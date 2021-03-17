Танец без штанов против Лукашенко: кто поддержал панка из Беларуси в ФРГ

Игорь Банцер - панк, журналист и гражданский активист из Гродно. Вот уже почти пять месяцев он находится в тюрьме, его обвиняют в хулиганстве. Правозащитная организация "Весна" признала музыканта политзаключенным. 3 марта во время судебного заседания он объявил о начале сухой голодовки, которую - несмотря на возможные необратимые последствия для здоровья и даже жизни - держит уже более двух недель.

За что в Беларуси задержали панка и музыканта Банцера

41-летний вокалист группы Mister Х активно выражал свою гражданскую позицию. В 2020 году его трижды задерживали за участие в протестных акциях, он отсидел по административным делам 18 суток. Утром 20 октября 2020 года сотрудники милиции пришли к Игорю Банцеру домой и задержали его в присутствии жены и детей. С тех пор он находится под стражей. Причиной задержания музыканта стал его перформанс - танец без штанов перед милицейской машиной. Банцера обвиняют в хулиганстве. Прокурор запросил для гродненского музыканта 1,5 года "химии" и изменение меры пресечения на подписку о невыезде.

"Он очень свободный человек - в мыслях и действиях. Он таким способом пробовал выражать свою свободу. Правда, как он сам заявил во время судебного заседания, быть может, рановато для нашей страны, где не принято так проявлять себя", - говорит жена Игоря Банцера Анжелика Орехво. Она считает, что "то, за что задержали Игоря, было лишь формальным поводом, потому что он проявлял свою гражданскую позицию и до этого".

Инго Петц

Политически мотивированным дело Банцера считает и берлинский публицист и эксперт по Беларуси Инго Петц (Ingo Petz), который бывал на концертах Mister X в Германии. "Песни его группы выражают дух свободы, как и уличные протесты в Беларуси. Конечно, белорусская власть это очень не любит", - говорит он. В социальных сетях есть видео, на которых участники уличных акций протеста в августе 2020 года в Минске поют песню Банцера: "Улица моя, Улица моя единственная, Этот город наш, Раз и навсегда!"

Кто поддержал Банцера в Германии

Игорь Банцер известен не только в Беларуси, но и за ее пределами. Группа Mister X относится к музыкальному течению шарпов - они выступают против расовых предрассудков. Музыка группы популярна среди приверженцев данной субкультуры по всей Европе. Они выступают в Германии как минимум десять лет, говорит Инго Петц. Он отмечает, что "представители этой субкультуры в разных городах Европы тесно связаны и всегда поддерживают друг друга". Свою солидарность с белорусским панком выражали как немецкие музыканты, так и уличные художники и футбольные фанаты, вывесившие во время одной из футбольных игр баннер со словами: "Free Bancer".

"Своим поведением Игорь Банцер обращает внимание на ситуацию многих политзаключенных в Беларуси, на фарс во время судебных процессов, абсурдные обвинения и неоправданно жесткие приговоры. Как и все другие политзаключенные в Беларуси, он немедленно должен быть освобожден!", - требует в пресс-релизе, адресованном немецким журналистам, Имке Ханзен (Imke Hansen) из правозащитной организации Libereco.

Пластинка в знак солидарности с белорусским политзаключенным

"Связующим звеном между Беларусью и остальной Европой" называет Игоря Банцера Артур Шок (Artur Schock). Он работает в немецкой компании Audiolith, выпускающей альбомы Mister X, и рассказывает, что Банцер организовывал концерты в Гродно, на которые приглашал группы из Германии, Англии, Бельгии, Франции. Обязательным пунктом программы для музыкантов была экскурсия по Гродно, которую он сам проводил. Вот как Артур Шок описывает Игоря Банцера, с которым лично знаком: "Он необычный и в консервативном белорусском обществе выделяется среди других. Он очень умен и образован, у него много идей, он последователен и всегда остается верен своим принципам. С ним не всегда просто общаться, но он всегда готов помочь другим".

Светлана Тихановская

Лейбл Audiolith выпустил пластинку в знак солидарности с белорусским музыкантом, на ней есть и последний трэк, который Банцер прислал в октябре до задержания. "Вся выручка от продаж пойдет семьям политзаключенных. Это немного, но мы хотим отправить сигнал, в том числе самому Игорю, что он нам нужен, он не должен умереть, он должен выжить даже в таких нечеловеческих условиях в тюрьме", - говорит Артур Шок.

К чему Тихановская призвала Банцера

Прервать голодовку Игоря Банцера призвала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Однако заключенный по-прежнему отказывается от еды и воды.

17 марта его жена Анжелика Орехво получила сообщение от адвоката - единственного, кому разрешено посещать ее мужа в тюрьме: "Игорь просил сообщить, что чувствует себя отлично. Все так же настроен решительно. Его опять перевели в другую камеру. Сообщили, что будет наказан тремя сутками карцера". Она, в свою очередь, просит адвоката передать мужу слова поддержки со всего мира. Анжелика Орехво надеется, что в скором времени увидит его живым и здоровым дома. В своих письмах детям Игорь Банцер рассказывает, какие любимые места в Гродно он посетит с ними, когда окажется на свободе.

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