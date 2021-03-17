Танец без штанов против Лукашенко: кто поддержал панка из Беларуси в ФРГ
В ФРГ призвали освободить панка и активиста из Гродно Игоря Банцера, который с 3 марта держит сухую голодовку. Он оказался в тюрьме за перформанс, которым выражал протест Лукашенко.
Игорь Банцер до своего ареста
Игорь Банцер - панк, журналист и гражданский активист из Гродно. Вот уже почти пять месяцев он находится в тюрьме, его обвиняют в хулиганстве. Правозащитная организация "Весна" признала музыканта политзаключенным. 3 марта во время судебного заседания он объявил о начале сухой голодовки, которую - несмотря на возможные необратимые последствия для здоровья и даже жизни - держит уже более двух недель.
За что в Беларуси задержали панка и музыканта Банцера
41-летний вокалист группы Mister Х активно выражал свою гражданскую позицию. В 2020 году его трижды задерживали за участие в протестных акциях, он отсидел по административным делам 18 суток. Утром 20 октября 2020 года сотрудники милиции пришли к Игорю Банцеру домой и задержали его в присутствии жены и детей. С тех пор он находится под стражей. Причиной задержания музыканта стал его перформанс - танец без штанов перед милицейской машиной. Банцера обвиняют в хулиганстве. Прокурор запросил для гродненского музыканта 1,5 года "химии" и изменение меры пресечения на подписку о невыезде.
"Он очень свободный человек - в мыслях и действиях. Он таким способом пробовал выражать свою свободу. Правда, как он сам заявил во время судебного заседания, быть может, рановато для нашей страны, где не принято так проявлять себя", - говорит жена Игоря Банцера Анжелика Орехво. Она считает, что "то, за что задержали Игоря, было лишь формальным поводом, потому что он проявлял свою гражданскую позицию и до этого".
Инго Петц
Политически мотивированным дело Банцера считает и берлинский публицист и эксперт по Беларуси Инго Петц (Ingo Petz), который бывал на концертах Mister X в Германии. "Песни его группы выражают дух свободы, как и уличные протесты в Беларуси. Конечно, белорусская власть это очень не любит", - говорит он. В социальных сетях есть видео, на которых участники уличных акций протеста в августе 2020 года в Минске поют песню Банцера: "Улица моя, Улица моя единственная, Этот город наш, Раз и навсегда!"
Кто поддержал Банцера в Германии
Игорь Банцер известен не только в Беларуси, но и за ее пределами. Группа Mister X относится к музыкальному течению шарпов - они выступают против расовых предрассудков. Музыка группы популярна среди приверженцев данной субкультуры по всей Европе. Они выступают в Германии как минимум десять лет, говорит Инго Петц. Он отмечает, что "представители этой субкультуры в разных городах Европы тесно связаны и всегда поддерживают друг друга". Свою солидарность с белорусским панком выражали как немецкие музыканты, так и уличные художники и футбольные фанаты, вывесившие во время одной из футбольных игр баннер со словами: "Free Bancer".
"Своим поведением Игорь Банцер обращает внимание на ситуацию многих политзаключенных в Беларуси, на фарс во время судебных процессов, абсурдные обвинения и неоправданно жесткие приговоры. Как и все другие политзаключенные в Беларуси, он немедленно должен быть освобожден!", - требует в пресс-релизе, адресованном немецким журналистам, Имке Ханзен (Imke Hansen) из правозащитной организации Libereco.
Пластинка в знак солидарности с белорусским политзаключенным
"Связующим звеном между Беларусью и остальной Европой" называет Игоря Банцера Артур Шок (Artur Schock). Он работает в немецкой компании Audiolith, выпускающей альбомы Mister X, и рассказывает, что Банцер организовывал концерты в Гродно, на которые приглашал группы из Германии, Англии, Бельгии, Франции. Обязательным пунктом программы для музыкантов была экскурсия по Гродно, которую он сам проводил. Вот как Артур Шок описывает Игоря Банцера, с которым лично знаком: "Он необычный и в консервативном белорусском обществе выделяется среди других. Он очень умен и образован, у него много идей, он последователен и всегда остается верен своим принципам. С ним не всегда просто общаться, но он всегда готов помочь другим".
Светлана Тихановская
Лейбл Audiolith выпустил пластинку в знак солидарности с белорусским музыкантом, на ней есть и последний трэк, который Банцер прислал в октябре до задержания. "Вся выручка от продаж пойдет семьям политзаключенных. Это немного, но мы хотим отправить сигнал, в том числе самому Игорю, что он нам нужен, он не должен умереть, он должен выжить даже в таких нечеловеческих условиях в тюрьме", - говорит Артур Шок.
К чему Тихановская призвала Банцера
Прервать голодовку Игоря Банцера призвала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Однако заключенный по-прежнему отказывается от еды и воды.
17 марта его жена Анжелика Орехво получила сообщение от адвоката - единственного, кому разрешено посещать ее мужа в тюрьме: "Игорь просил сообщить, что чувствует себя отлично. Все так же настроен решительно. Его опять перевели в другую камеру. Сообщили, что будет наказан тремя сутками карцера". Она, в свою очередь, просит адвоката передать мужу слова поддержки со всего мира. Анжелика Орехво надеется, что в скором времени увидит его живым и здоровым дома. В своих письмах детям Игорь Банцер рассказывает, какие любимые места в Гродно он посетит с ними, когда окажется на свободе.
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 200 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз
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