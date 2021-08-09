Лето 2021: аномальная жара не только в Сибири и Канаде (фотогалерея)

С аномальной жарой и ее последствиями летом 2021 года столкнулись во всем мире. Даже в Северной Европе, Канаде и Сибири - рекордно высокая температура. В галерее DW о том, где сейчас особенно жарко.
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Ожидается, что 216 специалистов по борьбе с пожарами, выехавшие 8 августа из Германии, прибудут в Афины 12 августа.
Температура в Литтоне (Британская Колумбия) 29 июня достигала 49,5 градуса по Цельсию. Метеорологи связывают небывалую жару с "тепловым куполом" на западе Канады и северо-западе США.
По словам эксперта "Гринпис" в России Куксина, в РФ одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса. "Это - значительно хуже средних многолетних значений", - отметил он.
Число погибших в результате лесных пожаров в Турции возросло до пяти. В ближайшие дни в Италии, Турции, Греции и других странах ожидается жара свыше 40 градусов.
Из-за необычайно теплого лета ускоренным таянием затронута значительная гренландского ледника, хотя в целом процесс в этом году пока остается в среднестатистических пределах.