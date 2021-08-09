 Лето 2021: аномальная жара не только в Сибири и Канаде (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.08.2021

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Мир

Лето 2021: аномальная жара не только в Сибири и Канаде (фотогалерея)

С аномальной жарой и ее последствиями летом 2021 года столкнулись во всем мире. Даже в Северной Европе, Канаде и Сибири - рекордно высокая температура. В галерее DW о том, где сейчас особенно жарко.

  • Тушение лесных пожаров в Греции

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Греция: из-за жары горят леса

    Температура воздуха в Греции и Турции достигает летом 2021 года 40-45 градусов. Это стало причиной опустошительных лесных пожаров. На их тушение брошены все силы. Но ветер способствует разрастанию очагов возгорания.

  • Лесные пожары в Канаде

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Канада: аномальная жара и горящий лес

    В середине лета температура воздуха в довольно прохладном регионе на западе Канады, в Литтоне, доходила до 50 градусов Цельсия - рекорд для этих мест. Жара стала причиной лесных пожаров. Здесь полностью сгорела деревня, где проживали 250 человек. Аномально высокая температура является следствием замедления мощных воздушных потоков в верхних слоях атмосферы - джет стримов и держится неделями.

  • Северная Финляндия

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Финляндия: рекордная температура в Северной Европе

    С 1914 года в Лапландии не было так жарко, как этим летом. На севере Финляндии температура воздуха достигла почти 37 градусов Цельсия. В других скандинавских странах температура также на 10-15 градусов выше, чем обычно. По данным метеорологов, экстремальная температура в Северной Европе напрямую связана с жарой в Северной Америке, причиной которой является ослабление джет стрима.

  • Нью-Дели

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Индия: муссоны запоздали

    В Индии в этом году тоже непривычно жарко. Выше 43 градусов поднималась температура в Нью-Дели в начале июля. Это был самый жаркий день за последние девять лет. Из-за аномальной жары начало муссонов в этом году сдвинулось на одну неделю. Жертвами рекордно высокой температуры стали сотни человек. Всего, начина с 2010 года, в Индии от жары умерли 6,5 тысяч человек.

  • Sibirien Batagai Permafrost Abbruch

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Сибирь: Вечная мерзлота тает

    Сибирь в этом году тоже страдает от жары. Уже в мае здесь было жарче, чем во многих частях Европы. Так, севернее Полярного круга температура этим летом превышала 30 градусов Цельсия. Засуха и высокие температуры стали причиной лесных пожаров на севере России и таяния Вечной мерзлоты. Если таяние продолжится, в атмосфере окажется огромное количество метана и CO2.

  • Оклэнд, Новая Зеландия

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Новая Зеландия: слишком теплая зима

    На южном полушарии сейчас зима. Непривычно теплая. В Хэйстингсе температура воздуха составляет 22 градуса Цельсия. Июнь 2021 года стал самым жарким в Новой Зеландии за последние 110 лет. Температура повысилась в среднем на 2 градуса. Слишком теплая зима вредит сельскому хозяйству и горнолыжным курортам, где в этом году нет снега.

  • Мехико

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Мексика: катастрофическая засуха

    51,4 градуса Цельсия - это новый рекорд для солнечного Мехико. Это самая высокая температура, которая когда-либо была здесь летом. Сейчас в Мексике наблюдается сильнейшая засуха за последние 30 лет. Особенно затронуты регионы на западе страны, где частично пересохла река Колорадо. Падает и уровень воды в водохранилищах вблизи Мехико.

  • Гадамес

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Ливия: беспощадный зной в Северной Африке

    На Аравийском полуострове и в Северной Африке в этом году особенно жарко. В Сахаре еще в июне температура превышала 50 градусов. На западе Ливии в конце июня было на 10 градусов жарче, чем обычно. В оазисе Гадамес температура превысила 46 градусов, в Триполи - 43 градуса Цельсия.

    Автор: Катерине Ланкес, Наталья Позднякова


  • Тушение лесных пожаров в Греции

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Греция: из-за жары горят леса

    Температура воздуха в Греции и Турции достигает летом 2021 года 40-45 градусов. Это стало причиной опустошительных лесных пожаров. На их тушение брошены все силы. Но ветер способствует разрастанию очагов возгорания.

  • Лесные пожары в Канаде

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Канада: аномальная жара и горящий лес

    В середине лета температура воздуха в довольно прохладном регионе на западе Канады, в Литтоне, доходила до 50 градусов Цельсия - рекорд для этих мест. Жара стала причиной лесных пожаров. Здесь полностью сгорела деревня, где проживали 250 человек. Аномально высокая температура является следствием замедления мощных воздушных потоков в верхних слоях атмосферы - джет стримов и держится неделями.

  • Северная Финляндия

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Финляндия: рекордная температура в Северной Европе

    С 1914 года в Лапландии не было так жарко, как этим летом. На севере Финляндии температура воздуха достигла почти 37 градусов Цельсия. В других скандинавских странах температура также на 10-15 градусов выше, чем обычно. По данным метеорологов, экстремальная температура в Северной Европе напрямую связана с жарой в Северной Америке, причиной которой является ослабление джет стрима.

  • Нью-Дели

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Индия: муссоны запоздали

    В Индии в этом году тоже непривычно жарко. Выше 43 градусов поднималась температура в Нью-Дели в начале июля. Это был самый жаркий день за последние девять лет. Из-за аномальной жары начало муссонов в этом году сдвинулось на одну неделю. Жертвами рекордно высокой температуры стали сотни человек. Всего, начина с 2010 года, в Индии от жары умерли 6,5 тысяч человек.

  • Sibirien Batagai Permafrost Abbruch

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Сибирь: Вечная мерзлота тает

    Сибирь в этом году тоже страдает от жары. Уже в мае здесь было жарче, чем во многих частях Европы. Так, севернее Полярного круга температура этим летом превышала 30 градусов Цельсия. Засуха и высокие температуры стали причиной лесных пожаров на севере России и таяния Вечной мерзлоты. Если таяние продолжится, в атмосфере окажется огромное количество метана и CO2.

  • Оклэнд, Новая Зеландия

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Новая Зеландия: слишком теплая зима

    На южном полушарии сейчас зима. Непривычно теплая. В Хэйстингсе температура воздуха составляет 22 градуса Цельсия. Июнь 2021 года стал самым жарким в Новой Зеландии за последние 110 лет. Температура повысилась в среднем на 2 градуса. Слишком теплая зима вредит сельскому хозяйству и горнолыжным курортам, где в этом году нет снега.

  • Мехико

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Мексика: катастрофическая засуха

    51,4 градуса Цельсия - это новый рекорд для солнечного Мехико. Это самая высокая температура, которая когда-либо была здесь летом. Сейчас в Мексике наблюдается сильнейшая засуха за последние 30 лет. Особенно затронуты регионы на западе страны, где частично пересохла река Колорадо. Падает и уровень воды в водохранилищах вблизи Мехико.

  • Гадамес

    Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

    Ливия: беспощадный зной в Северной Африке

    На Аравийском полуострове и в Северной Африке в этом году особенно жарко. В Сахаре еще в июне температура превышала 50 градусов. На западе Ливии в конце июня было на 10 градусов жарче, чем обычно. В оазисе Гадамес температура превысила 46 градусов, в Триполи - 43 градуса Цельсия.

    Автор: Катерине Ланкес, Наталья Позднякова


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Небывалые лесные пожары в Турции и на юге Европы

  • Мальчик спасается от жары посреди фонтана.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    Спасение в фонтане

    Нелегко укрыться от жары посреди города! Маленькому мальчику удалось это сделать, забравшись прямо в фонтан в центре Дуйсбурга. Детский организм выделяет меньше пота, чем взрослый, поэтому детям надо лучше защищаться от солнца.

  • 90-летняя Аннели Дейнерт-Хильшер на берегу Бодензее

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    Антициклон в честь пенсионерки

    Зной в Германию принес антициклон Аннели, названный по имени 90-летней пенсионерки из Констанца Аннели Денерт-Хильшер (Annelie Dehnert-Hilscher). Сама женщина легко переносит жару, но для некоторых людей в возрасте она может быть опасна. Поэтому в домах престарелых персонал следит, чтобы пожилые люди выпивали достаточное количество воды - не менее 1,5 литра в день.

  • Бутылки наполняются минеральной водой на фабрике Bad Dürrheimer.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    Дайте две бутылки!

    Разливочный конвейер на фабрике минеральной воды Bad Dürrheimer в федеральной земле Баден-Вюртемберг работает на полную мощность. В среднем каждый немец выпивает 144 литра минеральной воды в год. Но в такую сильную жару продажи удваиваются, уточняет топ-менеджер предприятия Ульрих Лёсль (Ulrich Lössl).

  • Двое мальчишек прыгают в открытый бассейн.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    Всплеск адреналина

    Мальчишки прыгают с вышки в прохладный бассейн в городе Ильменау в Тюрингии. Аж дух захватывает! Согласно прогнозам, на этой неделе жара может приблизиться к температурному рекорду, поставленному 8 августа 2003 года. Тогда гидрометеослужба Meteomedia зарегистрировала 40,3 градуса в местечке Перль-Ненниг в федеральной земле Саар.

  • Собака наполовину скрылась в прохладном ручье.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    Убежище в прохладном ручье

    Такое пекло - даже люди стонут. Но учтите, что для домашних животных палящий зной может быть смертельно опасен. Германское общество защиты животных (Deutscher Tierschutzbund e.V.) рекомендует следить, чтобы ваши питомцы получали достаточное количество питья и имели возможность укрыться от жары в тени.

  • Белая медведица купается в водоеме штутгартского зоопарка.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    С мечтою о морозе

    От жары в Германии больше всего мучаются те животные, что родом из северных областей. Обитательница зоологическо-ботанического сада "Вильгельма" в Штутгарте, белая медведица Коринна любит принимать охлаждающие ванны. Но солнечные лучи сами по себе не вредны полярным медведям, поясняют работники зопарка.

  • Загорающие на берегу Рейна с видом на Кельнский собор.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    В потоке солнечного света

    В Кельне можно загорать на берегу Рейна прямо в черте города, да еще и с прекрасным видом на знаменитый собор. Но даже в приятной тени широкого зонта следует помнить об ультрафиолетовой опасности - не всякая ткань полностью блокирует УФ-излучение. Выбирая в магазине зонт, очки или крем, обращайте внимание на указанный солнцезащитный фактор (SPF).

  • Продавец итальянского мороженого Дарио Бьянчет несет на подносе заказ клиентам.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    Мне в подарок 500 эскимо!

    Клубничное? Ванильное? Шоколадное? В жару любое мороженое по вкусу. Особенно, если его приготовит Дарио Бьянчет (Dario Bianchet) - продавец итальянского мороженого из города Магдебурга. По данным Федерального объединения кондитерской промышленности Германии, каждый житель ФРГ съедает в среднем 110 шариков мороженого ежегодно.

  • Сотрудница оптового рыбного рынка в куртке-пуховике сортирует свежую рыбу.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    Кто носит летом пуховик

    Несмотря на жару снаружи, в холодильной камере оптового рыбного рынка Deutsche See царит стужа. Здесь трудится Сандра Браунер (Sandra Brauner), в чьи обязанности входит сортировка свежей рыбы. Чтобы не простудиться в течение рабочего дня, она носит теплую куртку-пуховик. Но скоро придет время идти домой, и зима вновь поменяется на лето.

  • Школьники бегут из класса, поскольку занятия отменены из-за жары.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    Ура! Жара! Каникулы!

    Когда жара нарастает, школьники в Германии надеются на отмену занятий. Директор одной из средних школ Дрездена с пониманием отнесся к мечтам подопечных. А вот в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия приход высокой температуры совпал с началом летних каникул. Жаркая погода сохранится как минимум до 5 июля, сообщает Германская метеорологическая служба (DWD).

    Автор: Марина Штраус, Янина Семенова


Контекст

Более 200 спасателей из Германии направлены тушить пожары в Греции

Ожидается, что 216 специалистов по борьбе с пожарами, выехавшие 8 августа из Германии, прибудут в Афины 12 августа.  

В Канаде зафиксирован исторический температурный рекорд

Температура в Литтоне (Британская Колумбия) 29 июня достигала 49,5 градуса по Цельсию. Метеорологи связывают небывалую жару с "тепловым куполом" на западе Канады и северо-западе США.  

Эксперт: Справиться с пожарами в Якутии удастся лишь к середине августа

По словам эксперта "Гринпис" в России Куксина, в РФ одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса. "Это - значительно хуже средних многолетних значений", - отметил он.  

Средиземноморские страны страдают от лесных пожаров и рекордной жары

Число погибших в результате лесных пожаров в Турции возросло до пяти. В ближайшие дни в Италии, Турции, Греции и других странах ожидается жара свыше 40 градусов.  

В Гренландии стремительно тает ледяной покров

Из-за необычайно теплого лета ускоренным таянием затронута значительная гренландского ледника, хотя в целом процесс в этом году пока остается в среднестатистических пределах.  

В Греции и Турции продолжается борьба с разрушительными лесными пожарами

В Греции пожарные и спецтехника пытаются защитить от огня древнюю Олимпию и монастырь на острове Эвбея. В Турции растут опасения, что огонь может перекинуться на тысячи тонн угля, складированных на ТЭЦ Кемеркой.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лесные пожары в Якутии: что привело к катастрофе? (30.07.2021)  

Юг Европы в огне: катастрофические пожары в Греции, Италии и Турции. DW Новости (06.08.21)  

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