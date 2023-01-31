Что экс-политзаключенные думают о переговорах с властями РБ?

Все ли методы хороши для освобождения политзаключенных, находящихся за решеткой в Беларуси? О позиции на сей счет их родственников, а также бывших политузников - DW.

Родственники белорусских политзаключенных и бывшие политузники призывают мировую общественность и лидеров государств к более решительным действиям, в том числе к переговорам с властями в Минске, для освобождения лиц, находящихся в РБ за решеткой по политическим мотивам. Об этом говорится в открытом обращении , опубликованном 10 января. На данный момент его подписали 84 человека.

DW поговорила с бывшими политзаключенными - как сторонниками, так и противниками этой инициативы.

Дмитрий Фурманов: "Надо узнать, чего хочет режим"

Среди тех, чьи подписи стоят под обращением, - общественный активист Дмитрий Фурманов. В СИЗО и колонии он провел без малого полтора года. "Я считаю, что недостаточно делается в этом направлении (для освобождения политзаключенных. - Ред.). Сейчас мы не говорим об отмене санкции в отношении Беларуси, но надо хотя бы узнать, почему режим не останавливается в репрессиях, чего они (власти. - Ред.) хотят, чтобы политзаключенные вышли на свободу", - говорит Фурманов.

Он не согласен с теми, кто считает возможные переговоры с властями в Минске предательством. По словам активиста, даже во время войны противоборствующие стороны могут заключать договоренности. Также Фурманов напомнил об опыте ФРГ, которая в буквальном смысле слова выкупала политзаключенных из ГДР.

Собеседник убежден, что стоит бороться не только за освобождение белорусских политузников, признанных таковыми правозащитниками, но и тех лиц, у кого нет такого статуса, но чье уголовное преследование очевидно является политически мотивированным.

Игорь Банцер: "Переговоры с Лукашенко бессмысленны"

Под обращением подписался и музыкант Игорь Банцер, который пять месяцев отсидел в СИЗО и полтора года - в исправительном учреждение открытого типа. Бывший политзаключенный вспоминает, что незадолго до ареста читал о том, сколько прошений за сына написала мать Владимира Ленина.

Игорь Банцер после выхода на свободу Фото: Olga Kapustina/DW

"Не думаю, что она сильно верила в государственные институты, но не переставала писать. Уже тогда, в сентябре 2020 года, я впервые задумался о том, на что готовы близкие политических активистов, чтобы спасти жизнь и здоровье своих родных. Для себя провел красные линии: любые методы хороши, кроме прямого сотрудничества с режимом, стукачества и тому подобного", - делится Банцер. Он убежден, что необходимо использовать полный "спектр политических, экономических, дипломатических средств, чтобы приблизить выход на свободу всех политзаключенных в Беларуси".

В то же время музыкант признается, что настроен пессимистично: "Я считаю, что любые переговоры с самим Александром Лукашенко бессмысленны. Он неоднократно проявлял себя как беспринципный популист, который в угоду конъюнктуре и собственной выгоде готов пообещать что угодно. После 24 февраля 2022 года Лукашенко окончательно утратил остатки субъектности, все его действия зависят от указаний из Кремля. Так что, если с кем и нужно вести переговоры, то с Владимиром Путиным, но об этом можно будет говорить только после окончания войны в Украине".

Наталья Херше: "С диктаторами не договариваются"

Бывшая политзаключенная, гражданка РБ и Швейцарии Наталья Херше уверена, что "с диктаторами не договариваются, а ведут борьбу". "Введение нового пакета санкций, в том числе за нахождение политических узников за решеткой, - вот оружие европейского сообщества. Задержания и открытие новых уголовных дел по политическим мотивам происходят каждый день, это говорит об агонии режима Лукашенко. Как долго она будет продолжаться, зависит от действий демократических государств", - уверена Херше, которая находилась за решеткой 17 месяцев.

Наталья Херше Фото: DW

Собеседница уверена, что Лукашенко, поддержав Путина в войне против Украины, "сам себя обрек" на поражение. "Цель и задача цивилизованного общества - оставаться стойким, несмотря на любые попытки режима найти лазейку для облегчения своей участи. Абсолютная поддержка Украины в войне против оккупантов - самый быстрый и верный способ освобождения белорусских политзаключенных, - полагает Наталья Херше. - Мое сердце вместе с ними, я знаю, как невыносимо тяжело быть там. Я знаю, что все мечтают о дне завершения их страданий, но не любой ценой. Тогда теряется смысл протестов. Для чего вообще был 2020 год?".

Оксана Колб: "Ради чего боролись политзаключенные?"

"Обращение подписали родные некоторых политзаключенных, что даже за решеткой боролись с режимом. Ради чего - чтобы сейчас Лукашенко смилостивился и выпустил их?", - не скрывает эмоций главный редактор газеты "Новы час" Оксана Колб, которая два месяца провела в СИЗО. Она категорически против такой инициативы: "Именно сейчас, когда у режима заканчиваются деньги на все, когда Лукашенко ищет хоть какой-то выход, делать этого нельзя".

Оксана Колб Фото: Dmitry Dmitriev/Novychas.online

Колю добавляет, что если после открытого обращения власти начнут массово выпускать политзаключенных, это будет означать, что она больше никогда не вернется на родину: "Это будет свидетельствовать о том, что, если у режима еще оставались вопросы насчет собственной прочности, то люди сами дали ему инструменты для того, чтобы он сохранился еще неизвестно насколько лет. Если бы вдруг кто-то из моих родных подписал такое письмо или обратился с такой инициативой, возможно, я бы прекратила всякие контакты с этим человеком".

В то же время редактор газеты "Новы час" считает, что можно было бы создать "гуманитарный список" тяжелобольных политзаключенных и, возможно, с помощью мирового сообщества попытаться освободить этих людей - но "без всяких прошений и покаяний".

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