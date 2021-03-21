ООН призвала собрать миллиарды в помощь сирийским беженцам

В преддверии двухдневной конференции доноров по Сирии, ООН призвала собрать многомиллиардную сумму для оказания помощи нуждающимся в этой стране. В срочной гуманитарной поддержке нуждаются 24 миллиона сирийских детей, женщин и мужчин, заявил координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок в понедельник, 29 марта, в Нью-Йорке.

По словам Лоукока, помощь необходима и жителям самой Сирии, и сирийским беженцам в регионе, и людям, помогающим им. Он указал, что только в текущем году ООН и ее партнерам необходимо собрать более 10 млрд долларов для финансирования снабжения нуждающихся в Сирии и за ее пределами.

Конференция ЕС и ООН по Сирии

Лоукок выразил надежду на получение гарантий оказания щедрой помощи в ходе виртуальной конференции ЕС и ООН по Сирии, которая пройдет 29-30 марта в Брюсселе. На собранные деньги планируется оплатить поставки продовольствия, воды, медикаментов и других товаров в Сирию.

По данным ООН, в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте скопилось около 5,5 млн сирийских беженцев, которые живут в лагерях и других приютах.

Конфликт в Сирии начался 10 лет тому назад с восстания, жестоко подавленного режимом президента страны Башара Асада. Асад получает поддержку от России и Ирана. В конфликт замешаны также Турция и США.

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