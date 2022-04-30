 Для детей Украины: немецкий рок-певец продает свои плакаты на аукционе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Для детей Украины: немецкий рок-певец продает свои плакаты на аукционе

Рок-музыкант Удо Линденберг известен в Германии и как художник. Сейчас его антивоенные плакаты выставлены на онлайн-аукционе. Собранные средства пойдут на экстренную помощь детям ​​в Украине.

Один из плакатов Линденберга

"Для чего ведутся войны" ("Wozu sind Kriege da") - эту известную песню Удо Линденберг (Udo Lindenberg) впервые исполнил в 1981 году. Сегодня немецкий рок-музыкант и убежденный пацифист выступает против войны в Украине. Он хочет поддержать детей в этой стране с помощью аукциона: средства от продажи созданных им восьми плакатов с антивоенными мотивами будут направлены в фонд ЮНИСЕФ для оказания экстренной помощи детям в Украине.

Антивоенные плакаты с автографом музыканта

Онлайн-аукцион организован северогерманским курортом Тиммендорфер -Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн, где выставлены антивоенные плакаты Линденберга. Акцию организовала галерея Lindenberg-Walentowski в сотрудничестве с местным управлением туризма. 

Удо Линденберг

Удо Линденберг

"Удо Линденберг подпишет каждый из своих плакатов собственноручно, что автоматически повысит их стоимость", - заявила директор галереи Штефани Гёзеке (Stephanie Göseke) немецкому агентству dpa. Интерес к антивоенным плакатам рок-музыканта высок не только в Германии, но и за ее пределами. Аукцион стартовал 22 апреля и продлится до 16 мая. А пока заявку на покупку может подать любой желающий. Минимальная ставка - 1000 евро за каждый антивоенный плакат. 

Удо Линденберг уже 20 лет поддерживает Детский фонд ЮНИСЕФ. Творчество музыканта всегда имело политическую окраску. Многие песни 75-летнего исполнителя являются выражением его пацифистского мировоззрения, например, "Для чего ведутся войны". В ней есть такие слова: "Повсюду эти войны. В них никто не может победить. Представь себе, что наступил мир". Этот текст украшает один из антивоенных плакатов, выставленных на аукционе.

Обращение рок-музыканта к фанатам в Instagram

Линденберг высказывает свое отношение к войне в Украине и в своем аккаунте в Instagram:

"Более 40 лет назад я впервые спел песню "Для чего ведутся войны", холодная война, лес ядерных ракет, 300 тыс. человек на мирной демонстрации в Бонне, полмиллиона демонстрантов в Берлине, самая большая волна протестов против этой идиотской войны сумасшедшего камикадзе-пилота Путина. Это впечатляет. Не дай себе впасть в бессилие, беспомощность и страх, не дай себя утянуть вниз, а защити все наши с трудом завоеванные ценности свободы и мира, благоразумно распорядись этими достижениями и держись во всю мощь - против диктаторов, презирающих человечность, каким является этот шизо-Путин. Да, путь сейчас очень труден, но мы не позволим в свободной Европе нас шантажировать. Нам надо верить в то, что это скоро закончится, давайте поддержим всех людей, оказавшихся в нужде, которым срочно нужна наша помощь. Для нас любовь и мир - единственная настоящая ценность!"

Рок-музыкант Удо Линденберг в своих песнях осуждает разрушение окружающей среды, социальную и экономическую несправедливость. С начала 1990-х годов Линденберг известен как художник. Его работы были показаны на многочисленных выставках.

Смотрите также:

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Нужно уезжать!

    24 февраля я проснулся ночью и услышал в новостях заявление президента России о "спецоперации в Украине". Через пять минут за моим окном в Днепре, вдали, что-то взорвалось. Чуть позже - еще раз. Так началась война. Утром я только сказал моим четверым детям, что в школу и садик никто не идет. Нужно уезжать!

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Мы закрываем магазин, камеры отдаем на жгуты

    Мой магазин велосипедов я решил закрыть сразу - кому сейчас нужны велосипеды? Все велокамеры из магазина мы отдали на жгуты в тероборону Днепра. Через магазин был вход в подвал пятиэтажки. Ключи я отдал жильцам, чтобы они знали, что могут в любое время там укрыться: в комендантский час я бы не смог приезжать к ним открывать подвал.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Долго не могли отважиться, на дорогах - пробки

    Мы долго не могли отважиться, но в холодное снежное утро 4 марта приняли решение - надо выезжать. Жизнь детей и их безопасность - самое важное. Всю остальную жизнь, все-все, мы бросили в один миг. На выезде из Днепра сразу же попали в пробку - три полосы беженцев. На большинстве машин таблички "дети".

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Для пятилетних приключение, старшие понимают больше

    Первые 12 часов пути - сплошная пробка, проехали лишь 250 километров. Тяжела не столько дорога, сколько сходящие с ума в машине дети. Младшим-пятилеткам мы сказали, что едем в длинное путешествие-приключение. Старшие - 8 и 12 лет - поддерживали эту иллюзию, но я видел, что они понимают намного больше.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На заправках очереди за бензином и кофе

    Странное ощущение - будто мы все летом едем на море, на заправках очереди за бензином и за кофе. Только сейчас все женщины и дети грустные, у пап-водителей - злость и зарождающаяся агрессия. И очень-очень холодно.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Бензин в канистре носили руками к машине

    В машину на заправке, где есть бензин, разрешают залить не больше 20 литров, за которыми надо выстоять до пяти часов. Мы почти на нуле под Уманью - через знакомых нашли местного парня, который сказал, что поможет с бензином и вывезет нас полями через села снова на трассу, но уже намного дальше. Рискнуть?Жутко и страшно, но мы поехали за ним. Парень нас спас.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Это не квест. А если сломается машина или закончится еда?

    Со старшим сыном мы нанесли в машину пешком канистрами бензин. Едем дальше. И я только сейчас начинаю осознавать, что все это не квест. На улице минус и кружит снег. А если сломается машина? А если закончится еда? А если больше не будет парня с бензином? А что вообще впереди после границы с Польшей?

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На дорогах - коллапс, множество блокпостов

    На дорогах настоящий коллапс. Множество блокпостов. Блатные номера игнорируют очередь и летят по встречке. Страшные лобовые аварии. На дорогах много военной техники. Если хоть одна машина в нашей очереди сейчас пострадает - начнется паника. Беженцев на дороге, что я вижу, тысячи. Продовольственные магазины по пути - пустые.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Ночлег в школе в неизвестном селе

    По дороге нам предлагают ночлег и еду! Сперва останавливаемся в школе в неизвестном для нас селе, потом где-то под Винницей в реабилитационном центре, у друзей наших друзей в маленьком городке на стыке Тернопольской и Хмельницкой областей и в очереди на границе с Польшей. Никто и нигде не берет с нас денег. Мои дети теперь едят всё! 10 марта - мы, наконец, в Польше.

    Автор: Анатолий Колесников


Контекст

66-й день войны России против Украины: главные события

Париж пообещал увеличить объем военной и гуманитарной помощи Киеву. Министр финансов Германии подтвердил, что ФРГ не будет платить за газ из РФ в рублях.  

Почему солдаты на войне насилуют и убивают: психологи о преступлениях

Изнасилования, пытки, убийства мирных жителей - то, что каждый день происходит во время войны в Украине. Почему военные совершают преступления и как это объясняют психологи?  

Как в Германии лечат раненых и пострадавших на войне украинцев

Мины, снаряды, бомбы - каждый день множит число пострадавших в войне в Украине. ФРГ принимает тяжелораненых. С какими травмами приходится сталкиваться и как удается помочь пациентам, медики рассказали DW.  

Удо Линденберг получил премию имени Якоба Гримма

Известный немецкий рок-исполнитель Удо Линденберг получил премию имени Якоба Гримма - старшего из двух братьев-сказочников - за вклад в развитие немецкой культуры. Свои песни музыкант исполняет только на немецком языке.  

Удо Линденберг награжден литературной премией

Один современник назвал Удо Линденберга лучшим лириком послевоенной Германии. Сам музыкант является фанатом Германа Гессе и спонсирует "озвучивание" стихов великого немецкого поэта. А еще он пел вместе с Пугачевой.  

Известные музыканты - успешные художники

Некоторым музыкантам недостаточно посвящать себя только пению или игре на инструменте...  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая жизнь: как в Украине рожают детей в условиях войны (14.03.2022)  

Военные преступления в Буче - корреспондент DW с места событий (04.04.2022)  

"Ад на земле" - шокирующие кадры из разрушенного в результате агрессии Путина украинского Мариуполя (18.03.2022)  