Лукашенко съездил в Эмираты, чтобы пожаловаться на санкции

Пропаганда приписала политику овации после его выступления на климатическом саммите. Но это не принесет денег на экологию.

Белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко приняла участие в Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28). С трибуны в Дубае политик обвинил Запад в развязываний войн и пожаловался на санкции. Белорусские экологи отмечают, что режим манипулирует фактами, чтобы представить себя в лучшем свете на международной арене. На деле официальные представители бездействовали на саммите, и страна не получит финансирования на экологические проекты.

Как Лукашенко манипулирует цифрами

В Координационном совете считают, что белорусский режим использовал климатическую конференцию как возможность восстановить свою международную легитимность, добиться технической поддержки и других уступок со стороны стран и организаций ООН. При этом начиная с 2021 года в Беларуси ликвидированы все независимые экологические организации, в том числе Партия зеленых.

"Беларусь вышла из Орхусской конвенции в 2022 году и Бернской конвенции об охране дикой природы и естественных мест обитания в 2023 году, демонстративно отказавшись от своих обязательств по защите окружающей среды и экологических прав граждан", - подчеркивают в Координационном совете.

Глава Молодежного климатического совета (Беларусь) Ирина Понедельник присутствовала на саммите как представитель гражданского общества. По ее наблюдениям, белорусская делегация преследовала, скорее, политические цели: Лукашенко пригласили на крупное международное мероприятие, где его представили как лидера государства.

"Глава ОАЭ обнял его, а генсек ООН пожал руку. Но я бы не сказала, что это признание его легитимности, - отмечает эксперт. - Например, главы Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко. Заявления пропаганды, что ему аплодировали стоя, не соответствуют действительности. В зале присутствовали представители стран ЕС, и они понимают, что на самом деле происходит в Беларуси".

Лукашенко в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь даже перевыполняет взятые на себя обязательства, согласно Парижскому соглашению по климату:

"Мы оказываем бесценные экосистемные услуги нашему континенту, сохраняя уникальный источник кислорода - естественные болота, леса, легкие Европы. Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям".

Режим регулярно отчитывается о выполнении условий Парижского соглашения, называя свои обязательства "амбициозными", однако представители альянса "Зеленая сеть" отмечают, что власти практически не предпринимают реальных действий для сокращения выбросов.

Так, в 2015 году Беларусь взяла на себя добровольные обязательства сократить к 2030 объемы выбросов парниковых газов на 28% относительно 1990 года. Однако к тому времени объем выбросов уже снизился на 46,3% по сравнению с 1990. В 2021 году власти пересмотрели свои обязательства и заявили о новой "амбициозной" цели, сменив показатель с 28% на 35%.

"Такие манипуляции с цифрами режим проделывает регулярно, - поясняет Ирина Понедельник. - Мы достигаем текущего положения по выбросам только за счет того, что у нас сократилось количество заводов после распада Советского союза".

С 2021 года Беларусь не получает помощь ЕС на экологические проекты Фото: Henadz Zhinkov/Xinhua/picture alliance

В Координационном совете отмечают, что официальный Минск не показал прогресса в финансировании планов по смягчению последствий изменения климата как до введения нынешних санкций, так и во время их смягчения.

"Вместо фактического сокращения выбросов Беларусь выбрала рискованный путь повышения напряженности как внутри страны, так и за рубежом, в том числе поддерживая российскую агрессию против Украины", - подчеркивают в КС.

Денег на экологические проекты не будет

Ирина Понедельник называет неэффективным участие белорусской делегации в саммите. "Если бы за стол переговоров сели эксперты, которые разбираются в климатической политике, они бы показали, что важно для Беларуси. И тогда, возможно, были бы соблюдены наши интересы".

Ключевые проблемы - страна не инвестирует в низкоуглеродные проекты, не развивает активно возобновляемую энергетику. Кроме того, нет прозрачной, четкой и прогрессивной системы мониторинга выбросов и проверки данных, получаемых от предприятий и организаций. В Беларуси до сих пор нет стратегии развития до 2050 года, которая предполагала бы низкий уровень выбросов, хотя этого требует Парижское соглашение. В стране нет стратегии развития зеленого транспорта, зеленого градостроительства и зеленой промышленности. "Власти не отказываются от разработки торфяников и не занимаются охраной болот, несмотря на заявления Лукашенко на саммите", - подчеркивает Понедельник.

На полях саммита принимают декларации, которые позволяют получать дополнительное международное финансирование. "Речь о декларациях о здоровье, энергоэффективности, сельском хозяйстве, гендере. Беларусь подписала лишь Декларацию о сельском хозяйстве, по этой теме у нас есть адаптационный план. Почему не подписана Декларация о здоровье, которую поддержало 135 стран, непонятно. В рамках этого документа выделяются деньги на исследования. Но власти не используют эту возможность", - говорит Понедельник.

С 2021 года из-за санкций Беларусь не может получать помощь, в том числе на экологические проекты. Финансирование, которое шло от Европейского союза на такие проекты, как EU4Climate, EU4Water, EU4Enviroment, перекрыто. По словам Ирины Понедельник, собственных средств у Беларуси не хватает, поэтому на данный момент экологические проекты - на паузе.

"Согласно Парижскому соглашению, у страны должен быть национальный план по адаптации к изменению климата. До 2020-го деньги на это были, а сейчас их нет. Министерство природы не будет за свой счет делать план, у ведомства нет ресурсов. Специалисты уезжают, и к сожалению, в Минприроды сейчас некому заниматься темой изменения климата", - пояснила эксперт.

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