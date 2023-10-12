Он вовсе не скромный. Как усиливают культ личности Лукашенко

Белорусская пропаганда пытается сломать негативный образ Лукашенко, ведь масштабные репрессии вызывают вопрос: так ли он популярен на самом деле. Кто и как усиливает культ личности Лукашенко?

Белорусских школьников возят на экскурсии по памятным местам Александра Лукашенко. "Беларусьфильм" хочет снять о нем фильм. А Минюст зарегистрировал "Фонд Первого", который будет контролировать благотворительность в стране. Эксперты рассказали DW, почему пропаганда в РБ решила усилить культ личности Лукашенко.

"Можно похвалить Лукашенко - и быстро на этом подняться”

Накануне президентских выборов-2020 в Беларуси ряд независимых медиа попытались выяснить, за кого читатели готовы отдать свой голос. В итоге, рейтинг Александра Лукашенко оказался очень низким - около 3%. После этого власти запретили СМИ проводить политические опросы. Независимые социсследования внутри страны также не проводятся. Провластные социологи заявляют, что Александру Лукашенко доверяют 76,3% белорусов, это данные за 2022 год от аналитического центра ECOOM. Годом ранее было 72%. Зачем же пропаганде усиливать его культ?

Политолог и редактор "Белорусского ежегодника" Вадим Можейко отмечает, что культ личности - неотъемлемый элемент любой автократии. "Когда политик задерживается во власти, обществу все время нужно объяснять, чем он такой особенный и уникальный, - говорит собеседник. - Но 2020 год внес свои коррективы - лояльность режиму теперь возведена в культ. И функционеры на разных уровнях быстро сообразили: можно похвалить Лукашенко - и быстро на этом подняться".

Одиозные высказывания с удовольствием цитирует государственная пресса, объясняет эксперт, и никому неизвестный персонаж быстро становится "героем". "Вспомнить хотя бы Гомельского военкома Кривоносова, - продолжает Можейко. - Кто о нем знал раньше? Да никто. Пожал руку Лукашенко, заявил, что получил от него заряд бодрости - и все, он уже звезда на государственном телевидении".

Кроме того, имя Лукашенко могут использовать для получения финансирования под свои проекты. "Не сомневаюсь, что "Беларусьфильм" легко получит финансирование на будущий фильм, - считает редактор "Белорусского ежегодника". - И выстроится очередь из желающих на этом заработать".

Причины усиления культа личности

Политолог и директор Центра новых идей Леся Рудник называет несколько причин усиления культа личности Александра Лукашенко. Во-первых, приближаются президентские выборы. "Даже если сам Лукашенко, в итоге, не будет баллотироваться, его персона и слова будут значимы, - объясняет эксперт. - Поэтому пропаганде так важно повышать к нему внимание, желательно в позитивном ключе".

Вторая причина - даже сторонники режима устали от негативной повестки, уже третий год белорусы ежедневно получают новости о репрессиях. "Систематическое преследование граждан - это еще и большая нагрузка на госаппарат: на это тратятся дополнительные бюджетные средства, а многие сотрудники вынуждены заниматься репрессиями вместо реальных проблем, которые должны решать по службе, - продолжает Рудник. - В результате, даже у сторонников Лукашенко закрадываются сомнения, что режим держится исключительно на страхе. И мы видим, как пропаганда пытается изменить это мнение созданием позитивного имиджа Лукашенко".

Поскольку с искренней поддержкой политика возникают проблемы, приходится идти на искусственные меры - организованные экскурсии школьников по памятным местам Лукашенко, создание фильма о нем или популяризация его высказываний на одежде, для продвижения которой открыли отдельный фирменный магазин.

"Пропаганда пытается выдать такую поддержку за реальную, - считает собеседница. - В 2020-м власти рассчитывали, что смогут быстро погасить протесты. Однако и сегодня требуются ресурсы, чтобы усмирить несогласных белорусов. Поэтому в репрессии втянуты не только силовики, но также сотрудники университетов, школ, государственных предприятий. И уже на их базе, в свою очередь, усиливают культ личности Лукашенко - это логичное развитие событий, при котором подавляют инакомыслие".

Третья причина, по мнению эксперта, - показать, что в Беларуси только один политический лидер, который сам определяет политику государства. "Во время мятежа Пригожина Лукашенко пытался показать себя чуть ли не вершителем судеб, это было важно на фоне его регулярных поездок к Путину, которые создают впечатление полной зависимости от Кремля, - отмечает Леся Рудник. - Однако хвалебные оды были недолгими, поэтому сейчас пропаганде важно усилить его культ".

"Скромный Лукашенко"

Несмотря на то, что одиозные идеи по поддержке Лукашенко иногда исходят снизу, опрошенные DW эксперты уверены, что сам политик охотно поддерживает такую практику. "Пропагандисты лукавят, когда говорят, что Лукашенко настолько скромный человек, что его придется чуть ли не уговаривать, чтобы снять о нем фильм, - отмечает Вадим Можейко. - Это тоже часть культа личности - представлять картину так, будто бы инициатива исходит из народа. На самом деле Лукашенко получает истинное удовольствие, когда им восторгаются, и демонстрирует это публично".

Пропагандисты приходят на встречи с Лукашенко в одежде с его высказываниями, на публичных мероприятиях политик часто окружен победительницами конкурсов красоты - это тоже часть образа, говорят эксперты. "Не похоже, что Лукашенко - скромный человек, - считает Леся Рудник. - Наоборот, он подчеркивает, что лучше всех разбирается в любом вопросе, может принять или отменить любое решение, чтобы создать впечатление, что все в стране зависит от его воли".

Может ли Минск стать Лукашенском?

При этом эксперты отмечают, что Лукашенко пока далеко до культа личности в некоторых странах Азии. Так, в Казахстане времен Назарбаева тоже был создан фонд его имени, политику посвятили несколько фильмов, но также ставили ему памятники при жизни, а в итоге переименовали в его честь столицу.

"Если бы Лукашенко захотел стометровую статую в честь себя, никто бы не посмел ему возразить, - говорит Можейко. - Но он понимает, что белорусы такие гротескные формы не оценят, не тот менталитет. Поэтому усиление культа личности будет продолжаться, но Минск не станет Лукашенском".

Директор Центра новых идей допускает, что вслед за "Фондом Первого" в честь Лукашенко могут называть университеты и школы. "Академию управления давно переименовали - "при президенте", при нынешнем желании возвыситься мы можем увидеть уже фамилию Лукашенко в названиях учебных заведений".

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