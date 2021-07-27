Рост девочки по имени Амаль - 3,5 метра: невозможно не заметить

Маленькая Амаль собралась в длительное путешествие. Впереди - 8000 километров пути. Ее маршрут пролегает из Сирии в Великобританию. Девочка ищет свою маму, которая ушла из дома в поисках еды и так и не вернулась.

Маленькая Амаль ("Little Amal") - особенная девочка. Амаль - огромная кукла и главное действуещее лицо театрального проекта "The Walk", который стартует в Газиантепе на юге Турции, неподалеку от границы с Сирией. На протяжении двух месяцев это кукла "посетит" восемь европейских государств. Германия - в их числе. Этот проект - попытка британского театрального коллектива "Good Chance" привлечь внимание к проблемам беженцев, о которых во время пандемии коронавируса стали забывать. Как подчеркивает худрук театра Амир Низар Зуаби, как раз сейчас, когда весь мир занят решением других проблем, так важно обратить внимание на кризис с беженцами. И главная задача театра - рассказать не о тяжелых обстоятельствах, а о потенциале, который есть у людей, покинувших свои родные дома.

Для театра это очень важный проект. "Один из наиболее инновационных и непредсказуемых, которые когда-либо были организованы", - подчеркивают организаторы. Среди задействованных актеров есть и люди, когда-то прошедщие путь беженцев.

Восемь стран ждут девочку Амаль

В каждом месте, где Амаль сделает остановку, к акции присоединятся местные художники и деятели культуры. Зрителей ждет яркая программа. В Штутгарте Амаль встретит театр "Dundu". Руководитель этого немецкого коллектива Фабиан Зеевальд (Fabian Seewald) в интервью DW подчеркивает уникальность и смелость проекта. Решиться реализовать его в восьми странах во времена пандемии - совсем не простая задача.

В Германию девочка-кукла приедет, уже посетив Измир, Рим, Марсель, Женеву, Страсбург. В немецких Штутгарте, Кельне и Рекклингхаузене она будет с 1 по 3 октября 2021 года. Потом - Антверпен, Брюссель, Париж и Лондон.

В Штутгарте Амаль ждут похожие на нее куклы-марионетки, правда, еще больших размеров: до пяти метров. В Кельне объединение "ArtAsyl" готовит встечу Амаль с представителями старшего поколения, которые знают о войне не понаслышке. В других городах запланированы уличные шествия.

Куклу для проекта "Little Amal" изготовил известный производитель из Южной Африки Handspring Puppet Company. Основателям этой фирмы ради Амаль пришлось даже прервать свою пенсию и снова выйти на работу. "Тема беженцев - очень важная для нашего времени", - отмечает один из создателей Handspring Puppet Company Адриан Колер (Adrian Kohler).

Управлять куклой должны четыре человека

А во времена пандемии, когда многие театры закрыты, такая акция может помочь снова объединить людей. Для того, чтобы Амаль двигалась, куклой должны управлять одновременно четыре человека. Не обходится здесь, конечно, и без механики.

Магия марионеток

Театральный коллектив "Good Chance" был создан в лагере для беженцев в Кале в 2015 году. Его первая постановка "Джунгли" имела большой успех на театральных площадках в Лондоне. Искусство играет большую роль в решении гуманитарных кризисов, уверены актеры и руководители "Good Chance". С этим соглашается и Фабиан Зеевальд из Штутгарта.

Гигантские куклы вызывают восторг у детей во всем мире

В интервью DW он вспомнил об одной акции, которую его коллектив проводил в 2013 году в Каире. Огромные кулы-марионетки вызвали такой восторг среди детей, что на какой-то момент стерлись все различия и границы между людьми. И самый неожиданный эффект зрители получают как раз тогда, когда им разрешают поучаствовать в передвижении куклы. В этом - вся магия театра марионеток: вместе пробуждать к жизни.

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