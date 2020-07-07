 Где и как спят дети в разных странах (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.12.2021

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Культура и стиль жизни

Где и как спят дети в разных странах (фотогалерея)

Фотохудожник Джеймс Моллисон объехал полмира, чтобы запечатлеть детство в самых разных уголках нашей планеты. Теперь его работы можно увидеть на выставке в Германии.

  • Донг из Китая, на фотографии ему девять лет

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    Некоторые дети спят в грязи…

    Портрет ребенка и его комната, - такой формат Джеймс Моллисон выбрал для своей серии работ. Во время поездки по Китаю он встретил девятилетнего Донга, который живет в провинции Юньнань на юго-востоке страны и делит свою комнату с сестрой, родителями и дедом. Семья - бедная, но у нее есть участок земли для выращивания риса и сахарного тростника. Донг мечтает стать полицейским.

  • Восьмилетний Харрисон из Нью-Джерси

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    …другие купаются в роскоши

    Совсем другие условия жизни у восьмилетнего Харрисона из Нью-Джерси, США. Он - единственный ребенок в семье. Семья живет на вилле. У мальчика есть большой телевизор, отдельная ванная и две большие игровые комнаты. Он посещает частную школу. Правда, дорога до нее занимает два часа, но мать Харрисона любит проводить время с сыном в машине. Харрисон хочет стать ветеринаром.

  • Четырехлетняя Кайя из Токио

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    Детская комната как магазин игрушек

    Кайя показала фотографу свой игрушечный рай. На этой фотографии ей четыре года. Она живет с родителями в маленькой квартире в Токио. В ее комнате много кукол и мягких игрушек. Одежду девочке шьет ее мама - по три платья в месяц. Но Кайя большую часть времени носит школьную форму. Девочка хочет стать художником-карикатуристом и рисовать японское аниме.

  • Индире семь лет, она живет в Катманду

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    У Индиры нет своей кровати

    Дом семилетней Индиры в столице Непала Катманду состоит всего из одной комнаты. Ночью девочка спит со своими братьями и сестрами на матрасе на полу. Индира вместе с несколькими детьми трудится в гранитном карьере. Это может быть очень опасно для здоровья, поскольку многие из них не носят защитных очков. Индира мечтает танцевать.

  • Десятилетний Шерап из Непала

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    В одном помещении 79 детей

    Шерап живет в монастыре в Непале. Десятилетний ребенок делит комнату с другими мальчиками, которые станут монахами. Всего в этом помещении 79 детей. Они спят на двухъярусных кроватях и у них очень мало личных вещей. Шерапа в монастырь отправили его родители. Они верят в то, что семье повезет, если один из сыновей станет монахом.

  • Жасмин семь лет, она живет в американском штате Кентукки

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    Королева красоты Жасмин

    Жизнь семилетней Жасмин сильно отличается от жизни ее сверстников: она живет со своей семьей в большом доме в американском штате Кентукки. В ее комнате висят несколько корон и поясов, которые она выиграла на детских конкурсах красоты. Она ежедневно тренируется для сценических шоу. Это очень дорогое хобби: участие в каждом конкурсе обходится ее родителям в несколько тысяч долларов.

  • Восьмилетняя Акахсет из Бразилии

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    На твердом настиле

    Восьмилетняя Акахсет ведет совсем другой образ жизни. Ее семья принадлежит к индейскому племени, которое живет в джунглях Амазонки в Бразилии. Индейцы Крахо верят, что Земля была создана солнцем и луной. Красные полосы на груди нанесены в соответствии с ритуалом племени. Близлежащая река снабжает их водой. Свои детские сны девочка видит на твердом настиле.

  • Одиннадцатилетняя Тай из Рио-де-Жанейро

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    Детская комната c постерами

    Одиннадцатилетняя Тай живет со своими сестрами и родителями на третьем этаже многоквартирного дома в Рио-де-Жанейро. Отец с матерью - не очень обеспеченные люди, но они могут хорошо содержать свою семью. Стена в комнате Тай увешана постерами с ее кумиром, поп-звездой Фелипе Дилоном. Выставку "Где спят дети" можно увидеть до 6 февраля 2022 года в музее Эдвина Шарфа в городе Ной-Ульме.

    Автор: София Принцен, Виктор Вайц


  • Донг из Китая, на фотографии ему девять лет

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    Некоторые дети спят в грязи…

    Портрет ребенка и его комната, - такой формат Джеймс Моллисон выбрал для своей серии работ. Во время поездки по Китаю он встретил девятилетнего Донга, который живет в провинции Юньнань на юго-востоке страны и делит свою комнату с сестрой, родителями и дедом. Семья - бедная, но у нее есть участок земли для выращивания риса и сахарного тростника. Донг мечтает стать полицейским.

  • Восьмилетний Харрисон из Нью-Джерси

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    …другие купаются в роскоши

    Совсем другие условия жизни у восьмилетнего Харрисона из Нью-Джерси, США. Он - единственный ребенок в семье. Семья живет на вилле. У мальчика есть большой телевизор, отдельная ванная и две большие игровые комнаты. Он посещает частную школу. Правда, дорога до нее занимает два часа, но мать Харрисона любит проводить время с сыном в машине. Харрисон хочет стать ветеринаром.

  • Четырехлетняя Кайя из Токио

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    Детская комната как магазин игрушек

    Кайя показала фотографу свой игрушечный рай. На этой фотографии ей четыре года. Она живет с родителями в маленькой квартире в Токио. В ее комнате много кукол и мягких игрушек. Одежду девочке шьет ее мама - по три платья в месяц. Но Кайя большую часть времени носит школьную форму. Девочка хочет стать художником-карикатуристом и рисовать японское аниме.

  • Индире семь лет, она живет в Катманду

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    У Индиры нет своей кровати

    Дом семилетней Индиры в столице Непала Катманду состоит всего из одной комнаты. Ночью девочка спит со своими братьями и сестрами на матрасе на полу. Индира вместе с несколькими детьми трудится в гранитном карьере. Это может быть очень опасно для здоровья, поскольку многие из них не носят защитных очков. Индира мечтает танцевать.

  • Десятилетний Шерап из Непала

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    В одном помещении 79 детей

    Шерап живет в монастыре в Непале. Десятилетний ребенок делит комнату с другими мальчиками, которые станут монахами. Всего в этом помещении 79 детей. Они спят на двухъярусных кроватях и у них очень мало личных вещей. Шерапа в монастырь отправили его родители. Они верят в то, что семье повезет, если один из сыновей станет монахом.

  • Жасмин семь лет, она живет в американском штате Кентукки

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    Королева красоты Жасмин

    Жизнь семилетней Жасмин сильно отличается от жизни ее сверстников: она живет со своей семьей в большом доме в американском штате Кентукки. В ее комнате висят несколько корон и поясов, которые она выиграла на детских конкурсах красоты. Она ежедневно тренируется для сценических шоу. Это очень дорогое хобби: участие в каждом конкурсе обходится ее родителям в несколько тысяч долларов.

  • Восьмилетняя Акахсет из Бразилии

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    На твердом настиле

    Восьмилетняя Акахсет ведет совсем другой образ жизни. Ее семья принадлежит к индейскому племени, которое живет в джунглях Амазонки в Бразилии. Индейцы Крахо верят, что Земля была создана солнцем и луной. Красные полосы на груди нанесены в соответствии с ритуалом племени. Близлежащая река снабжает их водой. Свои детские сны девочка видит на твердом настиле.

  • Одиннадцатилетняя Тай из Рио-де-Жанейро

    Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

    Детская комната c постерами

    Одиннадцатилетняя Тай живет со своими сестрами и родителями на третьем этаже многоквартирного дома в Рио-де-Жанейро. Отец с матерью - не очень обеспеченные люди, но они могут хорошо содержать свою семью. Стена в комнате Тай увешана постерами с ее кумиром, поп-звездой Фелипе Дилоном. Выставку "Где спят дети" можно увидеть до 6 февраля 2022 года в музее Эдвина Шарфа в городе Ной-Ульме.

    Автор: София Принцен, Виктор Вайц


Смотрите также:

  • Фотограф Дэвид Сеймур

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  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Дом, милый дом...

    В 1932 году Дэвид Сеймур был вынужден покинуть свою родину - Польшу. Вернулся туда он в 1948 году. Как раз тогда он работал над проектом ООН "Children of Europe", фотографируя детей в разрушенной Европе. В Польше фотограф узнал, что многие члены его семьи стали жертвами Холокоста. Эта фотография была сделана в школе в Варшаве. Девочку зовут Терезка. На доске она рисует свой дом...

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    По дороге в школу - мимо гетто

    Дэвид (настоящее имя - Давид Шимин) родился в еврейской семье в Варшаве 20 ноября 1911 года. На этой фотографии его родной город после войны - в 1948 году. Дети идут в школу. Их путь пролегает мимо руин, которые напоминают о гетто. Здесь во время войны были заперты еврейские семьи. Фотограф провел несколько месяцев в Европе, чтобы собрать материал для проекта "Children of Europe".

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    День знаний

    Дэвид Сеймур побывал в пяти странах, фотографируя детей. Этот снимок был сделан в Венгрии. Первый день занятий после летних каникул. Чим, получавший уже тогда гонорар в размере 100 долларов в день, согласился на работу в этом проекте за 2600 долларов. Он работал над ним несколько месяцев.

  • Фотографии Дювида Сеймура; по заказу американского журнала This Week

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Лето в Нормандии

    В 1947 году фотограф побывал во Франции, Германии и Великобритании по заказу американского журнала "This Week". И уже тогда начал фотографировать детей. Этот снимок сделан на севере Нормандии. Дети играют в песке на фоне заржавевшей военной техники, которая напоминает о 6 июня 1944 года. Здесь произошла высадка союзников.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Берлин 1947 года

    Для журнала "This Week" Давид Сеймур отправился и в Германию. Он снимал детей в Берлине и в Рурской области. Для него дети были жертвами войны, о которых многие забыли. Камера фотографа четко фиксировала то бедственное положение, в котором оказались дети и подростки в послевоенные годы. Его серия "We went back", отснятая в 1947 году, вошла позднее в проект "Дети Европы".

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Эссен 1947 года

    Во время своей поездки по Рурской области Чим побывал и в Эссене. В городе быстрими темпами шел демонтаж фабрик и заводов, поставлявших военную технику армии нацистской Германии во время Второй мировой войны. Среди руин он встретил молодую немку, которая везла в коляске младенца. Отец ребенка - британский солдат...

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Надежда на детство

    "Я хочу рассказать о детях - о тех 13 миллионах оставленных в разрушенной Европе, которые делали свои первые шаги и получали свой первый опыт в атмосфере смерти и разрухи", - написал Чим в описании проекта "Children of Europe". Он видел много детей с физическими и душевными ранами, но ему удалось разглядеть надежду в их глазах. Эта девочка оказалась в венском госпитале с туберкулезом.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    В ожидании прививки БЦЖ

    Туберкулез, получивший тогда название "венской болезни", был сильно распространен в начале XX века. Этих школьников фотограф заснял в 1948 году в Вене: они стоят в ожидании вакцинации от туберкулеза.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Беспризорники Неаполя

    Сеймур побывал в Польше, Венгрии, Австрии, Италии. Эта фотография была сделана в Неаполе. Дети-беспризорники старались выжить в тяжелое время и прибегали для этого не только к легальным способам.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Жизнь на улице

    Эта фотография также была сделана на юге Италии: маленькая девочка продает сигареты на улицах города. Чтобы выжить после войны, дети и подростки выходили на улицу: просить милостыню, играть на музыкальных инструментах и предлагать интимные услуги.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Детство после войны

    Рим, 1948 год. Эти дети получили ранения во время войны и в послевоенные годы. Многие из них подорвались на минах или иных боеприпасах. Лишившись ног, рук или зрения, они не потеряли желания вернуться к нормальной жизни.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Маленькие радости

    Греция быля пятой страной, которую Сеймур посетил в рамках проекта "Children of Europe". Он побывал здесь несколько раз. В 1946-1949 годах страна была охвачена Гражданской войной, которая велась между правительственной армией и коммунистами. Девочке на фото - четыре года, и она получила от UNICEF в подарок новую пару обуви.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    В поисках спасения

    А эти ребята ждут, когда им разрешат подняться на судно S.S. Samos, перевозившее беженцев. За время гражданской войны из Греции были эвакуиарованы десятки тысяч детей. Они искали спасения за пределами своей родины.

  • Фотография 2020 года. Фотограф Ангело Цорцинис.

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Бегство от опасности

    Эта фотография - современная. Она была сделана в сентябре 2020 года, когда загорелся лагерь беженцев на острове Лесбос. Бегущих от пожара детей сфотографировал Ангело Цорцинис. Этот снимок был признан лучшим по итогам конкурса "Фотография года", организованным ЮНИСЕФ. В 2021 году Детский фонд ООН отмечает 75-летие.

    Автор: Клаудия Превезанос, Марина Борисова


Контекст

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Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети"

От Китая до Бразилии: фотохудожник Джеймс Моллисон объехал полмира, чтобы запечатлеть детство в самых разных уголках нашей планеты. Теперь его работы можно увидеть на выставке в Германии.  

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