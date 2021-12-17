Белорусский панк-музыкант Игорь Банцер вышел на свободу

Музыкант группы "Mister X" Игорь Банцер, приговоренный к полутора годам "химии", вышел на свободу в пятницу, 17 декабря. По данным правозащитной организации "Весна", с 25 ноября политзаключенного продержали в одиночной камере 22 дня.

41-летний панк-музыкант и гражданский активист Игорь Банцер оказался в тюрьме за перформанс, которым выразил протест против Лукашенко. Музыканта задержали 20 октября 2020 года, пять месяцев он провел под стражей. 19 марта 2021 года суд в белорусском Гродно приговорил его к полутора годам "химии" - ограничению свободы в учреждении открытого типа. Банцер признали виновным в хулиганстве, так как, по версии следствия, он танцевал без трусов перед милицейским автомобилем. Музыканту было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 УК. Во время суда Банцер назвал свое дело политически мотивированным и в знак протеста объявил сухую голодовку. Банцер был освобожден в зале суда под подписку о невыезде.

Отсчет срока велся с 20 октября из расчета один день под стражей за два дня "химии". В сентябре 2021 года режим политзаключенного был изменен с "химии" на исправительную колонию. С 25 ноября по 17 декабря, до момента освобождения, он провел в тюрьме.

Игорь Банцер известен не только в Беларуси, но и за ее пределами. После его задержания музыканты и журналисты в Германии выступили с призывом освободить белорусского музыканта.

Смотрите также:

Смотреть видео 05:43 Как политзаключенного музыканта Игоря Банцера поддерживают в Германии