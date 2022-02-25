Пеле и игроки НБА выразили солидарность с Украиной

Легендарный бразильский футболист Пеле выразил глубочайшие соболезнования Украине в связи с развязанной Россией войной. "Я шлю свою солидарность народу Украины, - написал 81-летний спортсмен в Twitter вечером в четверг, 24 февраля. - Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь".

"Проходят годы, но мало что изменилось со времен моего детства. Трагедии, которые мы уже пережили, должны были научить нас строить более мирный мир", - отметил трехкратный чемпион мира, который находится в больнице.

Баскетболисты НБА выступили в поддержку украинцев

Солидарность с Украиной выразили также игроки американских баскетбольных клубов "Сакраменто Кингз" и "Денвер Наггетс" - перед началом игры в НБА они провели минуту молчания, сцепившись друг с другом руками. При этом на электронном табло на стадионе высвечивалась надпись "Нет войне" на украинском и английском языках.

В составе "Кингз" выступает украинец Алексей Лень. Перед встречей он вместе с другим украинским игроком НБА Святославом Михайлюком из "Торонто Рэпторс", выступил с заявлением по поводу событий на родине. "Большая трагедия произошла с нашей любимой родиной Украиной. Мы категорически осуждаем войну. Украина - мирная и независимая страна, в ней живут люди, которые хотят сами вершить свою судьбу, - написали они. - Мы молимся за наши семьи, за друзей и близких, за всех, кто находится на территории Украины. Мы надеемся на скорейшее прекращение этой ужасной войны. Дорогие земляки, держитесь! Наша сила в единстве! Мы с вами!"

В поддержку украинцев выступил и профсоюз игроков Североамериканской профессиональной баскетбольной лиги NBPA. "В это трудное время наши мысли и молитвы со всеми людьми, пострадавшими от недавних событий в Украине, - особенно с нашими украинскими игроками Алексом Ленем и Святославом Михайлюком и их семьями", - заявили в NBPA.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе", проводимой с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

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