Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Уже в 2035 году грузовые электромобили будут доминировать на основных рынках планеты, считают эксперты PwC. В Европе Amazon вложит 1 млрд евро в электрификацию своего автопарка.

Грузовой автотранспорт в Европе, Северной Америке и Китае становится электрическим. В 2030 году каждый третий новый грузовик на этих важнейших автомобильных рынках планеты будет работать на электрической тяге, а уже к 2035 году такие машины станут доминирующими: их доля в продажах превысит 70%.

Таков ключевой прогноз исследования, представленного международной консалтинговой и аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Прогноз может показаться не очень реалистичным, однако сообщения последних недель и даже дней свидетельствуют о том, насколько быстро грузовые автоперевозки начинают переходить с дизеля и бензина на электричество.

Amazon переводит на электричество всю свою логистику

Так, 10 октября американский гигант интернет-торговли Amazon, намеренный сделать весь свой бизнес климатически нейтральным к 2040 году, объявил, что в ближайшие пять лет вложит в Европе в декарбонизацию и электрификацию фирменного автопарка 1 млрд евро, из них 400 млн евро в Германии. Уже сейчас заказанные европейскими клиентами товары развозят около 3000 электрических коммерческих автомобилей и фургонов. До 2025 года их число более чем утроится и превысит 10 000 единиц (служба экспресс-доставки DHL вышла в Германии на такое число еще в 2019 году).

Параллельно с этим компания Amazon намерена приобрести в ближайшие годы более 1500 тяжелых электрических грузовиков для доставки товаров в свои логистические центры, 500 из них будут направлены в Германию. Несколькими днями раньше стало известно, что эксплуатация первых 20 таких машин еще до конца нынешнего 2022 года начнется в двух крупных городах на западе ФРГ - в Дюссельдорфе и Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Речь идет о 40-тонных электрических грузовиках шведской компании Volvo, которые она лишь в сентябре запустила в серийное производство. По данным производителя, дальность пробега этой модели с грузом составляет 300 километров.

20 таких 40-тонных электрических грузовиков Volvo компания Amazon введет в строй в ФРГ еще в 2022 году Фото: Amazon/Jan-Philipp Burmann/City-Press GmbH

Зарядку грузовых электромобилей Amazon будет осуществлять в своих логистических центрах, которые оснастят соответствующей инфраструктурой. Установка зарядных станций является частью объявленной миллиардной инвестиционной программы.

В нее включены также собственные проекты по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - в Европе таких проектов запланировано уже более 100, сообщает пресс-служба Amazon. Так, в Германии на крышах двух новых логистических центров в Хофе (Бавария) и Кайзерслаутерне (Рейнланд-Пфальц) уже работают солнечные электростанции суммарной мощностью 7,7 мегаватт (МВт).

До конца 2024 года фотоэлектрическими установками намечено оснастить в общей сложности 14 немецких логистических центров. Это обеспечит электроэнергией не только собственный автопарк, но и позволит поставлять ее в общенациональную сеть.

Tesla Semi стартует после трехлетней задержки

Несколькими днями ранее, 7 октября, глава американской компании Tesla Илон Маск сообщил о начале серийного производства тяжелого электрического грузовика Tesla Semi - и объявил, что его первые экземпляры 1 декабря получит производитель безалкогольных напитков и продуктов питания корпорация PepsiCo. Дальность пробега этой модели, по данным компании, составляет до 500 миль (около 800 километров), ее грузоподъемность пока не уточняется.

Так выглядит приборная доска электрического грузовика Tesla Semi Фото: Tesla

Дату подтвердила PepsiCo, которая намерена эксплуатировать первые электрические грузовики Tesla Semi в солнечной Калифорнии - на заводе дочерней компании Frito-Lay в Модесто и на собственном заводе в Сакраменто. Сколько именно грузовых электромобилей корпорация получит еще в этом году, не сообщается, однако после презентации двух прототипов этой модели в ноябре 2017 года она сразу заказала 100 единиц. Среди других заказчиков - торговый концерн Walmart, служба экспресс-доставки грузов UPS, пивоваренная компания Anheuser-Busch.

Серийное производство Tesla Semi началось с трехлетней задержкой, что компания объясняла, в частности, сначала нехваткой аккумуляторных батарей, а затем перебоями в поставках микрочипов из-за пандемии COVID-19. Этот электрический грузовик, по данным СМИ, стоит от 150 до 180 тысяч долларов, что на 20-30% дороже сопоставимых дизельных моделей.

Daimler Truck представил тяжелый электрический "Мерседес"

А за несколько недель до этого, в середине сентября, немецкий концерн Daimler Truck представил в Ганновере на специализированной промышленной ярмарке грузового автотранспорта IAA Transportation свою модель тяжелого электрического грузовика eActros LongHaul с дальностью пробега примерно 500 километров. Ее испытания уже идут полным ходом, в следующем году избранные клиенты мирового лидера отрасли начнут тестировать эту модель в реальных условиях, а в 2024 году она должна пойти в серию.

Испытания электрического грузовика Mercedes-Benz eActros LongHaul идут в Германии уже полным ходом Фото: Mercedes-Benz

Эта модель использует инновационные литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые, как уверяет производитель, на специальных станциях с мегаваттной зарядной системой можно будет менее чем за 30 минут заряжать с 20% до 80%. Изготавливать eActros LongHaul будут на крупнейшем заводе немецкой дочки концерна Mercedes-Benz Trucks в городе Вёрт-ам-Райн (земля Рейнланд-Пфальц) на действующей монтажной линии вместе с дизельными грузовиками, что снизит себестоимость этой модели и позволит гибко реагировать на изменение спроса. Руководство Daimler Truck исходит из того, что уже в 2030 году на рынках 30 европейских стран 60% продаж будут составлять грузовики, работающие без выбросов CO2.

Напомним, что год назад, 7 октября 2021 года, немецкий концерн начал в Германии серийное производство 19-тонного eActros под брендом Mercedes-Benz. А 18 мая 2022 года его дочерняя компания в США Freightliner объявила, что запускает в серию электрическую версию своей флагманской модели Cascadia - самого популярного тяжелого грузовика на североамериканском рынке. Первые экземпляры eCascadia грузоподъемностью до 37 тонн заказчики должны получить до конца этого года.

PwC: трансформации на рынке грузовиков резко ускоряется

"Процесс трансформации сейчас резко ускоряется", - заявил информационному агентству dpa один из авторов проведенного компанией PwC исследования Йорн Нойхаузен (Jörn Neuhausen), имея в виду переход грузового автотранспорта от углеводородного топлива на климатически нейтральные технологии.

Он и его коллеги исходит из того, что в Европе электрические грузовые машины на подзаряжаемых аккумуляторных батареях окажутся, если учитывать все эксплуатационные расходы и ужесточение налогов на выбросы CO2, выгоднее дизельных грузовиков уже в 2025 году, а электрические грузовики, работающие на водородном топливе, станут конкурентоспособными с 2030 года. В 2035 году доля водородных грузовиков в общем объеме продаж в Европе и Китае может достигнуть 15%, считают эксперты PwC.

Водородная заправка в немецком городе Эрлангене в федеральной земле Бавария Фото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Однако придется вложить огромные средства в создание разветвленной системы зарядки и заправки. В исследовании указывается, что обустройство у автобана парка из 6 мегаваттных зарядных систем и 34 терминалов для ночной зарядки аккумуляторных батарей может обойтись в 8,5 млн евро. Если задастся целью создать в Европе сеть из 1800 мегаваттных терминалов и 2100 водородных заправок, то потребуются инвестиции в размере 36 млрд евро - и примерно 21 000 ветряков для производства зеленого электричества.

В то же время Йорн Нойхаузен убежден, что жизненный цикл электрических грузовиков приведет к возникновению многочисленных бизнес-моделей от управления зарядными терминалами и предоставления абонементов на подзарядку до ресайклинга аккумуляторных батарей, и эти новые коммерческие возможности привлекут как действующие, так и новые компании.

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