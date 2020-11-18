Дом, который построен из мусора

Невероятно, но факт: этот односемейный коттедж общей площадью около 150 квадратных метров, расположенный в районе Кронсберг в Ганновере неподалеку от знаменитого выставочного комплекса, почти полностью построен из... мусора. Да-да, за исключением бытовой техники, арматуры и инженерных коммуникаций, здесь практически все сделано из пригодных для вторичного применения отходов, заменивших дорогой стройматериал.

В Германии это пока единственное здание такого типа. Цель экспериментального экологического проекта, осуществленного строительной компанией Gundlach и архитектурным бюро cityförster, - продемонстрировать способы полезного применения бытового мусора, а также строительных и производственных отходов и таким образом мотивировать строительные компании к тому, чтобы они увеличивали свой вклад в спасение природы от загрязнения. Тем более что наибольшее количество отходов - свыше половины от их общего объема по стране - в Германии генерирует именно строительная отрасль. Не говоря о том, что в стране на нее приходится до 40 процентов выбросов CO2.

То, что собирались отправить на свалку

Наружная отделка - стекло и темные панели, придающие дому современный облик. Ну, а внутри - ретро с оттенком футуризма. Деревянные панели для потолка демонтированы из старой сауны. На облицовку стен в ванной комнате вместо кафельной плитки пошли кроненпробки - крышки от бутылок из-под пива. Стальные опоры, взятые в одном идущем под снос доме, служат подпорными стойками для лестничных маршей.

Гостиная с открытой кухней

Но особенно здесь бросаются в глаза массивные резные двери. Раньше они были предметом интерьера строения, располагавшегося на территории одного фермерского хозяйства. Пришедший в негодность дом собрались сносить, а снятые с петель двери вместе с оконными рамами и отслужившей свое мебелью - вывезти на свалку. Однако в Ганновере им дали вторую жизнь.

Утилизации подлежали также лестница и оконные рамы, демонтированные в здании, в стенах которого когда-то располагался центр отдыха и развлечений. Но реализаторы ганноверского проекта их от такой участи уберегли, сделав эти элементы частью обстановки коттеджа в Кронберге. В результате как подержанная лестница, так и винтажные двери прекрасно вписались в интерьер, придав ему особый шарм, уют и тепло.

Вторая жизнь старых вещей

Часть стен в доме облицована старым кирпичом. Но в основном они выполнены из дерева. Причем особенность этой деревянной конструкции в том, что ее монтаж произведен бесклеевым способом: массивные панели из древесины зафиксированы на стеновых элементах с помощью деревянных шурупов. Так что в случае необходимости их без проблем можно разобрать, не нарушая при этом каркас, и продолжать использовать.

В прихожей

Изначально идея заключалась в том, чтобы при строительстве этого дома применялись исключительно использованные ранее материалы. Однако на деле все оказалось не так просто. Взять, к примеру, подержанные оконные блоки из бывшего центра отдыха и развлечений: с одной стороны, они не такие уж и старые - им всего десять лет, а с другой - они уже не соответствуют сегодняшним стандартам теплоизоляции.

Поэтому, оставив рамы такими, какие они есть, двойные стекла в них заменили на стандартные тройные, лучше обеспечивающие снижение теплопотерь и защиту помещений от влаги. В результате эти окна обошлись еще дороже, чем новые. Но даже в такой ситуации смысл в использовании вторсырья в строительстве есть: ведь давая вторую жизнь старым вещам, человек не только очищает планету от накопившегося мусора, но и вносит ощутимый вклад в экономию энергии, затрачиваемой на производство новых материалов. Именно в этом и заключается обучающий эффект проекта, остающегося пока уникальным в условиях Германии.

С умом и строить, и ломать

Новый закон об энергосбережении (GEG), вступивший в силу в Германии с ноября 2020 года, предписывает активное снижение использования энергии в зданиях. Но у медали есть и оборотная сторона: чтобы сберечь энергию и сократить теплопотери, дома в Германии все чаще "укутывают" пенополистиролом, каменной ватой, битумом, штукатуркой. Все эти материалы склеиваются настолько прочно, что разделить их слои уже практически невозможно. Помимо того, что в таких условиях дом плохо "дышит", образуется масса дополнительного строительного мусора.

Стены в ванной комнате облицованы крышками от пивных бутылок

Сторонники "зеленого" строительства намерены этому противостоять. Да, говорят они, энергоэффективность является важной темой, которая не утратит своего значения и в будущем. Но одновременно все больше внимания будет обращаться на то, что связано со всеми этапами жизненного цикла зданий - от инженерных изысканий до эксплуатации и демонтажа. Поскольку не только строить, но и ломать нужно с умом, а главное - в согласии с природой.

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