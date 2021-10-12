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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF) - международная организация помощи детям всего мира, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций.

Предшественник нынешнего Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) - Международный чрезвычайный детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund - UNICEF) - был создан в конце 1946 года по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций как временная организация для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. В 1953 году ООН расширила сферу деятельности и задачи фонда, продлив срок его полномочий на неопределенное время. Организация стала называться Детский фонд ООН, однако сохранил первоначальную аббревиатуру UNICEF. В 1965 году Детский фонд ООН стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Small boy held by his sister in a small IDP camp on outskirts of Kabul city where mostly families from northern Kunduz and Baghlan live on 20 December 2016. Around 580,000 people have been displaced due to conflict related violence in 2016 alone, surprising the Afghan government and international community alike. Internally Displaced Person (IDP). (zu dpa Vertreibung, Hunger, Kälte - Stille Mörder in Afghanistan vom 21.12.2016) Foto: Mohammad Jawad/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Афганистане миллиону детей угрожает смерть от голода 12.10.2021

По оценкам ЮНИСЕФ, до конца года от сильного недоедания могут умереть до миллиона афганских детей. Особенно бедственная ситуация сложилась в сельских районах страны.
Village of Pilis, 40 km from Budapest. September. First day in school. ****Titel: Children of Europe by Chim. Achtung, beschränkte Bildrechte. Die Bilder der BG Children of Europe von Culture Online dürfen nur für diese BG genutzt werden, nicht für andere Inhalte der DW. Die BG Children of Europe darf aber in die anderen Online-Sprachen der DW adaptiert und auf dw.com veröffentlicht werden. Die Bildrechte für die Online-Nutzung sind begrenzt bis 31.12.2021. Die Bilder dürfen nicht auf Social Media genutzt und nicht an Dritte oder Partner weitergegeben werden. Dadurch entstehende Kosten müsste die verursachende Redaktion tragen. Kontakt für Fragen: klaudia.prevezanos@dw.com.****

Дети после войны: легендарные фотографии 19.07.2021

На снимках знаменитого американского фотографа Дэвида Сеймура - дети послевоенной Европы. В 2021 году Детский фонд ООН отмечает 75-летие. Мы решили показать уникальные кадры, снятые Сеймуром для проекта ЮНИСЕФ.
11.3.2021, Malawi, Afrika, Ein Anwohner wird gegen Covid-19 geimpft. Afrika verzeichnet bei der Zahl der nachgewiesenen neuen Corona-Fälle einen spürbaren Rückgang, wie die Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (AU), der Africa CDC, am 11. März mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

В Африке усиливается третья волна пандемии 09.07.2021

В Африке зафиксирован максимум новых заражений коронавирусом. ВОЗ заявляет, что худшее - еще впереди. Полностью привиты только 2 процента жителей континента.
Sasha, 12, had his ankle shattered by a bullet. Sasha (foreground left) walks to school with two friends. Because of the fighting and no heating, the local school only operates three times a week, with classes cut short to 20 minute sessions. At school, there used to be 20 students in his class, but that number has dwindled to ten as families have fled in search of safety. “Before he got hit, Sasha was like a proper child,” says Valentina, Sasha’s guardian. “Now he seems like a grown up. He’s more aware, more cautious. And he can tell from the sounds what type of weapon is working; whether it’s automatic rifle fire or artillery.”

Германия выделит 10 млн евро для семей с детьми и борьбы с пандемией в Донбассе 22.02.2021

Правительство ФРГ предоставит средства проекту ЮНИСЕФ, в рамках которого создаются структуры помощи семьям с детьми на фоне пандемии и перестройки системы социальных услуг.
ARCHIV - 17.10.2019, Benin, Cotonou: Schüler der Toyoyome-Grundschule stellen sich vor dem Mittagessen in eine Schlange, um sich die Hände zu waschen. In vielen Schulen auf der Welt haben die Kinder keine Chance, sich die Hände zur Vorbeugung gegen eine Corona-Infektion zu waschen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Kinderhilfswerk Unicef gibt es in 43 Prozent der Schulen keinen Zugang zu Waschbecken mit Seife und fließend Wasser. (zu dpa WHO und Unicef: In vielen Schulen ist Händewaschen nicht möglich) Foto: Seraphin Zounyekpe/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Пандемия: UNICEF предупредил о "потерянном поколении" детей 19.11.2020

По мнению экспертов Детского фонда ООН, главную угрозу для детей представляет не сам COVID-19, а перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности.
07.08.2020 *** A Russian rescue worker and his dog search for survivors at Beirut port on August 7, 2020, three days after a massive blast there shook the Lebanese capital. - The explosion of a huge pile of ammonium nitrate that had languished for years in a port warehouse served as shocking proof to many Lebanese of the rot at the core of their system, with seething anti-government protests erupting late Thursday near parliament. World leaders have joined the chorus of Lebanese in the country and abroad demanding an international probe into a blast that killed nearly 150 and wounded at least 5,000 people. At least 300,000 were left temporarily homeless, including nearly 80,000 children, the United Nations' child agency has said, warning that many have been separated from their families. (Photo by JOSEPH EID / AFP)

Число жертв взрывов в Бейруте превысило 150 человек 07.08.2020

По данным министерства здравоохранения Ливана, взрывы унесли жизни 154 человек. Примерно тысяча пострадавших нуждались в госпитализации, 120 человек находятся в критическом состоянии.
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Рейтинг благополучия: в каких странах у детей есть будущее 21.02.2020

Международное исследование сравнило условия жизни детей и подростков во всем мире. Лидирует Норвегия. Но и в богатых странах не все совсем благополучно.
ARCHIV - 17.08.2018, Jemen, Sanaa: Kinder, die aus der Küstenstadt al-Hudaida vertrieben wurden, stehen vor einer notdürftig zusammengezimmerten Unterkunft, in der sie mit ihrer Familie leben. (zu dpa:UN: Nur ein Drittel aller Kinder profitiert von Sozialleistungen vom 06.02.2019) Foto: Hani Al-Ansi/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ЮНИСЕФ сообщило о росте насилия в отношении несовершеннолетних 30.12.2019

За 9 лет количество случаев насилия в отношении несовершеннолетних в горячих точках удвоилось, сообщает ЮНИСЕФ. В течение десять лет число подобных случаев превысило 170 000 по всему миру.
Smoke billows from a building following a reported bombardment by pro-Syrian government forces in the town of Maaret al-Numan in Syria's Idlib province, the country's last major opposition bastion, on December 20, 2019. (Photo by Abdulazez Ketaz / AFP) (Photo by ABDULAZEZ KETAZ/AFP via Getty Images)

ООН призывает к прекращению огня в сирийском Идлибе 24.12.2019

Северо-западу Сирии грозит гуманитарная катастрофа, считает генсек ООН Гутерриш. ООН призвала стороны конфликта обеспечить защиту мирных жителей. В декабре в Идлибе погибли десятки детей, заявили в ЮНИСЕФ.
Mother nursing sick child

Корь в России, Украине и Германии: три страны - одна причина 17.07.2019

Власти Германии запретят детям без прививки от кори посещать детсады и школы. Между тем вирус кори быстро распространяется в Украине, ее вспышек опасаются в РФ и ФРГ. Что нужно, чтобы ее победить?
(160721) -- KABUL, July 21, 2016 () -- An Afghan child shows her dirty hands at a brick factory in Kabul, capital of Afghanistan, July 21, 2016. Some 1.3 million school-aged Afghan children are deprived from education while thousands of children have been forced to resort to child labor as a result of conflicts and poverty, according to officials. (Xinhua/Rahmat Alizadah) (sxk) |

Каждый десятый ребенок в мире вынужден работать 12.06.2019

Детский фонд ООН призвал усилить борьбу против детского труда. 73 млн детей вынуждены трудиться в опасных и грабительских условиях, отмечается в заявлении ЮНИСЕФ по случаю Всемирного дня борьбы с детским трудом.
Afghan school children walk home after classes near an open classroom in the outskirts of Jalalabad on January 30, 2013. Afghanistan has had only rare moments of peace over the past 30 years, its education system being undermined by the Soviet invasion of 1979, a civil war in the 1990s and five years of Taliban rule. AFP PHOTO/ Noorullah Shirzada (Photo credit should read Noorullah Shirzada/AFP/Getty Images)

В Афганистане втрое выросло число нападений на школы 28.05.2019

Эксперты ЮНИСЕФ связывают рост количества нападений на школы в 2018 году с проведением выборов в парламент Афганистан. По оценке Детского фонда ООН, 3,7 миллиона детей в стране не посещают школу.
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В Афганистане 600 тысяч детей страдают от голода 24.05.2019

Столь плачевная ситуация с детьми, помимо Афганистана, наблюдается лишь в Йемене и Южном Судане, заявил представитель ЮНИСЕФ. Он призвал срочно собрать 7 млн долларов, чтобы накормить хотя бы 60 процентов нуждающихся.
28.03.2017 Stundentafel im Eingangsbereich der Schule Nr. 2 in der ostukrainischen Kleinstadt Marjinka, aufgenommen am 28.03.2017. Aufgeschichtete Sandsäcke sollen das Innere vor Kugeln und Granatsplittern schützen. Die Frontlinie zu den prorussischen Separatisten befindet sich nur wenige Hundert Meter entfernt. (zu dpa Wo Schüler überleben lernen - Krieg im Donbass geht ins vierte Jahr vom 14.04.2017) Foto: Andreas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Школы на востоке Украины все чаще подвергаются обстрелам 21.05.2019

По данным ЮНИСЕФ, с 2014 года на территории обеих сторон конфликта в Донбассе было разрушено или повреждено более 750 учебных заведений.
A woman holds a malnourished boy in a malnutrition treatment centre at the al-Sabeen hospital in Sanaa, Yemen October 6, 2018. REUTERS/Khaled Abdullah TPX IMAGES OF THE DAY

В Йемене из-за войны каждый десять минут умирает ребенок 11.12.2018

По данным Детского фонда ООН, в Йемене, где с 2014 года идет гражданская война, голодают семь миллионов детей. Жизни 400 тысяч из них находятся под угрозой.
19.03.2018 March 19, 2018 - Douma, Syria - General view of the aftermath of the air strikes on Douma city where at least 13 people were killed..The town of Douma in the outskirt of Damascus is once again being targeted by air strike carried out by the Russian and Syrian Government air forces. The Russian military has been supporting the Assad government to fight against opposition forces since 2015 |

При авиаударе по школе в Восточной Гуте погибли не менее 16 детей 20.03.2018

Свыше 50 человек были ранены при обстрелах Восточной Гуты, отмечают представители сирийской оппозиции. В ООН обеспокоены усилением гуманитарного кризиса в Восточной Гуте и Африне.
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