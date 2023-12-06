Каждый год немецкие экологи называют животное - "Tier des Jahres", которое находится под угрозой или даже полностью исчезло в Германии, но может вернуться. Животным 2024 года (вновь) стал обыкновенный ёж (Braunbrustigel) - во второй раз после 2009 года.