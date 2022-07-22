Еще один шаг в советское прошлое: Беларусь вышла из Орхусской конвенции

Беларусь прекращает участие в Орхусской конвенции - такой указ 18 июля подписал Александр Лукашенко. По версии властей, страна "столкнулась с предвзятым и дискриминационным отношением со стороны руководящих органов конвенции, фактами давления на суверенное государство".

По мнению экологов, выход из конвенции – еще один шаг к международной изоляции Беларуси. К каким последствиям это приведет - в материале DW.

Соблюдала ли Беларусь Орхусскую конвенцию?

Орхусская конвенция – конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН "О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды". Беларусь была ее стороной с 2001 года, но, по мнению экологов, далеко не всегда соблюдала требования и рекомендации.

По словам координатора Белорусской антиядерной кампании Татьяны Новиковой, вопиющим случаем нарушения Орхусской конвенции стало строительство Белорусской АЭС. "В Беларуси после аварии в Чернобыле к мирному атому было резко негативное отношение. Когда стали строить БелАЭС, люди стали возмущаться, требовать, чтобы их мнение было учтено. Это как раз предусматривает Орхусская конвенция", - говорит эколог.

В июле 2012 года антиядерных активистов, в том числе и Татьяну Новикову, задержали. Они были приговорены к административным арестам и штрафам. "Этот эпизод лег в основу кейса Орхусской конвенции по преследованию экологических активистов в Беларуси", - отмечает Новикова.

Татьяна Новикова

Осенью 2021 года на встрече сторон Орхусской конвенции были рассмотрены рекомендации, которые Беларусь так и не выполнила. Они касались нарушений при строительстве БелАЭС, Неманской ГЭС, преследования антиядерных активистов и других. Также речь шла о ликвидации в августе 2021 года "Экодома" - одной из 70 экологических общественных организаций, закрытых белорусскими властями.

"Беларусь не реагировала на рекомендации"

Беларуси рекомендовали восстановить деятельность "Экодома" до 1 декабря 2021 года, в противном случае страну пообещали ограничить в правах и привилегиях, т.е. представители РБ лишались возможности входить в президиум конвенции, занимать должности председателей и пр.

"Весной 2021 года началась проверка нашей организации, у меня прошел обыск в рамках уголовного дела, потом "Экодом" ликвидировали. Комитет по соблюдению Орхусской конвенции проанализировал процесс ликвидации и пришел к выводу, что это преследование, - рассказывает представительница организации "Экодом" Марина Дубина. – Беларуси рекомендовали восстановить регистрацию нашей организации, или с 1 февраля 2022 года страна лишалась привилегий по конвенции. Беларусь, в свою очередь, заявила, что выйдет из конвенции, если с нее не снимут ограничения".

Марина Дубина

По словам Дубиной, раньше общественность, организации и активисты в случае нарушения Орхусской конвенции могли подать жалобу в Комитет по ее соблюдению. Хотя, признается эколог, чаще на его рекомендации страна не реагировала, не меняла свой подход и не прекращала преследование активистов.

"С 2020 года ситуация изменилась катастрофически, не только для НПО и гражданского общества, а в целом, а для всех жителей Беларуси. Говорить о том, что у нас есть экологические права, не приходится, когда в Беларуси не соблюдаются базовые права человека", - заключает эколог.

"Не удивляйтесь теперь вырубленному парку"

Еще одним шагом в советское прошлое назвал выход из Орхусской конвенции общественный эколог Игорь Пастухов в своейпубликации в Facebook. По его мнению, конвенция позволяла гражданам принимать активное участие в принятии экологически значимых проектов и решений на стадии их развития, что "усиливало полезные проекты и блокировало откровенно вредные". В качестве примера Пастухов приводит, противостояние общественности строительству Брестского аккумуляторного завода, спасение Островецких вековых дубрав и другие.

Среди последствий выхода из Орхусской конвенции Пастухов называет непрозрачное использование природных ресурсов, необязательность публикаций оценки воздействия на окружающую среду, недопущение граждан к ознакомлению проектами, способными оказывать влияние на окружающую среду.

"Не удивляйтесь теперь неожиданно вырубленному парку, осушенному болоту или строительству химкомбината напротив вашего подъезда", - пишет эколог.

Беларусь теряет субъектность?

По мнению Татьяны Новиковой, выход Беларуси из Орхусской конвенции – это еще один шаг к потере субъектности и к глобальной изоляции страны.

"Со стороны Беларуси это всего лишь перевод негативных явлений из плоскости де-факто в плоскость де-юре, - отмечает Новикова. - Но у страны есть определенный имидж на уровне ООН. Одно дело, не участвовать в каких-то конвенциях, а другое - выйти из них. На уровне других договоров, органов ООН и организаций с Беларусью перестанут считаться как субъектом".

Эксперт считает, что, выходя из подобных договоров, страна лишается доверия со стороны международных организаций и других государств. Это будет иметь как политические, так и экономические последствия.

"Возьмем лес-кругляк, которым любит торговать Беларусь. Есть международная сертификация FSС, она выдается странам и субъектам, которые занимаются устойчивым лесопользованием. Из-за того, что страна вышла из Орхусской конвенции, получить этот сертификат станет гораздо сложнее", - приводит пример Татьяна Новикова.

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