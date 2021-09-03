Кельнский архив - сенсация энергоэффективной архитектуры

Это была крупнейшая катастрофа в немецком архивном деле послевоенного времени: 3 марта 2009 года на оживленной улице Кельна в одном из его центральных районов провалилось под землю шестиэтажное здание Исторического городского архива. Причиной стали подземные работы по строительству новой ветки метро. В гигантский котлован ушли также два соседних дома. Погибли два человека. В октябре 2018 года региональный суд Кельна постановил, что обрушение Городского архива произошло из-за грубых технологических нарушений, допущенных в ходе строительных работ.
Исторический архив Кельна - до и после обрушения
Исторический архив Кельна является одним из самых значимых городских архивов Германии. До трагедии его фонды насчитывали порядка двух миллионов единиц хранения: около 600 тысяч документов, более миллиона книг, 500 тысяч фотографий, 104 тысячи исторических карт и планов, 50 тысяч плакатов. Самый старый документ датирован 922 годом нашей эры. Все это оказалось в результате обрушения здания в котловане глубиной около 30 метров, заполненным водой.
95 процентов исторических материалов из архивного собрания удалось извлечь из-под руин. Однако все они оказались повреждены, и работы по их реставрации продолжаются по сей день в различных архивах по всей Германии.
Восстановленные материалы отправляются по месту своей прежней прописки - в Кельн. А 3 сентября состоялось открытие нового здания, выстроенного для Исторического архива города.
Кельнский архив: высокоэффективное и экономное новое здание
Новое здание для городского архива в Кельне находится на безопасном удалении от подземных транспортных путей. Оборудованный по последнему слову техники архивный комплекс стоимостью около 90 миллионов евро спроектирован архитектурным бюро Waechter+Waechter из Дармштадта.
Новое здание Исторического архива Кельна
По данным городских властей, это самый современный на сегодняшний день муниципальный архив в Европе. Сложная технологическая система здания предусматривает девять различных климатических зон для обеспечения оптимальных условий хранения всех архивных материалов, а также максимальной энергоэффективности. В теплорегуляции здания, например, используются накопители электроэнергии на основе льда.
Еще один элемент энергетической концепции - фасад Brise Soleil. Это стационарная солнцезащитная конструкция, которая затеняет комнаты за своими планками летом, когда солнце стоит высоко. Зимой, когда солнце стоит низко, она обеспечивает максимальное попадание света. Таким образом экономится энергия для охлаждения помещений летом, а зимой при оптимальном использовании света снижается потребность в искусственном освещении.
Внутри нового здания
Площадь для размещения архивных материалов составляет 8800 квадратных метров. Общая протяженность полок и стеллажей - 50 километров. Новое здание архива оборудовано также читальным залом на 45 мест. В центре комплекса возвышается так называемая сокровищница, предназначенная для хранения архивных фондов и фотоколлекции.
Новое здание для своего Исторического архива Кельн строил с расчетом на то, что оно будет доступно и интересно не только для ученых и исследователей, но и для широкой общественности.
Причины трагедии продолжают занимать судебные инстанции
На месте обрушения прежнего здания кельнского исторического архива до сих пор зияет котлован. Его планируют устранить в будущем.
Федеральный суд (BGH) в Карлсруэ в настоящее время рассматривает вопрос о том, справедливо ли было снято обвинение в убийстве по неосторожности в отношении двух руководителей строительных работ в региональном суде Кельна. Решение будет объявлено в октябре 2021 года. Через туннель, строительство которого стало причиной трагедии, транспортное сообщение начнется не ранее 2028 года.
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