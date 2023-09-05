Как белорусские власти манипулируют цифрами

Чиновники утверждают, что Беларусь может стать примером для всего мира по достижению целей устойчивого развития. Но умалчивают о преследовании граждан.

Пропаганда твердит, что Беларусь может стать может стать примером для других стран ООН в достижении целей устойчивого развития. В качестве подтверждения Белстат опубликовал данные, по которым социально-экономические показатели выросли. Однако опрошенные DW эксперты считают, что власти манипулируют цифрами, чтобы улучшить имидж страны и получить финансирование от ООН.

Чем гордятся власти

Цели устойчивого развития (ЦУР) - это программа ООН, которая включает 17 целей, достижение которых к 2030 году должно позволить планете жить в мире и благополучии. Государства, включая и Беларусь, обязались бороться с нищетой и деградацией окружающей среды, обеспечить равенство, способствовать созданию открытого общества, свободного от страха и насилия.

Согласно данным Белстата, за последние пять лет доля населения, живущего за чертой бедности, снизилась с 5,9 до 3,9%. Обеспеченность питьевой водой выросла с 99,4 до 100%. Мобильной связью охвачено 98% населения, до 100% улучшилась доступность дорог для жителей деревень. Выросло число медработников - с 191,7 до 195,2 на 10 тысяч населения. И услугами здравоохранения теперь довольны 88,9% жителей страны, в 2017-м этот показатель составлял 62,9%. При этом снизился темп роста ВВП на душу населения - со 102,6% в 2017 году до 96,1% в 2022-м.

Если судить по добровольному национальному обзору ЦУР, который власти предоставили в ООН, Беларусь уверенно движется к достижению целей устойчивого развития. И в 2022 году в рейтинге мира заняла 34-е место из 166 стран.

Однако Белстат опубликовал показатели только по 8 из 17 целей. Что осталось за кадром? Информация про качественное образование, экологию и энергетику, устойчивость и безопасность городов, гендерное равенство, доступ к правосудию, гражданское общество, уменьшение неравенства.

Как Беларусь смогла подняться в международном рейтинге

Юрист по международному праву Екатерина Дейкало говорит, что власти предоставляют удобную для себя информацию и скрывают истинное положение дел в стране, чтобы выглядеть в выгодном свете на международной арене.

Екатерина Дейкало Фото: SERGEY MIKHALENKO

Система ЦУР, объясняет эксперт, основана на Повестке 2030, в преамбуле которой подчеркивается реализация прав человека, комплексный и неделимый характер ЦУР. "Это значит, что успехами по отсутствию голода невозможно прикрыть пытки и 1500 политзаключенных в стране", - отмечает собеседница.

Белорусский Хельсинкский комитет подготовил альтернативный отчет о достижениях ЦУР - и выводы правозащитников разнятся с заявлениями властей: "отношение государства к достижению ЦУР имеет условный и поверхностный характер". Эксперты отмечают, что в стране не осталось ни одной правозащитной организации. После 2020 года власти отказались от сотрудничества с гражданским обществом, ликвидировано более 800 некоммерческих организаций, многие из которых работали на достижение ЦУР.

Как же Беларусь смогла подняться так высоко в международном рейтинге? Екатерина Дейкало объясняет это несовершенством системы. Индикаторы, разработанные ООН, не позволяют комплексно понять проблему, охватывают ее лишь в общих чертах. "Разработанные индикаторы - это компромисс всех государств, то есть нужно было найти нечто среднее между достижениями, например, в Норвегии и африканских странах, где до сих пор существует женское обрезание", - говорит юрист.

Кроме того, даже если представители гражданского общества готовят альтернативные доклады, чиновники не обязаны реагировать на их критические комментарии в обосновании своей позиции в ООН.

"Еще одна проблема - в бюрократии, - продолжает Дейкало. - ООН - это крупная организация, где работают разные органы, зачастую выводы одной структуры не соотносятся с другой. Это мы и видим в рейтинге по ЦУР, где у Беларуси достаточно высокое место. В то же время, Совет по правам человека и спецдокладчик ООН по Беларуси постоянно сигнализируют об ухудшении ситуации в стране".

Так власти, по мнению эксперта, пользуются несовершенством системы, чтобы выставить себя в хорошем свете на международной арене. "Работа по ЦУР - единственное, что осталось у режима", - поясняет юрист.

А можно ли доверять официальным данным?

Политолог Леся Рудник считает, что власти пытаются использовать результаты по ЦУР, чтобы улучшить и свой внутренний рейтинг: показать сторонникам и сомневающимся, что жизнь в Беларуси соответствует международным стандартам.

Леся Рудник Фото: Alex Novak

Кроме того, замечает эксперт, белорусские власти могут использовать этот аргумент во внешней коммуникации, добиваясь смягчения санкций и увеличения международной помощи по линии ООН.

"Не думаю, что режиму удастся обвести всех вокруг пальца. Сколько бы власти ни гордились успехами по доступности образования, это не перекроет известные факты о беспрецедентных репрессиях против своих граждан и соучастие в войне против Украины", - считает Леся Рудник.

К тому же, официальные данные вызывают недоверие не только внутри страны, но и за ее пределами, уточняет политолог: независимые соцопросы под запретом, а Белстат умышленно скрывает от граждан информацию о социально-экономических показателях.

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