66-й день войны России против Украины: главные события

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Париж пообещал увеличить объем военной и гуманитарной помощи Киеву. Министр финансов Германии подтвердил, что ФРГ не будет платить за газ из РФ в рублях.
На 66-й день войны против Украины - в субботу, 30 апреля, - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Армия и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Париж пообещал увеличить объем военной и гуманитарной помощи Киеву. Зеленский в ответ поблагодарил Францию за "крупномасштабные военные поставки, которые способствуют украинскому сопротивлению", сообщил Елисейский дворец.
Украинский лидер указал, что обсудил с Макроном "взаимодействие на пути Украины к членству в ЕС". Глава украинского государства отметил роль Парижа в поставках гумпомощи, лечении украинских военнослужащих и работе миссии по расследованию военных преступлений.
Нанесен удар по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в международном аэропорту Одессы на юго-западе Украины. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко написал в Telegram, что есть разрушения, пострадавших нет.
Харьковская область подвергается многочисленным обстрелам с российской стороны. Однако, по утверждению президента Украины Владимира Зеленского, у украинских сил есть "тактические успехи" в регионе.
У завода "Азовсталь" в Мариуполе украинская и российская стороны соблюдали режим тишины с 11.00 по местному времени (совпадает с московским), заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар. По его словам, с территории предприятия удалось вывезти 20 мирных жителей - женщин и детей, они должны выехать в Запорожье. Ряд российских СМИ до этого сообщил, что с территории "Азовстали" вышли 25 человек.
В Бучанском районе после отхода российских войск обнаружили захоронение с телами троих мужчин, сообщила полиция Киевской области. "Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое", - указали в полиции. По ее данным, у мужчин - следы огнестрельных ран, руки связаны.
Минобороны Великобритании сообщило, что ВС РФ концентрируются на меньших территориях, сокращают линии снабжения, упрощают систему контроля. Россия была вынуждена объединить и передислоцировать "истощенные и разрозненные подразделения" после неудачного наступления на северо-востоке Украины, заявляют британские военные. "Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую мощь, несмотря на локальные улучшения", - говорилось в сообщении оборонного ведомства.
Федеральная служба безопасности России запретила маломерным судам заходить в район Азовского моря из-за проведения "антитеррористической операции", сообщили в администрации Ейского района Краснодарского края. Запрет действует с 30 апреля и - кроме судов - распространяется на "надувные плавательные средства и доски для виндсерфинга, сапсерфинга и их аналоги".
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила об обмене пленными с Россией. "Возвращаем домой 14 наших граждан: 7 военных и 7 мирных жителей. Для меня этот обмен особенный: одна из военных - на пятом месяце беременности", - отметила Верещук.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) подтвердил, что ФРГ не будет платить за российский газ в рублях. Соответствующую надпись он сделал в Twitter. "Обращаясь к (президенту РФ Владимиру. - Ред.) Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - подчеркнул политик.
В интервью изданиям группы Funke Линднер уточнил, что Германия не перейдет на оплату в рублях даже при "экстренном" развитии ситуации. Глава Минфина добавил, что правительство Германии рассмотрит вопрос о лишении экс-канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) госфинансирования из-за его тесных связей с Путиным.
Папа римский Франциск с начала войны трижды обращался к российскому лидеру Владимиру Путину по дипломатическим каналам и через представителей Русской православной церкви с просьбой создать гуманитарный коридор в Мариуполе, сообщила итальянская газета Il Messaggero. Сначала понтифик предложил вывезти мирных жителей на территории, подконтрольные Киеву, отправив для этого в город своего представителя из Польши или Украины. Позднее Франциск просил вывезти гражданское население с завода "Азовсталь" на корабле под флагом Ватикана. Предложения не удалось реализовать, написала газета.
В Германии зарегистрированы 392 600 беженцев из Украины, сообщило министерство внутренних дел. Речь идет, прежде всего, о женщинах, детях и пожилых людях. Днем ранее управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что общее число жителей Украины, покинувших территорию страны из-за войны, достигло 5 429 739. В Международной организации по миграции указали, что еще более 7,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.
Американская актриса Анджелина Джоли приехала во Львов, где посетила железнодорожный вокзал и местный интернат, а также встретилась с детьми, пострадавшими в результате военных действий. С 2001 года Анджелина Джоли - посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Официально о планах посетить Украину она не сообщала.
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