Верховный суд в Минске ликвидировал Белорусский Хельсинкский комитет

Верховный суд Беларуси в четверг, 30 сентября распорядился ликвидировать Белорусский Хельсинкский комитет (БХК). После решения суда в Минске в республике осталась единственная зарегистрированная правозащитная организация - "Правовая инициатива", указывает "Радио Свобода".

Министерство юстиции республики обвинило БХК в нарушении законодательства. По версии ведомства, правозащитники заплатили двум лицам за работу в качестве наблюдателей за президентскими выборами 2020 года. В самой организации отрицают нарушение.

Призыв к Минюсту Беларуси отозвать иск по БХК

Несколькими днями ранее правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, Front Line Defenders и Международная федерация за права человека обратились к белорусскому Минюсту с призывом отозвать иск о ликвидации БХК.

Заявление ведомства было подано "на очень сомнительных основаниях" и основано на неполной информации, указали правозащитники. По их словам, действия официального Минска нарушают обязательства страны по обеспечению свободы выражения мнений и свободы ассоциации в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.

Обыски у сотрудников белорусских НПО

В середине июля в нескольких городах Беларуси прошли обыски у сотрудников более чем 20 неправительственных организаций и негосударственных СМИ. Следственный комитет объяснил это их возможной причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

В конце августа Верховный суд ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов. Аналогичная участь постигла "Экодом" - старейшую некоммерческую экологическую организацию Беларуси.

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