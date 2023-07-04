Что известно о состоянии Марии Колесниковой

В Берлине напомнили о белорусских политзаключенных. Немецкие и белорусские политики и активисты рассказали о том, что сейчас происходит с осужденными. Подробнее - у DW.

167 политзаключенных на миллион человек - так на сегодня выглядит масштаб репрессий в Беларуси. Для сравнения, в России, где в последнее время усилились аресты за гражданскую позицию, на один миллион приходится четыре политзаключенных.

Тем не менее, в Европе о массовых репрессиях против белорусов едва ли заходит речь. Чтобы вернуть Беларусь в новостную повестку западных СМИ, объединение белорусов в Германии Razam провело встречу с журналистами, на которой сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич и бывший адвокат Марии Людмила Казак рассказали об изоляции политзаключенных и ухудшающихся условиях их содержания, а немецкие политик Робин Вагенер (Robin Wagener) и правозащитник Марко Фибер (Marco Fieber) - о том, как Запад может поддержать белорусов.

Участники дискуссии "Эхо тишины: политзаключенные в Беларуси" Фото: Tatjana Schweizer/DW

Что слышно из белорусских тюрем? Эхо тишины

В Беларуси на данный момент 1496 человек находятся в заключении по политически мотивированным делам. Информация о давлении, нечеловеческих условиях содержания и даже пытках регулярно просачивается в СМИ. Однако в последние месяцы о многих заключенных неизвестно абсолютно ничего. Отсюда и название мероприятия - "Эхо тишины".

Среди тех, с кем давно нет связи, - Мария Колесникова. Ее сестра Татьяна Хомич на встрече в Берлине рассказала, что уже почти пять месяцев от Марии нет вестей. Семье даже не сообщается, в камере какого типа она находится. Последнее письмо от нее пришло 15 февраля. Отцу, который живет в Беларуси, видеться с Марией не дают. "На наши запросы приходит ответ, что она ни с кем не хочет общаться". Похожая ситуация с Максимом Знаком, Игорем Лосиком, Виктором Бабарико, Сергеем Тихановским, Виктором Статкевичем. "Это стратегия изолирования", - говорит Хомич.

Анонимные источники в СИЗО сообщили семье Марии Колесниковой, что она находится в помещении камерного типа (ПКТ), что означает более строгий режим содержания на срок до шести месяцев. "Мы не знаем, когда ее туда отправили и насколько. А учитывая, что от других заключенных мы слышим, что они вообще не видят Марию, я могу предположить, что она может даже находиться в одиночке (одиночной камере с еще более жестким режимом содержания. - Ред.)".

Прогулки по 30 минут в день и изоляция

Когда Колесникова находилась в обычной камере, работала, как и все - шесть дней в неделю по семь часов в день. Те, кто находится в ПКТ, должны работать отдельно от других осужденных. Как сейчас проходит день Марии, неизвестно. Если опираться на законодательство, следует, что она может выходить на прогулки максимум на 30 минут в день, получать лишь одну бандероль или маленькую посылку в течение шести месяцев. Встречи и звонки с родственниками запрещены.

"Мария всегда хотела получать как можно больше информации, пусть даже это были только государственные источники. Она выписывала газеты, смотрела телевизор. Но, я думаю, сейчас у нее и этого нет", - говорит сестра Колесниковой.

Встреча Марии Колесниковой с отцом в медстационаре гомельской женской колонии №4 в декабре 2022 года Фото: t.me/zheltye_slivy_premium

В ноябре прошлого года Марию госпитализировали с перитонитом из-за прободной язвы. Тогда ей сделали операцию. На фоне болезни Колесникова потеряла около 15 килограммов. О том, как она себя чувствует сейчас, достоверно также неизвестно. Татьяна Хомич говорит, что из колонии до нее доходит информация об ухудшении здоровья сестры: "Ей нужно диетическое питание, ей не подходит еда в колонии, но мы ничего не можем передать".

Адвокаты политзаключенных под постоянным давлением

Встретиться с Марией не удается даже адвокату. Ему говорят, что она не написала заявление на свидание, без которого встреча невозможна. "Ситуация сложная. Мы понимаем, что это (защищать Марию. - Ред.) небезопасно для адвокатов, - говорит Татьяна. - Сейчас сложно представить, что адвокат будет публично и активно говорить о своей деятельности".

Людмила Казак, которая была адвокатом Марии Колесниковой на стадии расследования, пока ее не лишили лицензии, рассказала, что с начала 2020 года в Беларуси число адвокатов сократилось с 2200 до 1650. Около ста человек были лишены лицензии, восемь - сами подверглись уголовному преследованию. "Многие политзаключенные просто лишены права на защиту", - говорит Казак.

Как европейские страны могут помочь белорусам?

Несмотря на то, что ситуация в Беларуси только ухудшается, а помогать гражданскому обществу становится все сложнее, депутат немецкого парламента от партии "зеленых" Робин Вагенер убежден, что западные страны не должны забывать о стране.

Осенью 2021 года Вагенер стал символическим крестным журналиста Игоря Лосика, приговоренного к 15 годам лишения свободы. В бундестаге политик старается распространять информацию о ситуации в Беларуси, продвигая идеи поддержки гражданского общества. Среди них - упрощенные условия для выдачи гуманитарных виз белорусам, стипендии и гранты для обучения и научной деятельности в Германии.

"Нельзя перестать слышать людей. - считает он, - Возможно, именно те, кому мы поможем, смогут потом восстановить Беларусь".

Самый острый и пока неразрешенный вопрос во время дискуссии был о том, стоит ли вести переговоры с белорусским режимом, чтобы помочь выйти на свободу политзаключенным. И если да, не станет ли это поводом для новых репрессий, чтобы торговаться с Европой за послабление санкций? Татьяна Хомич считает: "Когда в тюрьме твой близкий, ты смотришь на эту ситуацию по-другому. И неважно, какими способами, близкие политзаключенных хотят, чтобы они оказались на свободе и в безопасности".

Смотрите также: