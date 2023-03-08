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Фото: Viktor Tolochko/Sputnik/picture-alliance/dpa
РавноправиеБеларусь

Женщины в Беларуси: формально - во власти, реально - без нее

Дарья Бернштейн
47 мин. назад

Большинство судей в Беларуси - женщины, но Верховным судом руководят мужчины. Это - один из ярких примеров тендерного неравенства в стране, говорят эксперты. Подробнее о ситуации - DW.

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Беларусь занимает 36-е место в мире по уровню гендерного равенства, как свидетельствуют данные соответствующего индекса. Эксперты высоко оценивают возможности белорусок участвовать в экономике страны, но признают, что в политике у них слабые шансы. При этом 40% депутатов нижней палаты парламента - женщины, этот показатель выше, чем во многих государствах ЕС. DW выяснила у экспертов, нужны ли Беларуси гендерные квоты и есть ли у белорусских женщин реальная власть.

Даже в "женских" сферах у руля в Беларуси - мужчины

В Беларуси женщины составляют большинство населения - 53,8%. По представительству их в парламенте страна лидирует на постсоветском пространстве и занимает 22 место в мире: 40% депутатов верхней палаты парламента и 28% нижней - женщины.

"Белорусские власти использовали этот аргумент, чтобы показать международным партнерам, каких успехов достигла страна, - поясняет социолог Елена Огорелышева. - Но такой привлекательный образ Беларуси не является отражением подлинной демократии, поскольку с 1996 года международное сообщество не признает выборы в стране легитимными. Нет разницы, кого режим усадил в кресло депутата - этот человек не обладает самостоятельностью, не является реальным представителем избирателей, его задача - слепо исполнять приказы сверху. При таком раскладе неважно, 40% женщин в парламенте или все 100%".

Наталья Кочанова рядом с Александром Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, февраль 2021 года
Наталья Кочанова рядом с Александром Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, 2021 годФото: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS

По данным Белстата, самые "женские" сферы деятельности в стране - здравоохранение (84% занятых в нем - женщины), образование (83,2%), финансы и страхование (74,9%). При этом руководящие должности в этих областях зачастую занимают мужчины, в том числе в правительстве. В Беларуси всего одна женщина-министр - Ирина Костевич, возглавляющая Минтруда. Наиболее заметными женщинами во властных структурах можно назвать председателя Совета Республики Наталью Кочанову, главу Белстата Инну Медведеву, замглавы Администрации президента Ольгу Чуприс - их можно увидеть на совещаниях, проводимых Александром Лукашенко по ключевым вопросам.

Но важно действительное, а не номинальное представительство женщин во власти, уверена политолог Леся Рудник: "Как показывает практика, женщины гораздо больше внимания уделяют социальной политике. Они обращают внимание на вопросы, которые мужчины могут даже не замечать, поскольку их положение в обществе более привилегированное. Кроме того, представительство женщин гарантирует большую вовлеченность в дискуссии, а значит, выработку решений, которые бы отражали интересы разных социальны групп. Конечно, если у женщин действительно есть голос".

Большинство судей в РБ - женщины. Но что они решают?

В истории независимой Беларуси женщины никогда не были представлены на топ-позициях в силовых органах. То же касается и руководства судов: при том, что в целом женщин-судей - большинство (56%), в Верховном суде перевес уже в сторону мужчин (66%), а в президиуме ВС вообще нет ни одной женщины. На низовом уровне судей чаще всего набирают из бывших секретарей и судебных исполнителей, куда неохотно идут мужчины - зарплата около 900-1200 рублей (358-478 евро в пересчете). Дальше по карьерной лестнице пробиваются те, кто поработал в райсудах.

Леся Рудник
Леся РудникФото: Alex Novak

"В традиционно "мужских" сферах женщины должны быть вдвое эффективнее, чтобы их заметили и повысили, - считает Елена Огорелышева. - Дискриминация заложена в основу формирования силовых ведомств, когда в Академию МВД на одну специальность набирают 40 мужчин и 5 женщин. И хотя проходные баллы у женщин гораздо выше, на выходе мы чаще всего видим их в роли пресс-секретарей, а не руководителей".

"Совершенно иначе устроена система в ЕС, - указывает Леся Рудник. - На уровне партий заложен принцип квотирования, то есть женщины обязательно должны быть представлены в политической жизни. И в последующем при формировании правительства мы уже видим женщин из разных партий на руководящих должностях и в армии, и в прокуратуре, и в спецслужбах". В таком случае, по мнению собеседницы, есть смысл в квотах. В Беларуси же, где формально в парламенте 40% депутатов - женщин, так и не был принят закон о предотвращении домашнего насилия, и квоты, добавляет Рудник, ситуацию не решат.

Почему женщины во власти выгодны режиму

"Поскольку женщинам сложнее пробиться на руководящие должности, то, как правило, добиваясь успеха, они демонстрируют более высокую лояльность, - полагает социолог Елена Огорелышева. - Это качество для режима ключевое, поэтому мы видим обновление судейского и прокурорского корпусов. Однако номинальное присутствие там женщин, как и в парламенте, не решает вопросы с обеспечением законности и справедливости".

Еще один, не самый очевидный, признак гендерного неравенства - низкая вовлеченность женщин в коррупцию, указывает Рудник: "В Беларуси у женщин гораздо меньше доступа к власти, ресурсам, большим бизнесам".

Самые громкие такого рода уголовные дела, где фигурировали чиновницы, - в отношении начальницы управления Минздрава Людмилы Реутской (в 2019 году), сенатора Анны Шарейко (в 2016-м) и главы фонда соцзащиты Людмила Бачило (2018-м). За всю историю независимой Беларуси было только одно дело, по которому обвиняемой проходила чиновница уровня министра - тогдашняя глава Нацбанка Тамара Винникова, которая была арестована в 1997 году, но избежала суда.

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