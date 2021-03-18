Белорусский музыкант Игорь Банцер приговорен к лишению свободы

Суд в белорусском Гродно в пятницу, 19 марта, приговорил панк-музыканта и гражданского активиста Игоря Банцера к полутора годам "химии" - лишению свободы в учреждении открытого типа. Банцер признан виновным в хулиганстве, так как, по версии следствия, танцевал без трусов перед милицейским автомобилем. Отсчет срока ведется с 20 октября из расчета один день под стражей за два дня "химии". Банцер был освобожден в зале суда под подписку о невыезде.

По версии обвинения, Банцер ночью 5 сентября, "умышленно выражая неуважение к представителям власти, явно пренебрегая общеморальными нормами с особым цинизмом", обнажил свои половые органы и демонстрировал их милиционерам, которые находились в служебном автомобиле, а также неустановленным лицам. Потерпевший - водитель-милиционер - заявил, что претензий к Банцеру не имеет.

Панк-музыкант и активист

41-летний Игорь Банцер - лидер стрит-панк-группы Mister X. Женат, у него трое несовершеннолетних детей. В этом году во время акций протеста он трижды отбывал административный арест за участие в митингах (в общей сложности 18 суток), а также был оштрафован. 20 октября он был задержан по уголовному делу и с тех пор находился в гродненском СИЗО.

На первом судебном заседании 3 марта Банцер назвал свое дело политически мотивированным и в знак протеста объявил сухую голодовку. В поддержку Игоря Банцера выступили активисты и в Беларуси, и за ее пределами, в том числе в Германии. Правозащитная организация "Весна" объявила Банцера политзаключенным.

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