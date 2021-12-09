 Пандемия COVID-19 привела к нищете еще 100 млн детей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.12.2021

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Мир

Пандемия COVID-19 привела к нищете еще 100 млн детей

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ не фиксировал подобного кризиса за все 75 лет своего существования. По данным ООН, еще до пандемии около миллиарда детей во всем мире жили в условиях бедности.

Бедность в Африке - ребенок работает в кузнице в Абиджане

Пандемия COVID-19 погрузила в пучину бедности еще 100 млн детей во всем мире, число бедных среди детей менее чем за два года увеличилось на десять процентов, сообщил Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в вечером в среду, 8 декабря. Еще до пандемии около миллиарда детей во всем мире не имели адекватного доступа к образованию, медобслуживанию, жилью, питанию, санитарным объектам и чистой воде. Столь серьезного кризиса ЮНИСЕФ не фиксировал за все 75 лет своего существования. 

"В то время как растет число детей, которые голодают, не ходят в школу, подвергаются насилию, живут в бедности или принуждаются к браку, уменьшается число детей, имеющих доступ к медицинскому обслуживанию, вакцинам, адекватному питанию и важным услугам", - констатировала директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. По ее мнению, потребуется в лучшем случае от семи до восьми лет, чтобы устранить возникшие дефициты во многих сферах.

По данным ЮНИСЕФ, из-за вызванных пандемией локдаунов 1,6 млрд детей временно не ходили в школу. В минувшем году выпало 80 процентов очного обучения. Почти 160 млн несовершеннолетних были вынуждены работать - на 8,4 млн больше, чем четыре года назад. ООН опасается, что до конца 2022 года еще 9 млн детей будут вынуждены трудиться, чтобы помогать обеспечивать свои семьи, а к 2030 году еще 10 млн девочек будут вынуждены преждевременно выйти замуж из-за бедности.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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