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Пожары на Гавайях: более 1000 числятся пропавшими без вести

Даниил Сотников
1 ч. назад

Специальные службы объединили все списки пропавших без вести в результате пожара на Гавайях. Участь около 1100 человек по-прежнему неизвестна.

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Последствия пожаров в городе Лахайна на Гавайях
Последствия пожаров в городе Лахайна на ГавайяхФото: Mike Blake/REUTERS

В результате лесных пожаров на острове Мауи на Гавайях пропавшими без вести по-прежнему числятся более 1000 человек, сообщил на брифинге во вторник, 22 августа, специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) США Стивен Меррилл.

По его словам, специальные службы составили единый список из 2500 людей, о пропаже которых сообщалось в какой-либо момент. "Это не значит, что 2500 людей пропали, это лишь означает, что в нашем реестре есть 2500 записей, которые мы должны проверить", - пояснил Меррил, подчеркнув, что порядка 1400 человек из этого списка были обнаружены в безопасности.

"Это означает однако, что у нас все еще есть порядка тысячи людей в списке", - продолжил он, говоря и людях, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести. По последней информации, в результате пожаров погибли 115 человек. Полиция и ФБР продолжают устанавливать личности погибших, в том числе с помощью анализов ДНК.

Самые смертоносные пожары в США за последний век

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на город Лахайна, который в результате полностью сгорел. Ущерб от огня оценивается в 6 млрд долларов, заявил губернатор штата Джош Грин. По его словам, разрушены или повреждены более 2 тыс. построек, из которых большая часть - это жилые дома.

Пожар стал самым смертоносным в США более чем за век и самым крупным бедствием в истории Гавайев. Президент Соединенных Штатов Джо Байден накануне посетил пострадавший остров и пообещал поддерживать жителей Мауи "столько, сколько потребуется".

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