На рейсе Singapore Airlines при турбулентности погиб мужчина

В результате турбулентности на рейсе Singapore Airlines от сердечного приступа умер 73-летний гражданин Великобритании.

Один человек погиб и еще более 70 получили ранения на рейсе Singapore Airlines, который попал в сильную турбулентность, сообщило агентство AFP во вторник, 21 мая.

Пассажирский самолет Boeing 777-300ER следовал рейсом SQ 321 из Лондона в Сингапур, когда попал в турбулентность. Экипаж лайнера принял решение перенаправить рейс в Бангкок, где он совершил вынужденную посадку. На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Внезапная сильная турбулентность началась над Мьянмой после 10 часов полета. В результате происшествия погиб 73-летний гражданин Великобритании. По предварительным данным, во время турбулентности у него произошел сердечный приступ.

"От имени Singapore Airlines я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего", - заявил в видеообращении генеральный директор Singapore Airlines Го Чун Фонг. Расследованием происшествия занимается Бюро по расследованию безопасности на транспорте Сингапура (TSIB) вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте США.