Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF) - международная организация помощи детям всего мира, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций.

Предшественник нынешнего Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) - Международный чрезвычайный детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund - UNICEF) - был создан в конце 1946 года по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций как временная организация для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. В 1953 году ООН расширила сферу деятельности и задачи фонда, продлив срок его полномочий на неопределенное время. Организация стала называться Детский фонд ООН, однако сохранил первоначальную аббревиатуру UNICEF. В 1965 году Детский фонд ООН стал лауреатом Нобелевской премии мира.