Пожары в Якутии: более 60 населенных пунктов - в зоне задымления

В России сохраняются 416 очагов природных пожаров. Наиболее сложной обстановка остается в Якутии. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. При этом в поселке Найстенъярви в Карелии, где ранее началась эвакуация жителей, угрозу распространения огня удалось ликвидировать.

"На территории Якутии действует 216 природных пожаров", - констатировали в министерстве. При этом площадь активного горения превышает 2199 гектаров.

Как уточняет "Интерфакс", в зоне задымленности находятся 60 населенных пунктов, а также столица Республики Саха - Якутск.

Жителям Якутии рекомендовали носить маски

В МЧС России 18 июля сообщили, что для тушения дополнительно направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС. В Мирный должны прибыть воздушные судна из Красноярска и из Ростова-на-Дону. В операциях задействованы более 2200 человек и свыше 270 единиц техники. Специалисты рекомендовали жителям свести к минимуму пребывание на открытом воздухе и использовать защитные маски.

Глава Карелии: в Найстенъярви ситуацию взяли под контроль

Тем временем ситуацию в карельском Найстенъярви удалось взять под контроль. Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что угроза распространения огня в населенном пункте ликвидирована. Обстановка "непростая, но повода для паники нет", написал он, добавив, что сгорел "ряд старых строений на окраине станции в лесном массиве".

Ранее, 18 июля, в Якутии в связи с отсутствием видимости были приостановлены движение судов по реке Лене, а также полеты самолетов. В связи со стихийным бедствием в республике введен режим чрезвычайной ситуации.

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