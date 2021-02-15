 В Германии создан прибор, предупреждающий о приближении инфаркта | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.02.2021

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Культура и стиль жизни

В Германии создан прибор, предупреждающий о приближении инфаркта

При сердечном приступе или инсульте каждая минута на счету. Немецкие ученые разработали компактное устройство, которое заранее предупреждает о приближении инфаркта и инсульта.

Мужчина испытывает боли в сердце

Инфаркт миокарда и церебральный инсульт - наиболее распространенные в мире сердечно-сосудистые заболевания, которые к тому же нередко оборачиваются летальным исходом. В одной только Германии каждый год, в среднем, регистрируются 280 тысяч сердечных приступов и 270 тысяч случаев кровоизлияния в мозг. Во всех этих случаях жизенно важно как можно скорее принять необходимые меры.

Группа ученых Политехнического университета Гамбурга во главе с профессором Александром Кёльпином  (Alexander Kölpinразработала портативный радар, который позволяет в считанные секунды бесконтактно определить, в частности, нарушения в работе кровеносной системы (даже если явных симптомов пока нет) и своевременно предупредить о приближении инфаркта или инсульта.

Тревожный сигнал 

Это портативное устройство размером с пачку сигарет, только примерно вдвое толще, представляет собой сложную сенсорную систему. Пользоваться аппаратом можно даже на дому. Во время бесконтактного мониторинга состояния здоровья человека маленькие датчики с искусственным интеллектом фиксируют показатели жизненно важных функций организма, передают эти сведения на сканер и в случае, если фиксируют приближающуюся опасность инфаркта или инсульта, подается сигнал тревоги. Получив такое предупреждение, человек может сразу, не дожидась приступа, позвонить в скорую помощь. Ведь в этой ситуации каждая минута на счету. 

Пациента на каталке доставляют к карете скорой помощи

В больнице такой радар можно установить, например, у кровати пациента. Оттуда прибор и будет проводить постоянный мониторинг состояния организма пациента, не издавая при этом, кстати, никакого шума. К слову, человеку при этом вовсе не нужно лежать неподвижно, он вполне может двигаться и менять положение телапрепятствий обследованию это не создаст. 

Вовремя принять меры 

Новое радарное устройство с помощью испускаемых им и абсолютно безопасных для здоровья человека импульсов, среди прочего, фиксирует частоту, силу и регулярность сердцебиения, - только проводимое им обследование дает результаты гораздо более точные, чем простая пальпация пульса.

Детальность и безошибочность показаний новой сенсорной системы удивляют даже опытных врачей, которые сейчас проводят тестирование аппарата. Помимо того, что девайсу со встроенным в него миниатюрным компьютером под силу распознать приближение инфаркта или инсульта, он способен обнаружить у пациента даже артериосклероз. Данные отправляются на компьютер врача, который на их основании принимает в случае необходимости превентивные меры. 

Символические изображение сердца на фоне кардиограммы

По мнению создателей этого устройства, способного с помощью искусственного интеллекта предсказывать инфаркты и инсульты, его можно использовать не только в больницах, но и в домах престарелых или даже дома. Ученые и врачи намерены усовершенствовать прибор так, чтобы его, подобно датчикам противопожарной сигнализации, можно было устанавливать на потолке, тем самым обеспечивая мониторинг состояния здоровья не одного, а сразу нескольких человек. 

В любом случае исследователи уверены, что это маленькое умное устройство сможет спасти не одну человеческую жизнь. Ведь чем раньше предупредить о приближении смертельно опасного недуга, тем больше будет шансов у врачей помочь нуждающимся в этом пациентам. 

Смотрите также: 

 

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    Как немцы избавляются от недугов

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  • Оливковое масло

    Как немцы избавляются от недугов

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    Благодаря высокому содержанию олеиновой (мононенасыщенной) кислоты, оливковое масло считается просто чудодейственным. Оно обладает целительными свойствами. Например: для устранения экземы тщательно втирают масло в покрасневшие участки кожи. Отличное профилактическое средство против кожных воспалений - ванна с добавлением 100 мл масла и 500 мл молока.

  • Капуста

    Как немцы избавляются от недугов

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    О пользе белокочанной капусты можно слагать легенды. В Германии она считается средством от мигрени. Особенно полезен сок как свежей, так и квашеной капусты, утверждают народные целители. Помогает и наложенный на лоб компресс из мелко порубленных листьев капусты, завернутых в хлопчатобумажное полотенце.

  • Творог

    Как немцы избавляются от недугов

    Творог

    Вместо горчичников в Германии чаще используют творог. Творожный компресс помогает избавиться от назойливого кашля. Для этого нагретую (не горячую!) творожную массу выкладывают на полотенце и кладут поочередно на грудь и спину, накрыв больного шерстяным одеялом.

  • Черный перец

    Как немцы избавляются от недугов

    Черный перец

    Как известно, клин клином вышибают, а икоту - перцем! Опасной эту физиологическую реакцию организма не назовешь, обычно она проходит сама собой. Но иногда икота может быть мучительно продолжительной. В таком случае рекомендуется понюхать молотый черный перец. Содержащийся в нем алкалоид пиперин вызовет "защитную реакцию", и икающий, чихнув, избавится от икоты.

  • Сода

    Как немцы избавляются от недугов

    Пекарский порошок

    Искусственный разрыхлитель теста или просто сода - к этому "подручному" средству немцы прибегают в срочном порядке при воспалении мочевого пузыря. Щепотка соды или пекарского порошка, растворенная в стакане воды, нейтрализует кислотную среду, столь благоприятную для размножения бактерий и превращает ее в щелочную.

  • Укрепляющий бульон

    Как немцы избавляются от недугов

    Бульон

    При упадке сил, гриппе и прочих недомоганиях список "целительных" блюд в Германии возглавляет куриный бульон, приготовленный на медленном огне. В бульон добавляются пряности: гвоздика, перец-горошек, лавровый лист, коренья петрушки, луковица, по желанию - небольшой кусочек имбиря. Излюбленный немецкий суп из куриного бульона - с тонкой, домашней лапшой.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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