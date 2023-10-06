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20 000 детей теряют дома ежедневно из-за проблем с климатом

Роман Сулима
6 октября 2023 г.

Согласно докладу ООН, в настоящее время стихийные бедствия и экстремальные погодные условия вынуждают ежедневно спасаться бегством и лишаться дома около 20 тыс. детей.

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Тайфун "Хайкуй" на Тайване в сентябре 2023 года
Тайфун "Хайкуй" на Тайване в сентябре 2023 годаФото: INSTAGRAM@CHEEKIEMONKIES/REUTERS

С 2016 по 2021 год в 44 странах мира произошло 43,1 млн перемещений детей из-за погодных явлений, вызванных изменением климата, что соответствует примерно 20 тысячам детей, перемещаемых ежедневно, сообщает ООН. Согласно опубликованному в пятницу, 6 октября, докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), к перемещению детей в указанный период привели, в частности, четыре типа стихийных бедствий: наводнения, ураганы, засухи и лесные пожары.

В докладе "Дети, перемещенные в условиях меняющегося климата" впервые в мире определено число молодых людей, перемещенных в пределах своей страны в результате природных катаклизм. "Эти цифры - лишь "верхушка айсберга", поскольку, скорее всего, пострадали гораздо больше детей", - пояснила Лаура Хили, соавтор доклада ЮНИСЕФ.

По словам Хили, число детей, перемещенных в результате засухи, "радикально занижено", поскольку такие перемещения "менее внезапны и поэтому их труднее зафиксировать". Наводнения и ураганы составили 95% (40,9 млн) случаев, говорится в докладе. Более 1,3 млн детей были вынуждены покинуть свои дома в пределах своих стран из-за засухи, а около 810 тыс. детей были лишились жилья из-за лесных пожаров, в основном в Канаде, Израиле и США. В абсолютных цифрах больше всего детей было перемещено в пределах своей страны в Китае и на Филиппинах, а относительно общей численности населения больше всего пострадали дети в таких малых островных государствах, как Доминика и Вануату, а также в Сомали и Южном Судане.

Изменение климата: прогнозы на будущее - неутешительны

Согласно прогнозам, приведенным в докладе ЮНИСЕФ, наводнения и затопления рек могут привести к перемещению 96 млн детей в течение следующих 30 лет, а ураганы - 10,3 млн. Различного вида штормы могут вызвать "климатическое" бегство 7,2 млн детей, говорится в докладе. Наибольшее количество перемещенных детей прогнозируют в Китай, Индии и на Филиппинах.

Вынужденные перелеты всегда являются "очень тяжелым испытанием" для детей, подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. "Так же, как усиливаются последствия изменения климата, будут усиливаться и связанные с ним перелеты". Необходимо усилить защиту детей в их домах и увеличить поддержку тех, кто был вынужден бежать.

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

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