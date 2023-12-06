Каких диких животных особенно охраняют в Германии?
Немецкая программа "Животное года" существует уже более тридцати лет. Представляем всех - от ежиков до летучих мышей.
Каждый год немецкие экологи называют животное - "Tier des Jahres", которое находится под угрозой или даже полностью исчезло в Германии, но может вернуться. Животным 2024 года (вновь) стал обыкновенный ёж (Braunbrustigel) - во второй раз после 2009 года.
2023 год - Садовая соня (Gartenschläfer)
2022 год - Обыкновенная морская свинья (Gewöhnlicher Schweinswal)
2021 год и 1999 год - Речная выдра (Fischotter)
2020 год - Европейский крот (Europäischer Maulwurf)
2019 год - Европейская косуля (Europäisches Reh)
2018 год и 1993 год - Лесной кот (Europäische Wildkatze)
2017 год - Орешниковая соня (Haselmaus)
2016 год и 1996 год - Обыкновенный хомяк (Feldhamster)
2015 год и 2001 год - Заяц-русак (Feldhase)
2014 год и 2008 год - Европейский зубр (Wisent)
2013 год - Обыкновенная ласка (Mauswiesel)
2012 год - Серна (Gämse)
2011 год - Обыкновенная рысь (Eurasischer Luchs)
2010 год - Обыкновенный барсук (Europäischer Dachs)
2007 год - Европейский лось (Europäischer Elch)
2006 год - Обыкновенный тюлень (Seehund)
2005 год - Бурый медведь (Braunbär)
2004 год - Соня-полчок (Siebenschläfer)
2003 год - Серый волк (Wolf)
2002 год и 1994 год - Благородный олень (Rothirsch)
2000 год - Эскулапов полоз (Äskulapnatter)
1998 год - Жерлянка (Unke)
1997 год - Альпийский горный козел (Alpensteinbock)
1995 год - Аполлон (Apollofalter)
1992 год - Летучие мыши (Fledermaus)