" из Варшавы, подтвердился ли факт отравления Навального, говорит: "В данном случае это не так важно. Идет война, а во время войны всякие методы хороши". В свою очередь "Майк" признает, что польские дела в Беларуси "идут не очень", а "президент Лукашенко оказался крепким орешком".

Хроника протестов в Беларуси 4 сентября

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  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

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    На акции были задержания

    По официальным данным МВД на 18 часов, только в Минске задержаны 140 человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

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    Протест сохраняет мирный характер

    Участники акции легли на дорогу перед милицейским кордоном со спецтехникой, который перекрыл улицу в центре Минска.

    Автор: Ольга Тихомирова


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