Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner

Есть ли будущее у электрических грузовиков? Daimler Truck, крупнейший в мире производитель грузового автотранспорта, отвечает на этот вопрос весьма конкретно.

Прошлой осенью, 7 октября 2021 года, немецкий концерн начал в Германии серийное производство 19-тонного eActros под брендом Mercedes-Benz. А теперь, 18 мая 2022 года, его дочерняя компания в США Freightliner объявила, что пускает в серию электрическую версию своей флагманской модели Cascadia - самого популярного тяжелого грузовика на североамериканском рынке. Первые экземпляры eCascadia грузоподъемностью до 37 тонн заказчики должны получить уже в этом году.

Freightliner eCascadia испытывали в реальных условиях около пяти лет

В сообщении для прессы Daimler Truck особо подчеркивает, что в ходе испытаний опытные образцы этого аккумуляторного грузовика проехали в общей сложности более 1 млн миль (свыше 1,6 млн километров). Пробную партию из более чем 40 машин с 2018 года попеременно тестировали в реальных условиях около 50 клиентов Freightliner - ведущие логистические компании США.

Процесс зарядки Freightliner eCascadia может занимать от полутора до шести часов

Мощность eCascadia, по данным производителя, составляет 320 лошадиных сил с одним электромотором и 470 л.с. с двумя двигателями. В зависимости от конфигурации грузовик может проехать на одной зарядке до 370 километров, так что это машина не для дальнобойщиков, а для работы на местных или региональных рынках: например, для развоза товаров со склада в торговые точки или доставки полученной партии на склад из логистического центра (вокзал, порт, аэропорт).

Иными словами, эта модель рассчитана главным образом на то, что к вечеру она возвращается на базу и ночью там заряжается. Длительность этого процесса зависит от мощности электродвигателя: при 194 киловаттах время зарядки составляет от полутора до трех часов, при 291 кВт требуются от двух до четырех часов, при 438 кВт - до шести часов, указывает Daimler Truck.

Потенциальным покупателям eCascadia, решившим электрифицировать свой парк автомобилей, концерн предоставляет консалтинговые услуги при планировании и установке зарядной инфраструктуры, а также соответствующие устройства.

Логистический гигант DB Schenker получил первый экземпляр eActros

Про цены eCascadia производитель ничего не сообщает, но известно, что электрические грузовики стоят (пока) значительно дороже, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания. Однако первый опыт продаж электрического грузового "Мерседеса" показывает, что покупатели охотно используют такое приобретение в маркетинговых и рекламных целях.

Топ-менеджеры DB Schenker и Daimler Truck на сдаче в эксплуатацию первого серийного Mercedes-Benz eActros

Так, логистический гигант DB Schenker, дочерняя компания немецкой государственной железной дороги Deutsche Bahn, в феврале распространил сообщение, что именно он получил первый в мире экземпляр серийного eActros - и соответствующим образом оформил полученный грузовик. Его предсерийный вариант перевозчик тестировал еще в 2020 году в своем филиале в Лейпциге. Дальность пробега в 200 километров полностью устраивает заказчика, который собирается использовать электрический грузовик для развоза товаров внутри городов.

На церемонии сдачи в эксплуатацию первого серийного экземпляра исполнительный вице-президент DB Schenker Вольфганг Янда (Wolfgang Janda) подчеркнул, что компания, имеющая в своем автопарке свыше 30 тысяч автомобилей, "задалась целью стать мировым лидером в области зеленой логистики". И напомнил, что "легкий Fuso eCanter от Daimler Truck уже доказал нам в различных городах свою пригодность для повседневного использования".

Fuso eCanter развозит грузы уже в 11 странах Европы

DB Schenker с конца 2020 года эксплуатирует свыше 40 электрических 7,5-тонных грузовиков Fuso eCanter в 11 странах Европы, в том числе в Германии, Франции, Финляндии и Испании. Их производитель, японская Fuso (Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation), тоже является дочерней компанией немецкого концерна.

Компания экспресс-доставки DHL получила первый грузовой Daimler Fuso eCanter в Берлине еще в конце 2017 года

В течение 2022 года Daimler Truck, ставший недавно самостоятельным, намерен запустить в производство еще и электрическую версию среднетоннажного грузовика Mercedes-Benz Econic, который обычно используется как мусоровоз, пожарная машина или автомобиль для аварийных служб. Короче, на городских работах, которые не требуют большой дальности пробега.

Так что вслед за eCanter, eActros и eCascadia вскоре последует еще и серийный eEconic. Стоит ли после этого докучать менеджерам и инженерам Daimler Truck на трех континентах вопросом, есть ли будущее у электрических грузовиков?

Смотрите также:

Новая жизнь старых бензоколонок Жилой дом в городе Нетфен Когда-то это была бензозаправка. Сейчас - жилой дом. Без малого 13 тысяч километров исколесил кельнский фотохудожник Йоахим Гиз (Joachim Gies), чтобы запечатлеть сохранившиеся на западе Германии маленькие ретро-бензоколонки, построенные 50-60 лет назад. Его работы представлены на выставке "Abgetankt" (что можно перевести как "Вышедшие из употребления") в дюссельдорфском Доме архитекторов.

Новая жизнь старых бензоколонок Закусочная, булочная и киоск в Эссене Во времена западногерманского "экономического чуда" бензоколонки еще не строили по типовым проектам. То есть практически каждая была оригинальной. Лишь немногие из этих памятников истории, архитектуры и дизайна сохранились до наших дней. На снимке - бывшая бензоколонка в Эссене, превратившаяся в торговый мини-комплекс. Здесь продаются хлеб и булочки, сосиски и шаурма, сладости и напитки.

Новая жизнь старых бензоколонок Ресторан быстрого питания в Бохуме Яркие витрины, приятная музыка, соблазнительный запах гамбургеров. И ностальгическая архитектура. Ресторан быстрого питания Burger King кормит гамбургерами и жареной картошкой-фри в здании старой бензоколонки в Бохуме.

Новая жизнь старых бензоколонок Автомагазин в городе Херне Здесь продают колесные диски и покрышки. И лишь старожилы помнят, что в свое время это была бензоколонка. Фотограф Йоахим Гиз приложил немало усилий к тому, чтобы отыскать подобные реликты: наводил справки у местных жителей, штудировал старые справочники и планы городов.

Новая жизнь старых бензоколонок Ресторанчик Curry-Drive-In в Фирзене Здесь потчуют жареными сосисками, политыми острым соусом на основе кетчупа или томатной пасты и посыпанной порошком карри. Currywurst - самая популярная из множества немецких сосисок. Причем отведать ее здесь можно, не вылезая из машины. На крыше ресторанчика Curry-Drive-In в Фирзене установлен олдтаймер - старый, как и само здание бывшей бензоколонки, "каддилак".

Новая жизнь старых бензоколонок Бар-закусочная в Дорстене Этот наполненный светом "аквариум" можно увидеть на одной из площадей Дорстена. В бывшей автозаправке открыт маленький бар. Каждый столик в нем - у окна. В теплое время года можно посидеть и на террасе. 48 тысяч оригинальных маленьких бензозаправок насчитывалось в 1960-е годы в Германии. До наших дней дошло 14 тысяч, и лишь немногие из них - в первоначальном виде.

Новая жизнь старых бензоколонок Автомастерская в Швельме Йоахим Гиз фотографировал старые автозаправки, как правило, вечером, когда начинало смеркаться. Это подчеркивало ностальгическую атмосферу и позволяло выделить окружающую обстановку - своего рода контекст. "Окружение" очень важно для фотохудожника.

Новая жизнь старых бензоколонок Мастерская по ремонту олдтаймеров в Кельне Этот маленький, почти игрушечный домик - мастерская по ремонту старых, но очень дорогих автомобилей- олдтаймеров на окраине Кельна.

Новая жизнь старых бензоколонок Часовня на автобане в окрестностях Хамма Придорожные церкви в Германии строят с давних времен. Сейчас на скоростных немецких автострадах - автобанах - насчитывается четыре десятка таких храмов. Запечатленная на снимке часовенка оборудована в здании бывшей автозаправки уже в наше время.

Новая жизнь старых бензоколонок Парикмахерская и выставочный зал в Хальфере Побриться, подстричься, да еще и насладиться изобразительным искусством можно под крышей бывшей автозаправочной станции в Хальфере. Здесь работают и парикмахерская, и маленький выставочный зал.

Новая жизнь старых бензоколонок Йоахим Гиз со своей новой книгой В общей сложности, около 300 фоторабот вошли в альбом Йоахима Гиза "Abgetankt". Это не значит, что проект завершен. Кельнский фотохудожник намерен продолжать поиск старых бензоколонок - теперь уже и на востоке Германии. Автор: Наталия Королева

