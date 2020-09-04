 Вы еще не видели девочку ростом 3,5 метра? Смотрите! (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.10.2021

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Культура и стиль жизни

Вы еще не видели девочку ростом 3,5 метра? Смотрите! (фото)

По улицам европейских городов ходит 3,5-метровая девочка. Маленькая Амаль ищет свою маму.

  • Маленькая Амаль

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    В поисках мамы

    Маленькая Амаль ("Little Amal") - особенная девочка. Ее рост - 3,5 метра. Это огромная кукла, которая олицетворяет собой судьбу 9-летнего сирийского ребенка. Амаль - главное действуещее лицо театрального проекта "The Walk", рассказывающего о поисках мамы. Он стартовал летом 2021 года на юге Турции, неподалеку от границы с Сирией.

  • Проект The Walk. Амаль в Ватикане

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Амаль в Ватикане

    Проект "The Walk" должен привлечь внимание к проблемам детей-беженцев. Амаль общается и встречается с разными людьми и посещает достопримечательности. На этой фотографии Амаль обнимает бронзовую скульптуру Angels Unawares на площади Святого Петра в Ватикане. Эта статуя была установлена по случаю Всемирного дня мигрантов и беженцев в 2019 году.

  • Папа римский Франциска

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Аудиенция у папы римского

    10 сентября 2021 года состоялась аудиенция детей-беженцев у папы римского Франциска. На этой фотографии глава Римско-каталической церкви благославляет детей. Дети беженцев - одни из самых ранимых, и их будущее зависит от гостеприимства и теплоты чужих людей.

  • Маленькая Амаль в Риме

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Радость и ликование

    Где бы ни появилась эта 3,5-метровая кукла, реакция везде положительная. Случайные прохожие даряет ей цветы и радостно приветствуют. Как на этой фотографии, где Амаль гуляет по улицам Рима. Для того, чтобы Амаль двигалась, куклой должны управлять одновременно четыре человека.

  • Амаль у Европарламента

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Амаль у Европарламента

    Организаторы этого театрального шествия призывают всех детей писать письма ребятам-беженцам. 30 сентября Амаль побывала в Европарламенте, где ее тоже встретили очень тепло.

  • Театрализованное представление в Милане

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Театрализованное представление в Милане

    Маленькая Амаль не просто передвигается из одного города в другой. Чтобы привлечь внимание к проблеме беженцев, на всех этапах этого путешествия проходят театрализованные представления. На фотографии - одно из них. Место действия - Милан.

  • Кельнский собор

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Амаль дошла до Германии!

    В начале октября Амаль добралась и до Германии. Вот она делает остановку на площади перед Кельнским собором. Многие жители города пришли посмотреть на огромную куклу. Теперь Амаль направилась в Бельгию, а завершит она свое путешествие в Великобритании.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Борисова


  • Маленькая Амаль

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    В поисках мамы

    Маленькая Амаль ("Little Amal") - особенная девочка. Ее рост - 3,5 метра. Это огромная кукла, которая олицетворяет собой судьбу 9-летнего сирийского ребенка. Амаль - главное действуещее лицо театрального проекта "The Walk", рассказывающего о поисках мамы. Он стартовал летом 2021 года на юге Турции, неподалеку от границы с Сирией.

  • Проект The Walk. Амаль в Ватикане

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Амаль в Ватикане

    Проект "The Walk" должен привлечь внимание к проблемам детей-беженцев. Амаль общается и встречается с разными людьми и посещает достопримечательности. На этой фотографии Амаль обнимает бронзовую скульптуру Angels Unawares на площади Святого Петра в Ватикане. Эта статуя была установлена по случаю Всемирного дня мигрантов и беженцев в 2019 году.

  • Папа римский Франциска

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Аудиенция у папы римского

    10 сентября 2021 года состоялась аудиенция детей-беженцев у папы римского Франциска. На этой фотографии глава Римско-каталической церкви благославляет детей. Дети беженцев - одни из самых ранимых, и их будущее зависит от гостеприимства и теплоты чужих людей.

  • Маленькая Амаль в Риме

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Радость и ликование

    Где бы ни появилась эта 3,5-метровая кукла, реакция везде положительная. Случайные прохожие даряет ей цветы и радостно приветствуют. Как на этой фотографии, где Амаль гуляет по улицам Рима. Для того, чтобы Амаль двигалась, куклой должны управлять одновременно четыре человека.

  • Амаль у Европарламента

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Амаль у Европарламента

    Организаторы этого театрального шествия призывают всех детей писать письма ребятам-беженцам. 30 сентября Амаль побывала в Европарламенте, где ее тоже встретили очень тепло.

  • Театрализованное представление в Милане

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Театрализованное представление в Милане

    Маленькая Амаль не просто передвигается из одного города в другой. Чтобы привлечь внимание к проблеме беженцев, на всех этапах этого путешествия проходят театрализованные представления. На фотографии - одно из них. Место действия - Милан.

  • Кельнский собор

    3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

    Амаль дошла до Германии!

    В начале октября Амаль добралась и до Германии. Вот она делает остановку на площади перед Кельнским собором. Многие жители города пришли посмотреть на огромную куклу. Теперь Амаль направилась в Бельгию, а завершит она свое путешествие в Великобритании.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Борисова


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3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

По улицам европейских городов ходит 3,5-метровая девочка. Амаль ищет свою маму.  

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