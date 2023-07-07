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ПолитикаЕвропа

Литва, Польша и Латвия написали в НАТО об угрозах от Минска

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Размещение в Беларуси тактического ядерного оружия из РФ и ожидаемый переезд туда Пригожина и боевиков ЧВК "Вагнер" негативно влияет на безопасность региона, подчеркнули Науседа, Дуда и Левитс.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко
Правитель Беларуси Александр ЛукашенкоФото: Belarus' Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Президенты Литвы, Польши и Латвии Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Эгилс Левитс обратились с письмом к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главам государств и правительств альянса, призывая их принять меры по противодействию угрозам, связанным с развитием ситуации в Беларуси. Информацию об обращении распространила в пятницу, 7 июля, пресс-служба литовского лидера.

"Все более тесная военная интеграция" между Москвой и Минском ухудшила "безопасность региона и всего евроатлантического пространства", подчеркнули авторы письма. Речь идет, в частности, о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Данный шаг - вопиющее нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО и подтверждение того, что "этот документ больше не действует", считают главы трех государств.

"Белорусский народ нуждается в четком послании НАТО"

Науседа, Дуда и Левитс также отметили, что ожидаемое перемещение российских наемников из ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина в Беларусь создаст "риски для политической стабильности" в этой стране и, как следствие, чревато "потенциальной потерей контроля над конвенциональным и ядерным оружием".

Авторы обращения считают, что Беларусь может также организовать новую волну массовой миграции нелегалов из третьих стран в ЕС. Белорусский народ нуждается в четком послании НАТО, что демократическая, стабильная и процветающая Беларусь, "не покоренная Россией и не используемая" в кремлевских междоусобицах, важна для альянса, говорится в письме.

Президенты трех стран призвали к пересмотру концепции ядерного сдерживания

Курс союзников должен включать пересмотр ядерного сдерживания, адаптацию к конвенциональным угрозам, исходящим из Беларуси, пополнение армейских запасов на восточном фланге, наращивание расходов на оборону выше двух процентов ВВП, приведение трат в соответствие с приоритетами НАТО, повышение устойчивости союзников против гибридных угроз, говорится в совместном письме президентов Литвы, Польши и Латвии.

Александр Лукашенко 6 июля заявил, что в случае размещения частной военной компании "Вагнер" в Беларуси она может быть задействована для обороны страны. "Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов", - отметил Лукашенко, подчеркнув, что если это произойдет, то "под определенные условия". "Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении", - добавил белорусский правитель.

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