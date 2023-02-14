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К повышению уровня моря ведет вызванное глобальным потеплением таяние ледниковФото: Karl Jourdan/OKAPIA/picture alliance
КатастрофыГлобальные темы

ООН: При повышении уровня моря могут исчезнуть целые страны

Александра Иванова
1 ч. назад

По оценке генсека ООН Антониу Гутерриша, повышение мирового океана, вызванное глобальным потеплением, приведет к "смертности библейского масштаба".

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Вызванное глобальным потеплением повышение уровня мирового океана приведет к "массовой смертности библейского масштаба". Такой прогноз высказал во вторник, 14 февраля, на заседании Совбеза ООН генсек организации Антониу Гутерриш, призвав внести изменения в законодательство в сфере предоставления убежища и нормы международного права ради лучшей защиты тех, кто может пострадать от этой катастрофы.

По данным ООН, в низменных прибрежных районах сегодня проживают 900 млн человек на планете и все они находятся в зоне особого риска. "Целые страны могут навсегда исчезнуть", - предупредил Гутерриш. На фоне продолжающегося таяния ледников под угрозой окажутся не только островные государства, но и такие страны, как Бангладеш, Китай, Индия и Нидерланды, пояснил он.

По расчетам экспертов, повышение уровня мирового океана будет сопровождаться происходящими все чаще штурмами и наводнениями. При этом почва и вода окажутся загрязненными из-за соли, многие территории станут непригодными для жизни.

Глобальное потепление и повышение уровня мирового океана

По данным экспертов ООН по климату, в период с 1900 по 2018 год уровень мирового океана поднялся на 15-25 сантиметров. При сценарии, согласно которому в 2100 году температура воздуха на Земле будет на два градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, ожидается, что уровень мирового океана поднимется еще на 43 сантиметра. При повышении температуры на 3-4 градуса Цельсия этот показатель может составить до 84 сантиметров.

В начале января 2023 года в журнале Science было опубликовано исследование, согласно которому к 2100 году при нынешних темпах глобального потепления на Земле  могут исчезнуть 68% ледников.

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