Для детей Украины: немецкий рок-певец продает свои плакаты на аукционе

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Рок-музыкант Удо Линденберг известен в Германии и как художник. Сейчас его антивоенные плакаты выставлены на онлайн-аукционе. Собранные средства пойдут на экстренную помощь детям в Украине.
"Для чего ведутся войны" ("Wozu sind Kriege da") - эту известную песню Удо Линденберг (Udo Lindenberg) впервые исполнил в 1981 году. Сегодня немецкий рок-музыкант и убежденный пацифист выступает против войны в Украине. Он хочет поддержать детей в этой стране с помощью аукциона: средства от продажи созданных им восьми плакатов с антивоенными мотивами будут направлены в фонд ЮНИСЕФ для оказания экстренной помощи детям в Украине.
Онлайн-аукцион организован северогерманским курортом Тиммендорфер -Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн, где выставлены антивоенные плакаты Линденберга. Акцию организовала галерея Lindenberg-Walentowski в сотрудничестве с местным управлением туризма.
"Удо Линденберг подпишет каждый из своих плакатов собственноручно, что автоматически повысит их стоимость", - заявила директор галереи Штефани Гёзеке (Stephanie Göseke) немецкому агентству dpa. Интерес к антивоенным плакатам рок-музыканта высок не только в Германии, но и за ее пределами. Аукцион стартовал 22 апреля и продлится до 16 мая. А пока заявку на покупку может подать любой желающий. Минимальная ставка - 1000 евро за каждый антивоенный плакат.
Удо Линденберг уже 20 лет поддерживает Детский фонд ЮНИСЕФ. Творчество музыканта всегда имело политическую окраску. Многие песни 75-летнего исполнителя являются выражением его пацифистского мировоззрения, например, "Для чего ведутся войны". В ней есть такие слова: "Повсюду эти войны. В них никто не может победить. Представь себе, что наступил мир". Этот текст украшает один из антивоенных плакатов, выставленных на аукционе.
Линденберг высказывает свое отношение к войне в Украине и в своем аккаунте в Instagram:
"Более 40 лет назад я впервые спел песню "Для чего ведутся войны", холодная война, лес ядерных ракет, 300 тыс. человек на мирной демонстрации в Бонне, полмиллиона демонстрантов в Берлине, самая большая волна протестов против этой идиотской войны сумасшедшего камикадзе-пилота Путина. Это впечатляет. Не дай себе впасть в бессилие, беспомощность и страх, не дай себя утянуть вниз, а защити все наши с трудом завоеванные ценности свободы и мира, благоразумно распорядись этими достижениями и держись во всю мощь - против диктаторов, презирающих человечность, каким является этот шизо-Путин. Да, путь сейчас очень труден, но мы не позволим в свободной Европе нас шантажировать. Нам надо верить в то, что это скоро закончится, давайте поддержим всех людей, оказавшихся в нужде, которым срочно нужна наша помощь. Для нас любовь и мир - единственная настоящая ценность!"
Рок-музыкант Удо Линденберг в своих песнях осуждает разрушение окружающей среды, социальную и экономическую несправедливость. С начала 1990-х годов Линденберг известен как художник. Его работы были показаны на многочисленных выставках.
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Известный немецкий рок-исполнитель Удо Линденберг получил премию имени Якоба Гримма - старшего из двух братьев-сказочников - за вклад в развитие немецкой культуры. Свои песни музыкант исполняет только на немецком языке.