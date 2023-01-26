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Эмблема ООНФото: John Angelillo/UPI/newscom/picture alliance
ПолитикаГлобальные темы

ООН: Рост мировой экономики - самый низкий за десятилетия

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Пандемия, война в Украине и вызванные ей кризисы, а также изменение климата привели обрушили показатели мирового экономического роста и поставили под угрозу выполнение целей в области устойчивого развития, заявили в ООН.

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Сочетание целого ряда серьезных и взаимоусиливающих кризисов в 2022 году - пандемия, война в Украине и вызванные ей продовольственный и энергетический кризисы, резкий рост инфляции, утяжеление долгового бремени, чрезвычайная ситуация в области климата - обрушило показатели экономического роста, указывается в докладе ООН о положении и перспективах мировой экономики на 2023 год. "На этом фоне прогнозируется замедление роста мирового производства с 3,0 процента в 2022 году до 1,9 процента в 2023 году, что станет одним из наиболее низких темпов роста за последние десятилетия", - заявила организация в среду, 25 января, в Нью-Йорке.

По прогнозам департамента ООН по экономическим и социальным делам, в следующем году мировой экономический рост усилится до 2,7 процента, если препятствующие росту факторы будут ослабевать. На перспективы роста мировой экономики значительное влияние окажут темпы и последовательность дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, ход и последствия войны в Украине и возможные дальнейшие сбои в цепочках поставок, отмечают эксперты организации.

Война в Украине повлекла снижение экономического роста

При этом еще в прошлом году они заявляли об устойчивом восстановлении мировой экономики после пандемии и наиболее высоких за последние 40 лет темпах роста, который в 2021 году составил 5,8 процента. На 2022 год прогнозировался 4-процентный экономический рост, но все изменила война в Украине, ставшая ключевым фактором разразившегося кризиса. Она, среди прочего, нарушила функционировавшие энергетический и продовольственный рынки и усилила темпы инфляции. Глобальная инфляция, достигшая в 2022 году максимального за многие десятилетия уровня 9 процентов, в 2023 году снизится, но останется на высоком уровне в 6,5 процента, отмечается в докладе.

Вторым важным фактором кризиса стали климатические катастрофы, которые в разных регионах планеты наносили колоссальный ущерб и порождали гуманитарные кризисы.

Для развитых стран в ООН прогнозируют экономический рост на уровне 0,4 процента в 2023 году и 1,6 процента - в 2024-м. Рост экономики ЕС, по этим прогнозам, составит 0,2 процента в нынешнем году и 1,6 процента - в следующем. Экономика развивающихся стран в текущем году возрастет на 3,9 процента, в 2024-м - на 4,1 процента, ожидают авторы доклада. Российская экономика, по их прогнозу, в 2023 году сократится на 2,9 процента и вырастет на 1,5 процента в 2024 году.

Под угрозой - выполнение целей в области устойчивого развития

В ООН убеждены, что неясные экономические перспективы как для развитых, так и для развивающихся стран, среди прочего, ставят под угрозу достижение 17 целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР), при этом в сентябре состоится саммит по ЦУР, на который приходится середина реализации соответствующей программы до 2030 года. "Сейчас не время для недальновидных подходов и не время для необдуманной экономии бюджетных средств, которая приводит к усугублению неравенства, увеличению страданий и может сделать ЦУР еще в большей степени недостижимыми. Наступившие беспрецедентные времена требуют принятия беспрецедентных мер", - уверен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ООН подчеркивают, что нынешние кризисы сильнее всего бьют по наиболее уязвимым слоям населения. "Мировое сообщество должно активизировать совместные усилия, чтобы предотвратить человеческие страдания и поддержать инклюзивное и устойчивое будущее в интересах всех", - заявил заместитель генерального секратаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

В 2015 году ООН представила список из 17 целей, которые необходимо выполнить до 2030 года. В числе прочего, в него входят борьба с нищетой, предоставление доступа к образованию и здравоохранению, устранение дискриминации женщин, а также борьба с голодом.

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