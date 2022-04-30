Для детей Украины: немецкий рок-певец продает свои плакаты на аукционе

"Для чего ведутся войны" ("Wozu sind Kriege da") - эту известную песню Удо Линденберг (Udo Lindenberg) впервые исполнил в 1981 году. Сегодня немецкий рок-музыкант и убежденный пацифист выступает против войны в Украине. Он хочет поддержать детей в этой стране с помощью аукциона: средства от продажи созданных им восьми плакатов с антивоенными мотивами будут направлены в фонд ЮНИСЕФ для оказания экстренной помощи детям в Украине.

Антивоенные плакаты с автографом музыканта

Онлайн-аукцион организован северогерманским курортом Тиммендорфер -Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн, где выставлены антивоенные плакаты Линденберга. Акцию организовала галерея Lindenberg-Walentowski в сотрудничестве с местным управлением туризма.

Удо Линденберг

"Удо Линденберг подпишет каждый из своих плакатов собственноручно, что автоматически повысит их стоимость", - заявила директор галереи Штефани Гёзеке (Stephanie Göseke) немецкому агентству dpa. Интерес к антивоенным плакатам рок-музыканта высок не только в Германии, но и за ее пределами. Аукцион стартовал 22 апреля и продлится до 16 мая. А пока заявку на покупку может подать любой желающий. Минимальная ставка - 1000 евро за каждый антивоенный плакат.

Удо Линденберг уже 20 лет поддерживает Детский фонд ЮНИСЕФ. Творчество музыканта всегда имело политическую окраску. Многие песни 75-летнего исполнителя являются выражением его пацифистского мировоззрения, например, "Для чего ведутся войны". В ней есть такие слова: "Повсюду эти войны. В них никто не может победить. Представь себе, что наступил мир". Этот текст украшает один из антивоенных плакатов, выставленных на аукционе.

Обращение рок-музыканта к фанатам в Instagram

Линденберг высказывает свое отношение к войне в Украине и в своем аккаунте в Instagram:

"Более 40 лет назад я впервые спел песню "Для чего ведутся войны", холодная война, лес ядерных ракет, 300 тыс. человек на мирной демонстрации в Бонне, полмиллиона демонстрантов в Берлине, самая большая волна протестов против этой идиотской войны сумасшедшего камикадзе-пилота Путина. Это впечатляет. Не дай себе впасть в бессилие, беспомощность и страх, не дай себя утянуть вниз, а защити все наши с трудом завоеванные ценности свободы и мира, благоразумно распорядись этими достижениями и держись во всю мощь - против диктаторов, презирающих человечность, каким является этот шизо-Путин. Да, путь сейчас очень труден, но мы не позволим в свободной Европе нас шантажировать. Нам надо верить в то, что это скоро закончится, давайте поддержим всех людей, оказавшихся в нужде, которым срочно нужна наша помощь. Для нас любовь и мир - единственная настоящая ценность!"

Рок-музыкант Удо Линденберг в своих песнях осуждает разрушение окружающей среды, социальную и экономическую несправедливость. С начала 1990-х годов Линденберг известен как художник. Его работы были показаны на многочисленных выставках.

Смотрите также: