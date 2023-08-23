Штайнмайер: Лукашенко ответственен за жизни политзаключенных

По словам президента ФРГ, власти Германии не прекратят следить за судьбой Марии Колесниковой, Максима Знака и других политзаключенных в Беларуси.

Режим правителя Беларуси Александра Лукашенко несет ответственность за жизни оппозиционных политиков Марии Колесниковой, Максима Знака и других людей, находящихся в Беларуси в заключении "лишь за то, что они призывали к праву, свободе и демократии". Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), выступая в среду, 23 августа, в Берлине с речью, посвященной художникам, оппозиционерам и другим людям, которые были вынуждены покинуть свою страну по политическим мотивам или из-за своих взглядов оказались на родине в заключении.

"Сегодня вечером мы думаем и о тех, кто не нашел спасения через отъезд, но подвергается преследованию на родине или находится в заключении", - сказал глава германского государства.

Штайнмайер об условиях содержания политзаключенных в Беларуси

"Мы знаем, что условия содержания в тюрьме (для Марии Колесниковой, Максима Знака и других политических заключенных в Беларуси. - Ред.) на протяжении месяцев становятся все хуже и все более жестокими, что заключенные не получают достаточного медицинского ухода, что они не имеют доступа к адвокатской помощи и уже несколько месяцев не видели знакомых лиц", - добавил Штайнмайер. "Я хочу обратиться с четким посланием в адрес правителя Лукашенко: ваш режим несет ответственность за жизни этих людей. Мы не отводим взгляд. Мы не забываем Марию Колесникову, и Максима Знака, и всех остальных!" - подчеркнул он.

Преследование Марии Колесниковой в Беларуси

Музыкант Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, была координатором штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который заявил о намерении участвовать в президентских выборах. После его ареста она вошла в состав "оппозиционного трио" и участвовала в предвыборной кампании вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.

Колесникова была задержана в сентябре 2020 года, обвинялась по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК).

В сентябре 2021 года Колесникова была приговорена к 11 годам лишения свободы колонии. В конце декабря 2021 года Верховный суд Беларуси на закрытом заседании оставил приговор без изменений. В мае КГБ Беларуси внес Колесникову в так называемый "список террористов".

Потеря связи с Марией Колесниковой

Как рассказала в начале июля на мероприятии "Эхо тишины" в Берлине сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич, к тому моменту от белорусской оппозиционерки уже почти пять месяцев не было вестей. Семье неизвестно, в камере какого типа она находится. Последнее письмо от Колесниковой пришло 15 февраля.

Отцу, который живет в Беларуси, видеться с Марией не дают: "На наши запросы приходит ответ, что она ни с кем не хочет общаться". Похожая ситуация, по словам Хомич, с Максимом Знаком, Игорем Лосиком, Виктором Бабарико, Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем. "Это стратегия изолирования", - говорит она.

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