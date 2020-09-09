Как режим в Беларуси давит на адвокатов политзаключенных
На белорусских адвокатов, которые защищают политзаключенных и комментируют судебные процессы в СМИ, оказывают беспрецедентное давление и лишают адвокатских лицензий. Подробнее - у DW.
Виктор Бабарико в Верховном суде Беларуси, 17 февраля
Белорусские адвокаты, защищающие политзаключенных и активно комментирующие процессы в СМИ, продолжают сталкиваться с преследованием со стороны властей Беларуси. Так, Людмила Казак, адвокат Марии Колесниковой, вскоре может лишиться лицензии на осуществление адвокатской деятельности. Это уже четвертый защитник находящейся в заключении Колесниковой, который столкнулся с репрессиями со стороны властей Беларуси. О том, что происходит с адвокатурой в Беларуси, DW рассказали сами белорусские адвокаты.
Четвертый репрессированный адвокат Колесниковой
Официальной причиной, из-за которой у Людмилы Казак хотят отозвать лицензию, является административное правонарушение по статье 23.4 ( "неповиновение законному распоряжению"), за которое защитницу осудили в сентябре после того, как неизвестные похитили ее в центре Минска. По мнению Минюста, это "дискредитирует звание адвоката и адвокатуру". Заседание квалификационной комиссии по этому вопросу пройдет 19 февраля.
Людмила Казак в комментарии DW отмечает, что формулировка уведомления о необходимости явки на квалификационную комиссию не предполагает иного варианта, кроме как прекращение лицензии. "Я практически уверена, что Минюст примет решение, которое уже озвучено в уведомлении", - говорит адвокат, указывая, что претензии министерства необоснованны, ведь ее похищение само по себе преступно. Адвокат пытается доказать в суде незаконность привлечения ее к ответственности, но сомневается в положительном исходе.
Мария Колесникова
Казак также не сомневается, что конечной целью действий властей было препятствование ее защите Марии Колесниковой, ведь она уже четвертый адвокат Марии, на которого оказывается беспрецедентное давление. До этого адвокаты Максим Знак и Илья Салей вместе с Колесниковой также стали фигурантами уголовного дела, а адвокат Александр Пыльченко недавно был лишен адвокатской лицензии, потому что дал комментарий порталу tut.by.
Решение о лишении его лицензии Пыльченко считает неправомерным и сейчас обжалует его. "Адвокат должен высказываться, в этом его задача и его оружие, иначе кто будет говорить? Когда люди оказываются на скамье подсудимых, они понимают, какие адвокаты им нужны. Не те, что молчат, а те, что их защищают", - говорит Пыльченко, отмечая, что сейчас немного адвокатов высказывается в СМИ, понимая, какие могут быть последствия.
Адвокат Бабарико: отрицать давление не буду
Один из тех, кто активно дает комментарии в СМИ и пишет в соцсетях о ситуации с правом в Беларуси - адвокат экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский. Юридически оформленных претензий за его высказывания ему не поступало и, как говорит адвокат, оснований, чтобы они поступили, нет, ведь он не выходит за пределы правовых и этических ограничений.
"Если выдвигать претензии произвольно, то тогда не имеет значения, что ты пишешь или говоришь, потому что в таком случае можно любого адвоката за любое сообщение лишить статуса. И избежать этого можно только если вообще не высказываться, отказываться от принятия защиты по резонансным и политическим делам, а правовую помощь сводить к просьбам о снисхождении. Но такой подход противоречит моим убеждениям и представлениям о профессии адвоката", - рассказывает адвокат DW.
Максим Знак
На вопрос о том, оказывается ли на него как на защитника Бабарико давление со стороны властей, Лаевский отвечает, что не будет это отрицать, но подробнее комментировать не хочет: "Но в целом сам факт заключения под стражу адвоката Максима Знака(...), прекращение лицензии Александра Пыльченко - моего коллеги по защите Бабарико, похищение и привлечение к административной ответственности Людмилы Казак, которая защищает Колесникову - все это не может не оказывать давление на адвокатское сообщество. Но мы, несмотря на все это, продолжаем защиту, и сдаваться не собираемся".
Адвокатам запретят высказываться в СМИ?
Впрочем, в скором времени ситуация с адвокатурой в Беларуси может только ухудшиться. Об этом свидетельствует недавно опубликованная правозащитным центром "Весна" аудиозапись с Конференции Минской областной коллегии адвокатов, на которой Елена Радабольская, заместитель начальника управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста, негативно отзывается о работе адвокатов во время судебного процесса. Кроме того, она заявляет, что адвокаты, публикующие "некорректные" комментарии СМИ - это "балласт", от которого "надо избавляться".
"Весна" называет такие высказывания недопустимым вмешательством в свободу выражения мнений адвокатами, несовместимым с принципом независимости адвокатуры. "Фактически Минюст сделал анонс, что адвокаты, которые высказываются на общественно-политические темы, будут подвергаться воздействию в виде репрессивных мер", - считает юрист "Весны" Алексей Лойко.
Адвокат Дмитрий Лаевский называет услышанное на аудиозаписи тревожным: "Министерство назвало недопустимой процессуальную деятельность адвокатов, которые представляли интересы своего коллеги в споре с Минюстом, что можно расценить как угрозу за правовую позицию в судебном споре. Публично я такое слышу впервые и это, конечно, за пределами права". Кроме того, адвокат обращает внимание, что категории "корректность" и "грамотность" в законе не определены, а значит по такому критерию "избавляться" от "балласта" нельзя.
"Этичность - предмет оценки коллегий, а не Минюста, и не может автоматически сводиться к лишению адвокатского статуса. Профессионализм как критерий оценки выступлений в СМИ нерелевантен, потому что это не судебный процесс, и объем правовой информации для высказываний в СМИ ничем не регулируется", - считает Лаевский.
Общество должно высказаться против давления на адвокатов
Юрист "Весны" Алексей Лойко говорит, что не питает иллюзий и что Людмила Казак скорее всего будет лишена адвокатской лицензии: "Если демонстративно лишить статуса одного адвоката, это создаст охлаждающий эффект на все адвокатское сообщество, чтобы вся корпорация молчала. Минюст это будет делать точечно, чтобы максимально заставить замолчать всех адвокатов".
Адвокат Лаевский говорит, что в ситуации, когда власть не слышит заявлений отдельных адвокатов, высказаться о прекращении давления на адвокатов должно белорусское общество.
"Многим ситуация с адвокатурой кажется несущественной или посторонней проблемой, но это ровно до тех пор, пока не коснулось. Надо понимать, что независимость адвокатуры и возможность адвокатов беспрепятственно выполнять свои задачи - это неотъемлемый элемент не только правового государства, но и правосудия, и правоохраны. Нет независимой адвокатуры - и все остальные правовые гарантии превратятся в формальность и декорацию", - резюмирует Лаевский.
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Автор: Янина Мороз
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