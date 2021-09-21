 Из чего мы будем строить дома в будущем? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.09.2021

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Культура и стиль жизни

Из чего мы будем строить дома в будущем?

Цены на древесину растут, а предложение едва покрывает спрос, ведь многим лесам угрожает жук-короед. Да и в целом природных ресурсов больше на планете не становится. Что делать? У архитекторов есть идеи.

Архитектор Анна Херингер

Архитектор Анна Херингер

Региональные климатические условия, состояние почвы, имеющиеся в наличии стройматериалы, - при строительстве дома многое зависит от местных факторов. И пандемия коронавируса, охватившая весь мир, показала, насколько уязвимой может оказаться мировая торговля, как быстро спрос может превысить предложение, как легко может сломаться цепочка поставок.

Да и в целом, если серьезно подходить к экологии, то под вопрос можно поставить всю систему логистики. С учетом изменений климата и нехватки ресурсов становится все более сомнительным транспортировка сырья автомобильным и судоходным транспортом, выбрасывающим в атмосферу большое количество вредных веществ.

Экологичный материал: какой он?

"Мы должны намного чаще прибегать к локальным ресурсам", - считает архитектор Анна Херингер (Anna Heringer). По ее словам, чем больше мы будем избегать зависимости от мирового рынка, тем устойчивее будет ситуация на внутреннем. "У нас есть повсюду такой отличный строительный материал!" - говорит архитектор, подразумевая глину. Анну Херингер глина заинтересовала еще во время учебы. Ее работы уже получили международное признание.

Проекто Анны Херингер в Зимбабве. 2014 год

Проекто Анны Херингер в Зимбабве. 2014 год

Глина считается экологичным стройматериалом: у нее много положительных свойств для окружающей среды и человека. Дом, построенный из глины, дышит. Глина может использоваться повторно, и ее не надо доставлять из далеких регионов. При использовании в строительстве глины требуется всего один процент энергии от той, которая понадобилась бы на постройку аналогичного дома, но из бетона или кирпича.

Почему дорожает древесина?

В 2020 году немецкий экспорт древесины вырос на 40 процентов. Во многом это было вызвано ростом спроса в США, которые обычно импортируют древесину из Канады. Однако ее лесам, как, впрочем, и лесам в Германии угрожает жук-короед. Транспортировка древесины с одного континента на другой ложится большой нагрузкой на экологию. Архитектор Анна Херингер называет это абсурдом. По ее словам, строительная отрасль в целом не отличается бережным отношением к природным ресурсам. Одна из причин - слишком низкие цены на один из самых популярных строительных материалов: бетон. Поэтому она считает необходимым повысить выплаты за углеродные выбросы.

Бетон - наиболее популярный материал в строительстве, хотя он и не отличается экологичностью. Только для производства цемента, который необходим при строительстве из бетона, на тонну расходуется 260 литров воды.

В строительстве, кроме воды, также широко используется песок. По оценкам экологов, ежегодно человек расходует в два раза больше песка, чем природа его производит. При его добыче разрушаются целые экосистемы.

"Глина есть повсюду, и использовать ее можно везде", - говорит в интервью DW архитектор. Она считает, что это могло бы помочь восстановить социальную несправедливость, ведь себестоимость глины - довольно низкая. Еще в 2005 году в рамках своей дипломной работы Анна построила в школу из глины в Бангладеш. Из-за отсутствия техники пришлось даже задействовать азиатских буйволов.

Школа в Бангладеше

Бангладеш. Школа. Проект с участием Анны Херингер

"Вообще, глина - очень благодарный стройматериал. Так как он довольно легко поддается обработке, мы смогли привлечь к работе людей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказывает архитектор.

Однако строительство дома из глины в Германии обходится в два или три раза дороже, чем постройка жилья из бетона. Это "системная ошибка", считает архитектор. Цены на глину начнут снижаться, как только на нее будет массовый спрос. Она уверена: чтобы изменить ситуацию, нужно начинать с маленьких шагов.

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    Автор: Жаннетте Квинк, Виктор Вайц


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