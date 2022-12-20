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Акция против войны в Украине перед парламентом ФРГ в Берлине, фото из архиваФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Немцы назвали войну в Украине и энергокризис темами года

Сергей Гуща
2 ч. назад

Три четверти немцев, согласно опросу, считают уходящий год плохим для Германии, но в то же время 61% позитивно оценивает свое личное положение.

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Немцы считают российскую агрессию против Украины и вызванный ею энергетический кризис самыми главными темами 2022 года. Об этом заявили соответственно 54 и 44 процента участников репрезентативного опроса, который был проведен 16 и 19 декабря социологической службой Forsa для телеканалов RTL и n-tv. Его итоги были обнародованы во вторник, 20 декабря. Еще для 10 процентов опрошенных самыми важными являются проблемы в системе здравоохранения и угроза правого экстремизма в стране.

Мнения опрошенных о ситуации в Германии в целом и их личном положении в частности, высказанные в ответ на просьбу оценить уходящий год и дать прогноз на 2023-й, резко разошлись. Так, 77 процентов участников заявили, что 2022-й был для Германии плохим годом. В будущем году, по мнению 54 процентов респондентов, ситуация не изменится, а 40 процентов ожидают ее улучшения.

При этом 61 процент опрошенных сообщили, что лично для них уходящий год был хорошим, еще 36 процентов назвали его плохим. Что касается 2023 года, то 77 процентов респондентов считают, что он будет для них скорее благоприятным, а 18 процентов - скорее неблагоприятным.  

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