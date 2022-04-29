66-й день войны России против Украины: главные события

На 66-й день войны против Украины - в субботу, 30 апреля, - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Армия и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Президенты Франции и Украины провели телефонный разговор

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Париж пообещал увеличить объем военной и гуманитарной помощи Киеву. Зеленский в ответ поблагодарил Францию за "крупномасштабные военные поставки, которые способствуют украинскому сопротивлению", сообщил Елисейский дворец.

Украинский лидер указал, что обсудил с Макроном "взаимодействие на пути Украины к членству в ЕС". Глава украинского государства отметил роль Парижа в поставках гумпомощи, лечении украинских военнослужащих и работе миссии по расследованию военных преступлений.

Продвижение российских войск в Украине

Нанесен удар по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в международном аэропорту Одессы на юго-западе Украины. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко написал в Telegram, что есть разрушения, пострадавших нет.

Харьковская область подвергается многочисленным обстрелам с российской стороны. Однако, по утверждению президента Украины Владимира Зеленского, у украинских сил есть "тактические успехи" в регионе.

У завода "Азовсталь" в Мариуполе украинская и российская стороны соблюдали режим тишины с 11.00 по местному времени (совпадает с московским), заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар. По его словам, с территории предприятия удалось вывезти 20 мирных жителей - женщин и детей, они должны выехать в Запорожье. Ряд российских СМИ до этого сообщил, что с территории "Азовстали" вышли 25 человек.

В Бучанском районе после отхода российских войск обнаружили захоронение с телами троих мужчин, сообщила полиция Киевской области. "Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое", - указали в полиции. По ее данным, у мужчин - следы огнестрельных ран, руки связаны.

Минобороны Великобритании сообщило, что ВС РФ концентрируются на меньших территориях, сокращают линии снабжения, упрощают систему контроля. Россия была вынуждена объединить и передислоцировать "истощенные и разрозненные подразделения" после неудачного наступления на северо-востоке Украины, заявляют британские военные. "Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую мощь, несмотря на локальные улучшения", - говорилось в сообщении оборонного ведомства.

Федеральная служба безопасности России запретила маломерным судам заходить в район Азовского моря из-за проведения "антитеррористической операции", сообщили в администрации Ейского района Краснодарского края. Запрет действует с 30 апреля и - кроме судов - распространяется на "надувные плавательные средства и доски для виндсерфинга, сапсерфинга и их аналоги".

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила об обмене пленными с Россией. "Возвращаем домой 14 наших граждан: 7 военных и 7 мирных жителей. Для меня этот обмен особенный: одна из военных - на пятом месяце беременности", - отметила Верещук.

Глава Минфина: ФРГ не будет платить за газ из РФ в рублях

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) подтвердил, что ФРГ не будет платить за российский газ в рублях. Соответствующую надпись он сделал в Twitter. "Обращаясь к (президенту РФ Владимиру. - Ред.) Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - подчеркнул политик.

В интервью изданиям группы Funke Линднер уточнил, что Германия не перейдет на оплату в рублях даже при "экстренном" развитии ситуации. Глава Минфина добавил, что правительство Германии рассмотрит вопрос о лишении экс-канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) госфинансирования из-за его тесных связей с Путиным.

СМИ: Папа римский трижды просил Путина создать гумкоридор в Мариуполе

Папа римский Франциск с начала войны трижды обращался к российскому лидеру Владимиру Путину по дипломатическим каналам и через представителей Русской православной церкви с просьбой создать гуманитарный коридор в Мариуполе, сообщила итальянская газета Il Messaggero. Сначала понтифик предложил вывезти мирных жителей на территории, подконтрольные Киеву, отправив для этого в город своего представителя из Польши или Украины. Позднее Франциск просил вывезти гражданское население с завода "Азовсталь" на корабле под флагом Ватикана. Предложения не удалось реализовать, написала газета.

Более 390 тысяч беженцев из Украины в ФРГ

В Германии зарегистрированы 392 600 беженцев из Украины, сообщило министерство внутренних дел. Речь идет, прежде всего, о женщинах, детях и пожилых людях. Днем ранее управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что общее число жителей Украины, покинувших территорию страны из-за войны, достигло 5 429 739. В Международной организации по миграции указали, что еще более 7,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.

Анджелина Джоли во Львове

Американская актриса Анджелина Джоли приехала во Львов, где посетила железнодорожный вокзал и местный интернат, а также встретилась с детьми, пострадавшими в результате военных действий. С 2001 года Анджелина Джоли - посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Официально о планах посетить Украину она не сообщала.

Смотрите также:

Война в Украине - 29.04.2022 Мальчишка катит велосипед в селе Семеновка Донецкой области - одной из трех украинских областей, в которых российские войска пытаются вести наступление. В фотохронике войны в Украине от 29 апреля - Киев после обстрела, разрушенный храм XIX века, сгоревший музей в Мариуполе, выставка в Конгрессе США и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 29.04.2022 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. До переговоров он также посетил разрушенные города Бородянка, Буча и Ирпень. После окончания совместной пресс-конференции Киев был подвергнут обстрелу российскими ракетами. Одна из них упала недалеко от гостиницы, в которой остановился Гутерриш.

Война в Украине - 29.04.2022 В результате атаки 28 апреля две ракеты попали в жилой дом, после чего начался пожар. Украинские СМИ со ссылкой на спасателей сообщают о десяти пострадавших. До этого в последнее время Киев подвергался обстрелу 15 апреля - после потопления российского крейсера "Москва".

Война в Украине - 29.04.2022 Спасательные работы в Киеве вечером, 28 апреля. Утром на следующий день стало известно о гибели продюсера украинского бюро "Радио Свобода" Веры Гирич. Тело журналистки, жившей в этом доме, было обнаружено под завалами.

Война в Украине - 29.04.2022 Жители Киева в подвале во время воздушной тревоги. Генеральный секретарь ООН в интервью BBC сказал, что был шокирован, когда узнал, что две ракеты разорвались в городе, в котором он находился. "Это драматическая война. И нам абсолютно необходимо закончить эту войну. Нам абсолютно необходимо иметь решение для этой войны, но мы знаем, что это не случится завтра", - сказал Антонио Гутерриш.

Война в Украине - 29.04.2022 Любовь, 85-летняя жительница деревни Вязовка в Житомирской области, около старого деревянного храма, получившего повреждения в результате российского обстрела.

Война в Украине - 29.04.2022 Еще один снимок из Вязовки. Украинские военные внутри пострадавшей деревянной церкви - памятника архитектуры XIX века.

Война в Украине - 29.04.2022 Внутри сгоревшего Мариупольского краеведческого музея, основанного в 1920 году. До войны в фондах музея находилось более 53 тысяч предметов - в том числе, из коллекции конца XIX века.

Война в Украине - 29.04.2022 Завод "Азовсталь" в Мариуполе на спутниковом снимке 27 апреля. Российские войска продолжают обстрелы и бомбардировки этой территории, которую обороняют украинские военные, находящиеся здесь в окружении уже много недель. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

Война в Украине - 29.04.2022 Спокойный момент на линии фронта. Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой области. По данным военной администрации, после начала полномасштабной войны в этом регионе погибли уже 278 гражданских - без учета жертв среди мирных жителей в Мариуполе и Волновахе.

Война в Украине - 29.04.2022 Украинские спасатели и местные жители убирают обломки после падения частей российской ракеты, сбитой украинской ПВО, на один из районов города Запорожье.

Война в Украине - 29.04.2022 Шкаф с одеждой в разрушенном доме. По данным местных властей, в результате ракетного удара по Запорожью 28 апреля пострадали три человека.

Война в Украине - 29.04.2022 Сестры Кира и Вика собирают одуванчики и плетут венки в городе Лиман Донецкой области, 28 апреля. Несколько дней назад, 25 апреля, в результате российского обстрела здесь погибли двое детей - 13-летний мальчик и 9-летняя девочка. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Война в Украине - 29.04.2022 Специальный самолет ВВС Германии продолжает вывозить из Польши в Германию раненых украинцев для лечения в немецких больницах. 28 апреля летающий госпиталь доставил пациентов в Саксонию - в аэропорт "Лейпциг-Халле".

Война в Украине - 29.04.2022 Сотрудники бундестага забирают урны для голосования из зала заседаний немецкого парламента в Берлине. 28 апреля бундестаг подавляющим большинством поддержал поставки тяжелых вооружений Украине. Постановление принято голосами 586 депутатов, против проголосовали 100 парламентариев, семеро воздержались.

Война в Украине - 29.04.2022 В здании Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 28 апреля открыла выставку фотографий, сделанных во время войны в Украине. Автор: Николай Пермяков

