 Тихановская призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.09.2020

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Беларусь

Тихановская призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию

На видеоконференции Совбеза ООН Светлана Тихановская призвала международное сообщество ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская (фото из архива)

ООН необходимо направить в Беларусь мониторинговую миссию - с таким призывом выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 4 сентября, выступая на онлайн-совещании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Беларуси. "Мы, белорусы, нуждаемся в помощи Организации Объединенных Наций, чтобы остановить ужасные нарушения прав человека и циничное пренебрежение человеческим достоинством в самом центре Европы", - пояснила Тихановская.

Она также призвала ООН осудить применение насилия сотрудниками белорусских органов безопасности против протестующих и провести специальное заседание Совбеза ООН по ситуации с соблюдением прав человека в Беларуси. Лидер оппозиции напомнила об основных требованиях протестующих белорусов, в числе которых - проведение честных президентских выборов, прекращение репрессий и привлечение к ответственности их организаторов, а также освобождении политических заключенных. Тихановская также заявила о требовании прекратить преследование членов Координационного совета оппозиции.

Тихановская призвала ввести санкции против отдельных лиц

"Сотрудничество с режимом Лукашенко в настоящий момент означает поддержку насилия и грубого нарушения прав человека", - подчеркнула оппозиционер. Она призвала международное сообщество "использовать все механизмы, чтобы остановить насилие, включая санкции в отношении лиц, совершивших нарушения на выборах и преступления против человечности", и подчеркнула: "Мы готовы и открыты к диалогу со всеми сторонами, всеми партиями и всеми странами, которые уважают суверенитет и территориальное единство Беларуси".

Неформальная видеоконференция Совбеза ООН по ситуации в Беларуси была проведена по инициативе Эстонии. Тихановская в настоящее время находится в Литве, куда была вынуждена уехать после выборов 9 августа в Беларуси. После того как ЦИК объявил победителем действующего президента Александра Лукашенко, в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 26:43

Почему Литва помогла Тихановской и считает Лукашенко экс-президентом? Глава МИД Литвы #вТРЕНДde

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