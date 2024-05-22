На рейсе Singapore Airlines при турбулентности погиб мужчина

На рейсе Singapore Airlines при турбулентности погиб мужчина22 мая 2024 г.
Один человек погиб и еще более 70 получили ранения на рейсе Singapore Airlines, который попал в сильную турбулентность, сообщило агентство AFP во вторник, 21 мая.
Пассажирский самолет Boeing 777-300ER следовал рейсом SQ 321 из Лондона в Сингапур, когда попал в турбулентность. Экипаж лайнера принял решение перенаправить рейс в Бангкок, где он совершил вынужденную посадку. На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
Внезапная сильная турбулентность началась над Мьянмой после 10 часов полета. В результате происшествия погиб 73-летний гражданин Великобритании. По предварительным данным, во время турбулентности у него произошел сердечный приступ.
"От имени Singapore Airlines я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего", - заявил в видеообращении генеральный директор Singapore Airlines Го Чун Фонг. Расследованием происшествия занимается Бюро по расследованию безопасности на транспорте Сингапура (TSIB) вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте США.