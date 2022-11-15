Хватает ли места и ресурсов на Земле для 8 млрд человек?

По мере того, как население Земли растет, природные ресурсы истощаются. Но эксперты по устойчивому развитию говорят, что проблема не только в росте народонаселения, но и в чрезмерном потреблении.

По информации ООН во вторник, 15 ноября, население Земли превысило 8 млрд человек. Человечество выросло еще на один миллиард чуть более, чем за 11 лет - отметка в 7 млрд была зафиксирована 31 октября 2011 года. А своего первого миллиарда земляне достигли в 1804 году.

"Рост мирового населения - это удивительная история успеха", - считает Сара Хертог, эксперт по вопросам народонаселения из Организации Объединенных Наций. Она указывает на рост средней продолжительности жизни в мире с 1950 года на 25 лет и снижение рождаемости, которое происходит благодаря улучшению доступа к репродуктивным услугам, планированию семьи и расширению возможностей образования для девочек и женщин.

Но за этот успех приходится платить: в недавнем докладе ООН рост населения назван одним из основных источников увеличения выбросов парниковых газов и разрушения окружающей среды. Каждый дополнительный человек увеличивает нагрузку на ограниченные биологические ресурсы планеты.

Вырубка лесов в Амазонии Фото: Leo Correa/AP Photo/picture alliance

"Утрата биоразнообразия, изменение климата, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, нехватка чистой воды и продовольствия - все это усугубляется нашей огромной и постоянно растущей численностью", - заявила британская НПО Population Matters.

Самые богатые страны мира потребляют больше всех ресурсов

По мнению Хертог, было бы ошибкой ожидать, что единственным решением проблем является замедление роста населения. "В увеличении потребления и связанного с ним загрязнения окружающей среды рост доходов сыграл гораздо более важную роль, чем рост населения", - сказала она DW, отметив, что самые богатые страны мира, где рост населения замедлился или оно сокращается, используют больше всего ресурсов на душу населения.

Бедные развивающиеся страны Африки к югу от Сахары и части Азии, численность населения которых в ближайшие десятилетия увеличится больше всего, несут ответственность лишь за часть глобальных выбросов и использования ресурсов.

По данным Global Footprint Network, если бы каждый житель планеты жил как гражданин США, нам потребовались бы ресурсы по меньшей мере пяти планет. А вот живя как гражданин такой страны, как Нигерия, мы ежегодно используем только 70 процентов мировых ресурсов. Для Индии, население которой составляет более 1,3 млрд человек, эта цифра составляет всего 80 процентов.

Мы живем не по средствам

Поскольку рост населения неизбежен - ООН прогнозирует, что к 2050 году население планеты составит 9,7 млрд человек, а к 2080 году - до 10,4 млрд, - эксперты по устойчивому развитию говорят, что решения климатического кризиса нужно искать за счет других мер.

Ванесса Перес-Сирера, директор по глобальной экономике Института мировых ресурсов, уверена, что в мире есть все необходимые ресурсы для того, чтобы прокормить население планеты в 8 млрд человек - и потенциально на миллиарды больше, если мы пересмотрим нашу нынешнюю практику землепользования. "У нас есть ресурсы, но требуются огромные усилия в области политэкономии и геополитики, чтобы эти ресурсы были доставлены туда, куда нужно", - рассказала она DW.

Сильвия Лорек, профессор потребительской экономики в Хельсинкском университете и председатель Научно-исследовательского института устойчивой Европы в Германии, говорит, что все зависит от того, как мы будем делить наши ресурсы. Она утверждает, что человечество должно бросить вызов нынешним моделям потребления, особенно в странах глобального Севера.

"Мы уже давно живем не по средствам", - уверена Лорек, добавляя, что, по ее мнению, мы не сможем поддерживать такой образ жизни долго. И чем больше становится людей, особенно тех, кто надеется достичь комфортного западного образа жизни, тем труднее Земле восстанавливать биологические ресурсы - флору, фауну, чистую воду и землю, которые необходимы нам для выживания".

По оценкам неправительственной экологической организации Global Footprint Network, для удовлетворения потребностей нынешнего населения Земли ежегодно требуется 175 процентов мировых экологических ресурсов.

Учимся "жить хорошо с меньшими затратами"

Лорек подчеркнула, однако, что во многом такое чрезмерное потребление не является добровольным - оно обусловлено тем, как устроено наше общество и какие ценности пропагандируются. Средства массовой информации, реклама, кино и телевидение "формируют у людей такое мышление, что главное - это финансовое благополучие", - сказала она.

В последние годы Лорек и другие специалисты в области потребления изучали, как люди, которые уже имеют относительно комфортный уровень жизни, могут научиться "жить хорошо с меньшими затратами", не снижая качества жизни. Они сосредоточились на трех областях, которые отвечают за большую часть выбросов и потребления ресурсов: как мы едим, как живем и как передвигаемся.

Человечеству стоит пересмотреть концепцию жизни в домах на одну семью Фото: Larry MacDougal/THE CANADIAN PRESS/picture alliance

Их рекомендации знакомы всем, кто следит за дебатами о климате: переход на более растительную диету и сокращение потребления продуктов животного происхождения, отказ от авиаперелетов и индивидуального автомобильного транспорта. Это также означает реструктуризацию наших городов с целью строительства более эффективных зданий и создания альтернатив домам на одну семью или одного человека, которые потребляют больше энергии и ответственны за большее количество выбросов, чем многоквартирные жилища.

Вместе с тем Лорек уверена, что нужно нечто большее, чем весомые факты и цифры, чтобы убедить политиков и общество в целом внести необходимые изменения в наш образ жизни.

Просто следовать указаниям науки было бы "экологической диктатурой" - нужен процесс "общественных переговоров", чтобы выработать новое равновесие между богатыми и бедными, сказала она. Это обеспечит каждому достаток для достижения минимального порога качества жизни и не позволит другим использовать непропорционально большое количество ограниченных мировых ресурсов, что, по ее словам, "опасно для социальной сплоченности".

Перес-Сирера, в свою очередь, полагает, что не все должны будут принять такой образ жизни, но отметила: важно показать, что "обнадеживающие и привлекательные" стандарты жизни возможны при ограничении чрезмерного потребления. "Если мы посылаем сигнал, что все, что мы ценим сейчас, будет доступно в будущем, это не обязательно реалистичный сигнал", - говорит она. Вместо этого, по ее словам, политикам необходимо убедиться в том, что экономический рост все еще возможен, при этом основное внимание должно уделяться качеству, а не количеству. "Мы определенно должны показать, что удовлетворительную жизнь можно прожить и с меньшим количеством вещей".

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