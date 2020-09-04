Вы еще не видели девочку ростом 3,5 метра? Смотрите! (фото)

3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе

Радость и ликование

Где бы ни появилась эта 3,5-метровая кукла, реакция везде положительная. Случайные прохожие даряет ей цветы и радостно приветствуют. Как на этой фотографии, где Амаль гуляет по улицам Рима. Для того, чтобы Амаль двигалась, куклой должны управлять одновременно четыре человека.