Где и как спят дети в разных странах (фотогалерея)

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Фотохудожник Джеймс Моллисон объехал полмира, чтобы запечатлеть детство в самых разных уголках нашей планеты. Теперь его работы можно увидеть на выставке в Германии.
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