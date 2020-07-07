Где и как спят дети в разных странах (фотогалерея)

Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

Королева красоты Жасмин

Жизнь семилетней Жасмин сильно отличается от жизни ее сверстников: она живет со своей семьей в большом доме в американском штате Кентукки. В ее комнате висят несколько корон и поясов, которые она выиграла на детских конкурсах красоты. Она ежедневно тренируется для сценических шоу. Это очень дорогое хобби: участие в каждом конкурсе обходится ее родителям в несколько тысяч долларов.