 Эксперт: Справиться с пожарами в Якутии удастся лишь к середине августа | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2021

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Россия

Эксперт: Справиться с пожарами в Якутии удастся лишь к середине августа

По словам эксперта "Гринпис" в России Куксина, в РФ одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса. "Это - значительно хуже средних многолетних значений", - отметил он.

Природные пожары в России

Природные пожары в России

Прогноз, насколько удастся справиться с природными пожарами в Якутии - плохой. Улучшения ситуации в регионе до середины августа не ожидается. Такое мнение во вторник, 20 июля, высказал руководитель противопожарного отдела экологического движения "Гринпис" в России Григорий Куксин.

"Большие территории в Якутии уже охвачены пожарами. Здесь помогут только дожди. Вряд ли до середины августа будет какое-то улучшение", - цитирует его агентство "Интерфакс".

Эксперт: Одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса

Специалист привел данные информационной системы дистанционного мониторинга и сообщил, что в настоящее время в России одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса. "Это очень много... значительно хуже средних многолетних значений", - добавил он.

В числе регионов, где сложилась проблемная обстановка, Куксин назвал Чукотку, Камчатку, Иркутскую область, Красноярский край, а также - Карелию и Ленинградскую область. В последней горят торфяники. По словам эксперта, антропогенный фактор совпал с "аномальной погодой", вызванной изменениями климата.

В свою очередь Авиалесоохрана информировала ранее о порядка 307 пожаров на площади в 836 тыс. гектаров. В тушении задействованы около 6,5 тыс. человек, более 1 тыс. единиц техники.

Глава МЧС РФ прилетел в Карелию

Между тем в МЧС РФ 20 июля сообщили, что глава ведомства Евгений Зиничев прибыл в Карелию, чтобы на месте проконтролировать ход работ по защите населенных пунктов и объектов. Речь идет и о помощи жителям поселка Найстенъярви.

Тем временем в город Мирный (Якутия) прибыли два самолета-амфибии Бе-200ЧС из Красноярска и из Ростова-на-Дону. На территории Сунтарского и Нюрбинского районов было сброшено 153 тонны воды.

Ранее, 18 июля, в Якутии в связи с отсутствием видимости были приостановлены движение судов по реке Лене, а также полеты самолетов. В связи со стихийным бедствием в республике был введен режим чрезвычайной ситуации.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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