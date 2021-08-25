 Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 20.05.2022

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Экономика

Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner

В ходе испытаний опытные образцы eCascadia проехали по Америке свыше 1 миллиона миль. К концу 2022 года немецкий концерн будет выпускать четыре модели грузовых электромобилей.

Грузовой электромобиль Freightliner eCascadia в ходе испытаний на дорогах Америки

Грузовой электромобиль Freightliner eCascadia в ходе испытаний на дорогах Америки

Есть ли будущее у электрических грузовиков? Daimler Truck, крупнейший в мире производитель грузового автотранспорта, отвечает на этот вопрос весьма конкретно. 

Прошлой осенью, 7 октября 2021 года, немецкий концерн начал в Германии серийное производство 19-тонного eActros под брендом Mercedes-Benz. А теперь, 18 мая 2022 года, его дочерняя компания в США Freightliner объявила, что пускает в серию электрическую версию своей флагманской модели Cascadia - самого популярного тяжелого грузовика на североамериканском рынке. Первые экземпляры eCascadia грузоподъемностью до 37 тонн заказчики должны получить уже в этом году.

Freightliner eCascadia испытывали в реальных условиях около пяти лет

В сообщении для прессы Daimler Truck особо подчеркивает, что в ходе испытаний опытные образцы этого аккумуляторного грузовика проехали в общей сложности более 1 млн миль (свыше 1,6 млн километров). Пробную партию из более чем 40 машин с 2018 года попеременно тестировали в реальных условиях около 50 клиентов Freightliner - ведущие логистические компании США.

Процесс зарядки электрического грузовика Freightliner eCascadia

Процесс зарядки Freightliner eCascadia может занимать от полутора до шести часов

Мощность eCascadia, по данным производителя, составляет 320 лошадиных сил с одним электромотором и 470 л.с. с двумя двигателями. В зависимости от конфигурации грузовик может проехать на одной зарядке до 370 километров, так что это машина не для дальнобойщиков, а для работы на местных или региональных рынках: например, для развоза товаров со склада в торговые точки или доставки полученной партии на склад из логистического центра (вокзал, порт, аэропорт).

Иными словами, эта модель рассчитана главным образом на то, что к вечеру она возвращается на базу и ночью там заряжается. Длительность этого процесса зависит от мощности электродвигателя: при 194 киловаттах время зарядки составляет от полутора до трех часов, при 291 кВт требуются от двух до четырех часов, при 438 кВт - до шести часов, указывает Daimler Truck.

Потенциальным покупателям eCascadia, решившим электрифицировать свой парк автомобилей, концерн предоставляет консалтинговые услуги при планировании и установке зарядной инфраструктуры, а также соответствующие устройства.

Логистический гигант DB Schenker получил первый экземпляр eActros

Про цены eCascadia производитель ничего не сообщает, но известно, что электрические грузовики стоят (пока) значительно дороже, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания. Однако первый опыт продаж электрического грузового "Мерседеса" показывает, что покупатели охотно используют такое приобретение в маркетинговых и рекламных целях.

Топ-менеджеры DB Schenker и Daimler Truck на сдаче в эксплуатацию первого серийного Mercedes-Benz eActros

Топ-менеджеры DB Schenker и Daimler Truck на сдаче в эксплуатацию первого серийного Mercedes-Benz eActros

Так, логистический гигант DB Schenker, дочерняя компания немецкой государственной железной дороги Deutsche Bahn, в феврале распространил сообщение, что именно он получил первый в мире экземпляр серийного eActros - и соответствующим образом оформил полученный грузовик. Его предсерийный вариант перевозчик тестировал еще в 2020 году в своем филиале в Лейпциге. Дальность пробега в 200 километров полностью устраивает заказчика, который собирается использовать электрический грузовик для развоза товаров внутри городов.

На церемонии сдачи в эксплуатацию первого серийного экземпляра исполнительный вице-президент DB Schenker Вольфганг Янда (Wolfgang Janda) подчеркнул, что компания, имеющая в своем автопарке свыше 30 тысяч автомобилей, "задалась целью стать мировым лидером в области зеленой логистики". И напомнил, что "легкий Fuso eCanter от Daimler Truck уже доказал нам в различных городах свою пригодность для повседневного использования".

Fuso eCanter развозит грузы уже в 11 странах Европы

DB Schenker с конца 2020 года эксплуатирует свыше 40 электрических 7,5-тонных грузовиков Fuso eCanter в 11 странах Европы, в том числе в Германии, Франции, Финляндии и Испании. Их производитель, японская Fuso (Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation), тоже является дочерней компанией немецкого концерна.

Компания экспресс-доставки DHL получила первый грузовой Daimler Fuso eCanter в конце 2017 года

Компания экспресс-доставки DHL получила первый грузовой Daimler Fuso eCanter в Берлине еще в конце 2017 года

В течение 2022 года Daimler Truck, ставший недавно самостоятельным, намерен запустить в производство еще и электрическую версию среднетоннажного грузовика Mercedes-Benz Econic, который обычно используется как мусоровоз, пожарная машина или автомобиль для аварийных служб. Короче, на городских работах, которые не требуют большой дальности пробега.

Так что вслед за eCanter, eActros и eCascadia вскоре последует еще и серийный eEconic. Стоит ли после этого докучать менеджерам и инженерам Daimler Truck на трех континентах вопросом, есть ли будущее у электрических грузовиков?

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    Автор: Наталия Королева


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