Лукашенко готовится к выборам и теряет доверие. Новый тренд?

Рост милитаризации в регионе, подготовка властей к электоральному периоду 2024-2025 года и снижение доверия к режиму Лукашенко - такие тренды отметили известные белорусские эксперты, презентуя очередной доклад в рамках "Белорусского трекера перемен". На онлайн-презентации исследования, которая состоялась в пятницу, 15 сентября, авторы говорили об основных тенденциях в политической, экономической и общественной жизни Беларуси в период с июня по август 2023 года.

Рост милитаризации в регионе и "десуверенизация" Беларуси

Как рассказал аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин, главным событием во внешней политике Беларуси за отчетный период стал мятеж ЧВК "Вагнер" и их поход на Москву, что стало причиной увеличения российского военного присутствия в Беларуси в виде размещения "вагнеровцев" на ее территории, а также милитаризации всего региона и эскалации напряжения на границах.

Эксперт обратил внимание, что Минск продолжил искусственно создавать напряжение на границе, угрожая что наемники ЧВК "Вагнер" пойдут "экскурсией в Варшаву и Жешув", а также усиливая миграционный кризис на границе с Латвией. В ответ Польша, Литва и Латвия стали предпринимать серьезные шаги в отношении безопасности. Польша, например, увеличила количество военных на границе до 10 тысяч человек, а Литва закрыла два погранперехода и провела военные учения с Германией.

Среди важных моментов Слюнькин также называет введение нового пакета санкций против Беларуси, который хотя и не является угрозой экономике Беларуси, но иллюстрирует тренд о сохранении санкционного давления. "Беларусь также все чаще входит в повестку международных организацией. Парламентская ассамблея ОБСЕ впервые задокументировала процесс десуверенизации Беларуси, назвав его "мягкая аннексия Беларуси Россией". Кроме того, Павел Слюнькин отметил рост институализации отношений с демсилами Беларуси.

Власти готовятся к избирательному циклу 2024-2025 годов

Главный тренд во внутренней политике Беларуси, о котором рассказал основатель агентства Sense Analytics Артем Шрайбман - это начало подготовки власти к избирательному циклу 2024-2025 годов. Так, власти прибегают к популистскому дискурсу, организовывая, рейды чиновников и пропагандистов в магазины с критикой торговых сетей и местных властей. "Продолжается герметизация власти, что летом проявилось в окончательной зачистке политических партий: из 15 партий в стране остались лишь четыре провластные. Это делается для того, чтобы было проще провести электоральные компании. Оппозиция, вероятно, впервые не будет присутствовать даже в бюллетене", - пояснил Шрайбман.

Кроме того, аналитик отметил милитаризацию внутренней политики, как в виде принятия Лукашенко закона "О народном ополчении", так и в виде создания новых отрядов спецназа: "Власти не скрывают, что эти подразделения создаются для того, чтобы работать с оппозицией".

Вместе с тем в рядах демсил Беларуси "Белорусский трекер перемен" обозначил противоречивые тенденции: с одной стороны, конфликт вокруг инициативы BYPOL, который вылился в раскол организации, с а другой - нормализация диалога между "варшавско-виленским" и "киевским" центрами демсил. "Мне сложно сказать, что мы вернулись к фрагментации демсил, есть позитивное развитие внутри оппозиции в том, что касается политической культуры", - говорит Шрайбман.

"Экономика вышла на предел активного восстановления"

Главными тенденциями во внешней экономике, по словам академического директора BEROC Льва Львовского, этим летом стали возобновление санкционной активности, продолжение оттока иностранного бизнеса и поиск новых путей и предлогов получения российской помощи. "Еще один интересный момент - замещение традиционных партнеров новыми. Например, сейчас Беларусь начинает работать с оккупированными территориями Украины, есть попытки поставок белорусской продукции через порт Мариуполя", - сказал эксперт.

Что касается внутриэкономической ситуации, Львовский отметил восстановление белорусской экономики, однако указал на первые признаки ее перегрева из-за чрезмерного стимулирования. "Мы видим, что скорость восстановления летом увеличилась, мы только на 1% отстаем от уровня 2022 года. Но те стимулы, которые использует государство, начинают перегревать экономику - похоже, мы выходим на предел активного восстановления", - считает экономист.

Репрессии продолжаются, а общество солидаризируется

В сфере отношений между обществом и государством продолжился тренд нарастания репрессий как основного инструмента общения. "Репрессии имеют системный характер", - отметил социолог Геннадий Коршунов. Кроме того, важным репрессивным трендом он отметил оформление "нового крепостного права". "Мы все знаем про практику распределения студентов после окончания ВУЗов, сейчас это увеличивается. Эта практика также распространяется и на более низкие уровни, в том числе на работников сельского хозяйства, что недавно требовал Лукашенко", - пояснил он.

Социолог также отметил конкретизацию в идеологической работе власти, где главный врагом стала "беларушчына": белорусский язык, литература и история. "В плане общества мы видим подъем активности. День солидарности с Беларусью и Марафон солидарности стали показательными в плане того, что обозначили солидарность и политзаключенных как главные темы деятельности гражданского общества", - считает Геннадий Коршунов.

Из-за ЧВК "Вагнер" белорусы стали меньше доверять режиму

Изюминкой "Белорусского трекера перемен" считается собственный соцопрос, который был проведен с помощью онлайн панели в последнюю неделю августа и охватил 955 респондентов. Как рассказал социолог Филипп Биканов, результаты опроса свидетельствуют о сохранении поляризации в белорусском обществе. Так, по его словам, противники и сторонники действующей власти не принимают позиций друга друга и имеют разное отношение к ситуации в стране, внешней политики и войне России против Украины.

Важным трендом также стало уменьшение количества тех белорусов, которые доверяют режиму. "Поддержка режима сократилась на 3 процентных пункта, то есть рост поддержи, вызванный войной в Украине сейчас остановился", - говорит Биканов. Конкретные проценты доверия к режиму социолог не называл, аргументируя это тем, что соцопрос может только показать динамику общественного мнения, а не точное распределение мнений в обществе в целом.

Одной из причин такой ситуации Филипп Биканов назвал размещение ядерного оружия и ЧВК "Вагнер" Беларуси, что не вызвало поддержку в белорусском обществе. Даже среди заядлых сторонников режима только 44% одобряют размещение "вагнеровцев" в Беларуси, и 49% - ядерного оружия. "Антивоенные настроения объединяют все белорусское общество. Размещение ЧВК "Вагнера" в Беларуси приводит к нарушению антивоенного консенсуса, поэтому даже те, кто поддерживает режим начинают не доверять решению властей".

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