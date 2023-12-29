Больше не мачо. Как к 30-летию правления изменился Лукашенко

В 2023-м году Лукашенко не раз видели не в лучшей физической форме. Что остается от его прежнего образа - в материале DW.

В 2024-м исполнится 30 лет, как Александр Лукашенко находится у власти. Последний год он не раз появлялся на публике не в лучшей форме: в мае он с трудом ходил во время парада в Москве и не стал выступать с речью на церемонии в Минске, в декабре потерял голос и проводил совещания почти шепотом. В публичных выступлениях Лукашенко можно было услышать все больше малопонятных выражений. В какой форме Александр Лукашенко встречает 30-летие своей власти? Как его состояние сказывается на выстроенной им системе? DW обсудила эти вопросы с экспертами.

К чему ведут попытки разгадать "сны вождя"?

"Единственный кандидат, который еще может" - под таким неформальным лозунгом команда Александра Лукашенко помогала ему прийти к власти в 1994 году, рассказывал в интервью проекту "Жизнь-малина" аналитик Сергей Чалый. Тогда еще начинающий политик, Лукашенко обладал впечатляющим риторическим талантом и, по словам Чалого, сам верил в то, о чем говорил. Во время тех президентских выборов, вспоминает политолог Валерий Карбалевич, Лукашенко убеждал всех и себя, что люди даже при смерти вставали с постели и шли за него голосовать.

Лукашенко во время инаугурации в 1994 году Фото: Bymedia

"Эти сказки пленили его до последнего времени. Но вмешался 2020 год, который разрушил этот миф, и Лукашенко понял, что он ненавидим народом. Тот жесткий террор, который сейчас происходит в Беларуси, - это попытка компенсации полученной им травмы. Он пытается вернуть любовь: то требует прекратить рост цен, то проводит совещания по охране здоровья. Такая привычная игра в популизм, которая работала и давала эффект в прежние времена. Но я не думаю, что эта попытка будет удачной", - считает Карбалевич.

Последние три года оказались стрессовыми для Лукашенко, однако Карбалевич уверен, что белорусский автократ начал меняться гораздо раньше.

"Долгое пребывание у власти неизбежно приводит к тому, что человек начинает терять ощущение реальности и связь с обществом. Это касается всех, даже самых талантливых политиков. А уж тем более - лидеров с персоналистским режимом, - говорит Валерий Карбалевич. - Долгие годы Лукашенко не соприкасается с реальным обществом. Он перестал понимать его, чувствовать. Это было хорошо видно накануне выборов 2020 года, когда он ошибочно оценивал ситуацию и из всех вариантов выбирал худшие. Окружение не дает ему реальной информации, а пытается разгадывать сны вождя. То, что картина реальности у Лукашенко искажена, время от времени прорывается в эфир. Например, я предполагаю, что он реально думает, будто Литва и Польша готовят войну против Беларуси".

Политолог Валерий Карбалевич Фото: DW / Evdokimova

Болезненный поворот для Лукашенко

В какой форме Лукашенко остается на 30-м году своей власти над Беларусью? "Если говорить о политической форме, то она вполне приемлемая, - считает Валерий Карбалевич. - Я не вижу факторов, которые бы угрожали его власти: за эти три года репрессии дали ему возможность восстановить контроль над страной".

Что касается физического состояния, то оно оставляет желать лучшего, говорит Карбалевич. "Даже внешне заметно, что образ спортивного президента, сильного и крепкого, который всех побеждает, разрушается на глазах. Думаю, это достаточно болезненный поворот для Лукашенко. Когда всем очевидно, что человек ходит с трудом, но потом он надевает коньки, и его команда побеждает соперников, это выглядит смешно даже для его сторонников".

Фактор здоровья играет особую роль в персоналистских режимах, подчеркивает Карбалевич. С этим согласен и политический аналитик, редактор "Белорусского ежедневника" Вадим Можейко. Окружение, отмечает он, пристально следит за состоянием здоровья "вождя".

"Когда они видят, что "вождь" не очень здоров, то скрепы дают сбой. Одного страха репрессий маловато. Он работает, когда все хорошо, - говорит Валерий Карбалевич. - Но если случается кризис, люди из номенклатуры начинают оглядываться по сторонам. Они думают о своей политической судьбе. Определенная угроза лояльности существует. Но на данный момент она потенциальная, а не реальная".

"Когда нет обратной связи, каждое высказывание автократ считает великим"

Александр Лукашенко не раз делал спорные, странные и даже оскорбительные заявления в адрес политиков. Свежий пример: за восемь минут общения с журналистами во время недавнего визита в Санкт-Петербург он успел оскорбить главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, а также отпустить лишенное смысла высказывание об армянах и евреях. Его полную цитату опубликовало российское издание "Коммерсантъ". Белорусское госагентство Белта эту цитату из видеозаписи вырезало. Выходит, окружение Лукашенко тоже замечает неадекватность некоторых высказываний?

Валерий Карбалевич не видит в этом ничего нового: по его наблюдениям, госСМИ редактировали и цензурировали наиболее одиозные и скандальные высказывания Лукашенко с момента его прихода к власти. "Это делалось регулярно и, насколько я понимаю, с его согласия", - говорит Карбалевич.

Аналитик Вадим Можейко также отмечает, что различия между прямой речью Лукашенко и цитатами, опубликованными в госмедиа, были всегда. "Лукашенко долго существует в контексте, где ему никто не может сказать: "Соберитесь и нормально сформулируйте". Из-за этого люди расслабляются и позволяют себе поток сознания, а все вокруг за ним записывают. Так люди начинают считать, что все сказанное ими - великое".

В информационную эпоху гораздо сложнее спрятать не только нелепые высказывания, но и реальное физическое состояние автократов, говорит Карбалевич. "И Лукашенко, и Путин играли роль мачо: Путин периодически появлялся с голым торсом, Лукашенко - в хоккейной форме или на лыжне. Их образ отличается от того, что был, например, у Сталина. Тот был "мудрым вождем", а тут - образ силы. И когда эта сила на глаза увядает, что остается?"

Путин и Лукашенко во время парада в мае 2023 года Фото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

Можейко обращает внимание на очевидное: ухудшающиеся здоровье и внешний вид будут и дальше разрушать образ Лукашенко. А поменять его, этот образ, можно только с согласия самого автократа, но "он к этому не готов", считает Карбалевич.

"Закон о гарантиях для экс-президента не стоит бумаги, на которой написан"

В декабре парламент проголосовал во втором чтении за закон о гарантиях для бывшего президента. Законопроект вносили на рассмотрение еще в 2019 году, но приняли его лишь спустя четыре года. Лукашенко "стелит себе соломку"?

"Думаю, он готовится к разным вариантам на все случаи жизни, - так на этот вопрос отвечает Валерий Карбалевич. - Если по каким-то причинам он не сможет баллотироваться на новый срок, этот закон станет подушкой безопасности. Но, на мой взгляд, Лукашенко пойдет на президентские выборы 2025 года. То, что Путин выдвинул свою кандидатуру, снимает психологический барьер и для Лукашенко тоже".

Политический аналитик Вадим Можейко Фото: Violetta Savchits

Вадим Можейко считает, что теоретически данный закон мог бы повысить шансы на уход Лукашенко и мирный транзит власти. Но в нынешних условиях "он не стоит даже той бумаги, на которой написан". "Кто-то, а Лукашенко прекрасно знает, что сила на стороне того, кто у власти, и ему никакие законы не писаны", - говорит он.

Так чего же ждать от 30-летия правления Лукашенко в Беларуси?

"Я бы не ждал никаких перемен. Во всяком случае, в позитивную сторону, - говорит политолог Валерий Карбалевич. - Все будет зависеть не столько от самого Лукашенко, сколько от факторов, которые лежат вне белорусской политики, от исхода войны в Украине. Если же Лукашенко уйдет, система начнет меняться, поскольку она завязана на нем. Сегодня маятник так сильно повернут в одну сторону, что неизбежно он будет качаться в другую. Хоть фактор России и будет серьезным и будет вносить свои коррективы в процесс".

Пока же ситуация скорее мотивирует Лукашенко концентрировать власть в своих руках и ее не отпускать, "потому что страшно", уверен Вадим Можейко.

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